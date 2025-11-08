Súlyos katasztrófától menekült meg Magyarország – történelmi megállapodást kötött Orbán Viktor (VIDEÓK)

Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
Továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia ára Európában, a rezsicsökkentést sikerült megvédeni – mondta a krományfő, miután találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Most összegyűjtöttük a legfontosabb reakciókat a pénteki Orbán Viktor által tett bejelentésekkel kapcsolatban.
Megvizsgáltuk a kérdést Trump elnökkel, ő döntött, az orosz kőolajra, gázra kivetendő amerikai szankciókat nem alkalmazzák a két vezetékre, amiken orosz olajat és földgázt hozunk – mondta Orbán Viktor pénteken Washingtonban. A miniszterelnök pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a Fehér Házban. Előtte „élet-halál kérdésnek” nevezte, hogy Magyarország mentesüljön az orosz kőolajra, gázra kilátásba helyezett amerikai szankciók alól.
Leültünk és megvizsgáltuk a kérdést Trump elnök úrral, és arra jutottunk: Magyarország a többi európai országtól lényegesen eltérő helyzetben van, és nem lehetséges Magyarország biztonságos energiaellátását fenntartani – nem lehet megfizethető árú energiát adni a magyar családoknak és vállalkozásoknak –, hogyha ebből a szempontból két kulcsvezetéken továbbra is szankciók lesznek. Azt kértük Trump elnöktől, hogy ezeket a szankciókat töröljük el, két vezetéket kértünk mentesíteni minden szankció alól” – válaszolta Orbán Viktor a közmédia kérdésére a Trump amerikai elnökkel tartott washingtoni találkozó után, a magyar nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón arra, hogy a Fehér Házban a sajtónyilvános részen Donald Trump csak annyit mondott a szankciók kapcsán: „megvizsgáljuk ezt a kérdést az európai államok tekintetében.
Orbán Viktor válaszából kiderült:
Magyarország energiaellátása biztonságban van, a rezsicsökkentés eredményeit sikerült megvédeni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter hangsúlyozta:
az Egyesült Államok mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort érintő szankciók alól.
Hozzátette: a szankciós mentesítésnek köszönhetően felgyorsulhat a Paks 2 beruházás.
A pénteki washingtoni csúcs óta folyamatosan érkeznek az értékelések. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is történelminek nevezte a megállapodást.
Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazagtója többek között azt írta, Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és elismeri a magyar kormány eredményeit. A két vezető ezzel új aranykort nyitott az amerikai–magyar kapcsolatokban.
Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni – összegzett Lázár János közlekedési miniszter.
A rezsicsüökkentés megvédését nevezte az egyik legfontosabb eredménynek Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a „tiszás pupákoknak” üzent.
Miután hatalmas sikert aratott a magyar delegáció Washingtonban, nagy taps fogadta Orbán Viktort a magyar nagykövetségen! – írta Deák Dániel.
Bohár Dániel megtudta, hogy miért ültette Donald Trump Orbán Viktor maga mellé.
A kormánypártisággal nehezen vádolható Jászberényi Sándor arról írt, példátlan a magyar újkori történelemben, amit Orbán az Egyesült Államokban villantott.
Kapcsolódó vélemény
Ha tetszik, ha nem, függetlenül attól, mit gondolunk Orbánról és a rendszeréről, jelen állásban a magyar diplomácia legnagyobb bravúrja.
Az EU-s országok kezdjenek el felnézni Orbánra, sok mindenben igaza volt – idézett a sajtótájékoztatóról Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
Magyarországot „rendesen vezetik“, más európai országok pedig hibáznak – idézett szintén a tájékoztatóról Kohán Mátyás kollégánk.
Gulyás Virág kollégánk is azt tartja a legnagyobb eredménynek, hogy nem vonatkoznak az amerikai szankciók Magyarországra.
Lentulai Krisztián kollégánk pedig azt emelte ki, hogy Trump nem ismeri Orbán Viktor ellenfelét.
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda