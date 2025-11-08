Súlyos katasztrófától menekült meg Magyarország – történelmi megállapodást kötött Orbán Viktor (VIDEÓK)

Magyarországot „rendesen vezetik“, más európai országok pedig hibáznak – idézett szintén a tájékoztatóról Kohán Mátyás kollégánk.

Gulyás Virág kollégánk is azt tartja a legnagyobb eredménynek, hogy nem vonatkoznak az amerikai szankciók Magyarországra.

Lentulai Krisztián kollégánk pedig azt emelte ki, hogy Trump nem ismeri Orbán Viktor ellenfelét.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda

