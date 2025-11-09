Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország BBC Donald Trump Demokrata Párt BBC News álhír

Álhírt terjesztett a BBC a Trump-Orbán-csúcsról, lemondott a csatorna vezetése

2025. november 09. 22:28

A legendás brit hírcsatorna, a BBC kezdte valótlanul terjeszteni, hogy Magyarország csak egy évig kapott felmentést a szankciók alól.

2025. november 09. 22:28
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, lemondott posztjáról a BBC vezérigazgatója és a BBC News ügyvezető igazgatója Tim Davie és Deborah Turness, miután kiderült, hogy a Panorama című dokumentumfilm meghamisította Donald Trump amerikai elnök 2021. január 6-i beszédét.

Ezt is ajánljuk a témában

A BBC álhírgyártásának magyar vonatkozása is van, mivel a Demokrata Párthoz lojális brit hírcsatorna számolt be arról, hogy Magyarország csak egy évre kapott mentességet az orosz energiavállalatokat érintő szankciók alól, vagyis a csatorna szerint jövőre már Magyarország is rosszul járna, ha továbbra is Moszkvától venné a kőolajat és a földgázt.

A hírt azonnal cáfolta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, ennek ellenére az ellenzéki sajtó továbbra is azt sugallja, a tárgyaláson részt vevő kormánytagok nem mondanak igazat. A BBC álhírét Magyar Péter is előszeretettel terjeszti, a Finanial Timesnak adott önleleplező interjújában ő is tényként állítja, hazánk csak egy évre mentesült az amerikai szankciók következményeitől. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai tévécsatorna vezérigazgatója a lemondásakor közzétett magyarázata szerint „A BBC, mint minden közintézmény, nem hibátlan, és mindig nyitottnak, átláthatónak és elszámoltathatónak kell maradnunk. Bár nem ez az egyedüli ok, a BBC News körüli jelenlegi vita érthetően befolyásolta a döntésemet. (…) Összességében a BBC jól működik, de voltak hibák, és vezérigazgatóként nekem kell viselnem a végső felelősséget.”

Nyitókép: Etienne Laurent / AFP

***

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. november 10. 00:35
"Az amerikai tévécsatorna vezérigazgatója " .. BBC = British Broadcasting Corporation . Legalább ez nem jutott az ingyenélő betűpocsékolónak az eszébe?
Válasz erre
0
0
2istvsn
•••
2025. november 10. 00:00 Szerkesztve
ma este simor a zatvben arról hadovált, hogy biztos forrásból tudja az 1 évet. most akkor a bbc-től tudta, vagy a bbc-nek is ő mondta? sztem nem véletlenül menekült csuhaj se az m1hez.
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. november 09. 23:54
Jó hír: Ráczállat beleszaladt a faszerdőbe, álhírt terjesztett, a hamisan vádolt Ambrózy éppen most csicskáztatja a férget! :DDD
Válasz erre
3
0
polárüveg
2025. november 09. 23:51
Metamorfózis: a média világhírű etalonja mára a fake news centrumává változott. Nézzünk körül a BBC tágabb környezetében, vajon vannak-e más hasonló átváltozások? Mily meglepő, vannak. Bocs, mégsem meglepő, már régóta folynak az átváltozások. A leglátványosabb: a viktoriánus "felsőbbrendű" világbirodalom országából rasszista fehérellenes no-go zónák, gettószigetek hálózata lett.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!