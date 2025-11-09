Álhírt terjesztett a BBC a Trump-Orbán-csúcsról, lemondott a csatorna vezetése

Hazudtak Trumpról: most lemondott a BBC vezérigazgatója
Ennyit a BBC „sztenderdekről”.
A legendás brit hírcsatorna, a BBC kezdte valótlanul terjeszteni, hogy Magyarország csak egy évig kapott felmentést a szankciók alól.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, lemondott posztjáról a BBC vezérigazgatója és a BBC News ügyvezető igazgatója Tim Davie és Deborah Turness, miután kiderült, hogy a Panorama című dokumentumfilm meghamisította Donald Trump amerikai elnök 2021. január 6-i beszédét.
A BBC álhírgyártásának magyar vonatkozása is van, mivel a Demokrata Párthoz lojális brit hírcsatorna számolt be arról, hogy Magyarország csak egy évre kapott mentességet az orosz energiavállalatokat érintő szankciók alól, vagyis a csatorna szerint jövőre már Magyarország is rosszul járna, ha továbbra is Moszkvától venné a kőolajat és a földgázt.
A hírt azonnal cáfolta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, ennek ellenére az ellenzéki sajtó továbbra is azt sugallja, a tárgyaláson részt vevő kormánytagok nem mondanak igazat. A BBC álhírét Magyar Péter is előszeretettel terjeszti, a Finanial Timesnak adott önleleplező interjújában ő is tényként állítja, hazánk csak egy évre mentesült az amerikai szankciók következményeitől.
Az amerikai tévécsatorna vezérigazgatója a lemondásakor közzétett magyarázata szerint „A BBC, mint minden közintézmény, nem hibátlan, és mindig nyitottnak, átláthatónak és elszámoltathatónak kell maradnunk. Bár nem ez az egyedüli ok, a BBC News körüli jelenlegi vita érthetően befolyásolta a döntésemet. (…) Összességében a BBC jól működik, de voltak hibák, és vezérigazgatóként nekem kell viselnem a végső felelősséget.”
Nyitókép: Etienne Laurent / AFP
