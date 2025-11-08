„Nem leszek népszerű ezzel a poszttal. Nem vagyok különösebb rajongója a NER-nek, a haszonélvezője pedig végképp nem vagyok, de azért az példátlan a magyar újkori történelemben, amit Orbán az Egyesült Államokban villantott.

Tekintsünk el egy pillanatra a politikai preferenciáinktól, tehát ne a feudalizmust visszavezető földesurat és a kapitalista nárcisztikus oligarcha összeborulását lássuk.

Egy, a XX. században megcsonkított, majd megszállt, nyersanyagok nélküli, kilencmillió lakosú ország miniszterelnöke elment a világot jelenleg irányító szuperhatalom vezetőjéhez, mentességet kért az egész Európára vonatkozó szankciók alól, és kapott.

Hirtelen nem nagyon jut eszembe analógia a magyar történelemből, de ha van is, nem sok.

Ez pedig, ha tetszik, ha nem, függetlenül attól, mit gondolunk Orbánról és a rendszeréről, jelen állásban a magyar diplomácia legnagyobb bravúrja.”