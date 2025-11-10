Brüsszel támadásba lendült a magyar–amerikai alku ellen

A magyar kormány washingtoni bejelentése után, miszerint Magyarország korlátlan időre mentesül az orosz olaj- és földgázbeszerzéseket érintő amerikai szankciók alól, Brüsszel gyorsan megszólalt. Az Európai Bizottság a Portfolio megkeresésére közölte, hogy a magyar–amerikai megállapodás nincs hatással az EU azon tervére, amely 2027 végéig teljesen kivezetné az orosz olaj- és gázimportot.

Brüsszel nehezen viseli a magyar–amerikai energiaalku sikerét, és máris relativizálni próbálja Orbán Viktor washingtoni megállapodásának jelentőségét.

Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A testület azt is hangsúlyozta, hogy a washingtoni döntések „értelmezése kizárólag az Egyesült Államok hatásköre”, és az uniós energiapolitika céljait semmilyen módon nem módosítja. A válaszban ugyanakkor feltűnő volt a sietség: a Bizottság alig néhány nappal a megállapodás után igyekezett elhatárolódni a magyar siker kommunikációjától, mintha zavarná őket, hogy Budapest a saját útját járja.

Brüsszel próbálja elkenni a megállapodás jelentőségét

Ahogy a Portfolio is megírta, a Bizottság szerint az ügy „érdemben az amerikai szankciók végrehajtására vonatkozik”, amit ők nem kívánnak kommentálni. Ugyanakkor a testület szóvivője mégis szükségét érezte, hogy emlékeztessen: az EU már májusban beterjesztett egy tervezetet, amely