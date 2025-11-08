Ft
diplomácia bravúr Washington Donald Trump Orbán Viktor

Példátlan a magyar újkori történelemben, amit Orbán az Egyesült Államokban villantott

2025. november 08. 10:24

Ha tetszik, ha nem, függetlenül attól, mit gondolunk Orbánról és a rendszeréről, jelen állásban a magyar diplomácia legnagyobb bravúrja.

2025. november 08. 10:24
null
Jászberényi Sándor
Jászberényi Sándor
Facebook

„Nem leszek népszerű ezzel a poszttal. Nem vagyok különösebb rajongója a NER-nek, a haszonélvezője pedig végképp nem vagyok, de azért az példátlan a magyar újkori történelemben, amit Orbán az Egyesült Államokban villantott.

Tekintsünk el egy pillanatra a politikai preferenciáinktól, tehát ne a feudalizmust visszavezető földesurat és a kapitalista nárcisztikus oligarcha összeborulását lássuk.

Egy, a XX. században megcsonkított, majd megszállt, nyersanyagok nélküli, kilencmillió lakosú ország miniszterelnöke elment a világot jelenleg irányító szuperhatalom vezetőjéhez, mentességet kért az egész Európára vonatkozó szankciók alól, és kapott.

Hirtelen nem nagyon jut eszembe analógia a magyar történelemből, de ha van is, nem sok.

Ez pedig, ha tetszik, ha nem, függetlenül attól, mit gondolunk Orbánról és a rendszeréről, jelen állásban a magyar diplomácia legnagyobb bravúrja.”

juppiter
2025. november 08. 14:08
Annyira röhejes a világ, hogy Jászberényinek ehhez nagy adag bátorság kellett. Nagyobb, mint amikor frontvonalakról küld tudósítást.
Ernest01
2025. november 08. 14:01
Ez olyan mint egy öngól.
belbuda
2025. november 08. 13:35
Tényleg hatalmas bravúr…tovább támogatja az agresszort a magyar rezsim…. A moszkvai tartótiszt elégedett….a nemzet szégyene…😥
llnnhegyi
2025. november 08. 13:18
A NER hasít. A kormány hasít. A Forint hasít. A Fidesz-Kdnp hasít. Az olcsó energia hasít. A libbcsikommcsi bagázs hasad. Mi kell még!? Jövedelem emelés! Az is hasít! =====================✓ TISZA párt rottyon! Éljen november 8 -:)
