Álhírt terjesztett a BBC a Trump-Orbán-csúcsról, lemondott a csatorna vezetése

Az amerikai tévécsatorna vezérigazgatója a lemondásakor közzétett magyarázata szerint „A BBC, mint minden közintézmény, nem hibátlan, és mindig nyitottnak, átláthatónak és elszámoltathatónak kell maradnunk. Bár nem ez az egyedüli ok, a BBC News körüli jelenlegi vita érthetően befolyásolta a döntésemet. (…) Összességében a BBC jól működik, de voltak hibák, és vezérigazgatóként nekem kell viselnem a végső felelősséget.”

Nyitókép: Etienne Laurent / AFP

***