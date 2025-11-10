Orbánt dicséri nagy erőkkel a román influenszer a Trump-találkozó miatt

Súlyos katasztrófától menekült meg Magyarország – történelmi megállapodást kötött Orbán Viktor (VIDEÓK)
Összegyűjtöttük a legfontosabb eredményeket.
Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozója után nemcsak Magyarországon, hanem a határon túl is elismerő szavakat kapott a magyar miniszterelnök. A román influenszer, Adrian Onciu bejegyzése szerint Orbán Viktor „mesteri módon” tárgyalt, és egyedül ő képes megvédeni a nemzeti érdekeket Európában.
Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni találkozója nemcsak itthon váltott ki politikai visszhangot, hanem a határon túl is – méghozzá a szomszédos Romániában. Adrian Onciu, ismert román újságíró és jobboldali influenszer részletes elemzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben a magyar miniszterelnök politikai teljesítményét méltatta, sőt, egyenesen példaként állította őt az egész kontinens elé.
Onciu bejegyzésében „Orbán mesteri politikai érzékét” méltatta, szembeállítva azt a román politikai elit gyengeségével. Mint írta:
Európának legalább öt Orbán Viktor kaliberű vezetőre lenne szüksége, lehetőleg kettőre Németországban és kettőre Franciaországban, hogy a szuverenista mozgalom alapjaiban változtassa meg Brüsszel csődös politikáit.
A román újságíró szerint az Európai Uniót tönkretevő globalista döntések – mint az illegális migráció támogatása, a Green Deal terhei vagy Zelenszkij határtalan pénzügyi segítése – csak erős nemzeti vezetőkkel orvosolhatók. Onciu szerint Orbán Viktor éppen ezt a fajta bátor, realista politikát képviseli, amelyből Romániának is tanulnia kellene.
A bejegyzésben Onciu részletesen elemezte a Trump–Orbán-találkozó eredményeit, és külön kiemelte, hogy Magyarország a megállapodás révén komoly gazdasági előnyöket szerzett. Onciu számításai szerint, ha Magyarország kénytelen lett volna alkalmazni a washingtoni szankciókat, a magyar GDP négy százalékát veszítette volna el egyetlen csapásra, ami évente mintegy 8,2 milliárd eurót jelentett volna. Ehelyett – írta –
Orbán Viktor kiharcolt egy létfontosságú mentességet, amellyel megvédte a magyar gazdaságot.
Ahogy a Mandiner is megírta, Orbán Viktor Washingtonban bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem alkalmazza a szankciókat a Barátság és a Török Áramlat vezetékre. Ezáltal Magyarország
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter történelminek nevezte a megállapodást, amely felgyorsíthatja a Paks II. beruházást is.
A román kommentátor szerint Orbán Viktor tárgyalási stílusa meglepően hasonlít Donald Trumpéhoz.
Nagyon keményen kezd, de a végén nyitott a kompromisszumra. Ez a fajta taktikai rugalmasság jellemzi mindkettejüket
– írta Onciu, hozzátéve, hogy mindkét fél győztesként távozott. Szerinte az amerikai elnök elmondhatja, hogy Európa mostantól tőle vásárol energiát, míg Orbán Viktor egy életbevágó haladékot kapott, ráadásul Donald Trump elismerését is kivívta. A bejegyzésben Onciu idézte is Trump szavait:
Azt mondta, Orbán fantasztikus munkát végzett, és hogy egy nagyon erős ember, aki egy csodálatos országot vezet.
A román publicista szerint ez a kijelentés nemcsak személyes elismerés, hanem politikai üzenet is.
Orbán Viktor a legerősebb szövetségese lett Trumpnak Európában, és bebizonyította, hogy a szuverenitás nem üres szólam, hanem működő politikai modell.
A legendás brit hírcsatorna, a BBC kezdte valótlanul terjeszteni, hogy Magyarország csak egy évig kapott felmentést a szankciók alól.
Onciu külön kitért a román politikai helyzetre is, éles kontrasztot állítva fel a magyar és a román kormányzati teljesítmény között.
Orbán Viktor vízionárus vezető, míg Bukarestben csak szürke szolgák ülnek, akik vakon követik Brüsszel és Washington utasításait
– írta, külön is pellengérre állítva Bukarest polgármesterét, Nicușor Dant, akit „jelentéktelen inasnak” nevezett. A román influenszer szerint Trump is felismerte, hogy Romániában nincs olyan szuverén politikai erő, amely érdemben megérdemelné az amerikai támogatást, ezért nem segítette a román jobboldalhoz tartozó George Simiont sem. Onciu szerint az Orbán–Trump-tengely sikere éles kontrasztot mutat ezzel:
Míg Budapesten stratégiai szinten tárgyalnak, Bukarestben szervilisen bólogatnak.
A bejegyzés végén Onciu messzemenő következtetést is levont.
„Ha Orbán Viktor irányította volna a NATO-t Trump helyett, a háború Ukrajnában már rég véget ért volna”
– írta. Szerinte az igazi szuverenisták, mint a magyar kormányfő, a békét és az önállóságot képviselik, nem pedig a globális érdekeket. Adrian Onciu bejegyzése jól mutatja, hogy a magyar kormányfő politikai súlya már a régióban is megkerülhetetlen. Orbán Viktor washingtoni tárgyalása után nemcsak gazdasági, hanem diplomáciai értelemben is győztesként került ki – sőt, immár a román jobboldal is példaképként tekint rá. Ahogy a román influenszer fogalmazott:
Orbán megmutatta, hogy egy nemzet akkor maradhat talpon, ha van egy vezető, aki nem fél nemet mondani Brüsszelnek és Washingtonnak.
