11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Donald Trump Orbán Viktor

Súlyos katasztrófától menekült meg Magyarország – történelmi megállapodást kötött Orbán Viktor (VIDEÓK)

2025. november 08. 11:04

Továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia ára Európában, a rezsicsökkentést sikerült megvédeni – mondta a krományfő, miután találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Most összegyűjtöttük a legfontosabb reakciókat a pénteki Orbán Viktor által tett bejelentésekkel kapcsolatban.

2025. november 08. 11:04
null

Megvizsgáltuk a kérdést Trump elnökkel, ő döntött, az orosz kőolajra, gázra kivetendő amerikai szankciókat nem alkalmazzák a két vezetékre, amiken orosz olajat és földgázt hozunk – mondta Orbán Viktor pénteken Washingtonban. A miniszterelnök pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a Fehér Házban. Előtte „élet-halál kérdésnek” nevezte, hogy Magyarország mentesüljön az orosz kőolajra, gázra kilátásba helyezett amerikai szankciók alól. 

Orbán
Jelentős sikert ért el Orbán Viktor a Donald Trumppal folytatott tárgyalásán

Leültünk és megvizsgáltuk a kérdést Trump elnök úrral, és arra jutottunk: Magyarország a többi európai országtól lényegesen eltérő helyzetben van, és nem lehetséges Magyarország biztonságos energiaellátását fenntartani – nem lehet megfizethető árú energiát adni a magyar családoknak és vállalkozásoknak –, hogyha ebből a szempontból két kulcsvezetéken továbbra is szankciók lesznek. Azt kértük Trump elnöktől, hogy ezeket a szankciókat töröljük el, két vezetéket kértünk mentesíteni minden szankció alól” – válaszolta Orbán Viktor a közmédia kérdésére a Trump amerikai elnökkel tartott washingtoni találkozó után, a magyar nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón arra, hogy a Fehér Házban a sajtónyilvános részen Donald Trump csak annyit mondott a szankciók kapcsán: „megvizsgáljuk ezt a kérdést az európai államok tekintetében.

Orbán Viktor válaszából kiderült: 

  • amerikai részről mentesítik a Török Áramlat vezetéket, amelyik a gázt hozza fel délről, és a Barátság vezetéket is, amelyik az olajat hozza keletről. 
  • „Az elnök döntött és azt mondta, hogy ezeket a szankciókat erre a két vezetékre nem fogják”, alkalmazni – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyarország energiaellátása biztonságban van, a rezsicsökkentés eredményeit sikerült megvédeni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter hangsúlyozta: 

az Egyesült Államok mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort érintő szankciók alól. 

Hozzátette: a szankciós mentesítésnek köszönhetően felgyorsulhat a Paks 2 beruházás.   
 

Így látták az Orbán-kormány tagjai

A pénteki washingtoni csúcs óta folyamatosan érkeznek az értékelések. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is történelminek nevezte a megállapodást. 

Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazagtója többek között azt írta, Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és elismeri a magyar kormány eredményeit. A két vezető ezzel új aranykort nyitott az amerikai–magyar kapcsolatokban.

Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni – összegzett Lázár János közlekedési miniszter. 

A rezsicsüökkentés megvédését nevezte az egyik legfontosabb eredménynek Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. 

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a „tiszás pupákoknak” üzent. 

 

Nagy sikerről írnak a véleményvezérek

Miután hatalmas sikert aratott a magyar delegáció Washingtonban, nagy taps fogadta Orbán Viktort a magyar nagykövetségen! – írta Deák Dániel. 

Bohár Dániel megtudta, hogy miért ültette Donald Trump Orbán Viktor maga mellé. 

A kormánypártisággal nehezen vádolható Jászberényi Sándor arról írt, példátlan a magyar újkori történelemben, amit Orbán az Egyesült Államokban villantott.

undefined

Jászberényi Sándor

Facebook

Idézőjel

Példátlan a magyar újkori történelemben, amit Orbán az Egyesült Államokban villantott

Ha tetszik, ha nem, függetlenül attól, mit gondolunk Orbánról és a rendszeréről, jelen állásban a magyar diplomácia legnagyobb bravúrja.

Az EU-s országok kezdjenek el felnézni Orbánra, sok mindenben igaza volt – idézett a sajtótájékoztatóról Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese. 

Magyarországot „rendesen vezetik“, más európai országok pedig hibáznak – idézett szintén a tájékoztatóról Kohán Mátyás kollégánk. 

Gulyás Virág kollégánk is azt tartja a legnagyobb eredménynek, hogy nem vonatkoznak az amerikai szankciók Magyarországra. 

Lentulai Krisztián kollégánk pedig azt emelte ki, hogy Trump nem ismeri Orbán Viktor ellenfelét. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda
 

 

nemecsek-3
2025. november 08. 14:38
1/x majom ma sokat akar keresni. Nem kell az agyvérzésére várni, az már megtörtént maradandó károsodásokat hátrahagyva.
westend
2025. november 08. 14:08
szantofer 2025. november 08. 14:05 "fáj az igazság, de attól ez még így van" - hogy szurkolsz a zselének és a robbantóinak? A te dógod poloskafertőzött. Talán majd egyszer csak megjön az eszed cicuska..
blancoagilon
2025. november 08. 14:06
Remélem recipráció kap egy fenntartható agyvérzést. Amibe ne dögöljön bele, nyálfolyató balos faszként fossa össze magát óránként. 😎🤣😂
recipracio-2
2025. november 08. 14:06
Aki ezen meglepődött, annak javaslom, járjon többet színházba. De nem a jó minőségűbe, hanem ahol ripacsok túl akarják játszani a dolgokat. Rögtön kevésbé lepődik meg bárki is
