Orbánt dicséri nagy erőkkel a román influenszer a Trump-találkozó miatt

A román újságíró szerint az Európai Uniót tönkretevő globalista döntések – mint az illegális migráció támogatása, a Green Deal terhei vagy Zelenszkij határtalan pénzügyi segítése – csak erős nemzeti vezetőkkel orvosolhatók. Onciu szerint Orbán Viktor éppen ezt a fajta bátor, realista politikát képviseli, amelyből Romániának is tanulnia kellene.

A bejegyzésben Onciu részletesen elemezte a Trump–Orbán-találkozó eredményeit, és külön kiemelte, hogy Magyarország a megállapodás révén komoly gazdasági előnyöket szerzett. Onciu számításai szerint, ha Magyarország kénytelen lett volna alkalmazni a washingtoni szankciókat, a magyar GDP négy százalékát veszítette volna el egyetlen csapásra, ami évente mintegy 8,2 milliárd eurót jelentett volna. Ehelyett – írta –

Orbán Viktor kiharcolt egy létfontosságú mentességet, amellyel megvédte a magyar gazdaságot.

Ahogy a Mandiner is megírta, Orbán Viktor Washingtonban bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem alkalmazza a szankciókat a Barátság és a Török Áramlat vezetékre. Ezáltal Magyarország