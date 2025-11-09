Ft
11. 09.
vasárnap
Hazudtak Trumpról: most lemondott a BBC vezérigazgatója

2025. november 09. 20:53

Ennyit a BBC „sztenderdekről”.

2025. november 09. 20:53
null

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a BBC News ügyvezető igazgatója lemondott posztjáról, miután kiderült, hogy a Panorama című dokumentumfilm meghamisította Donald Trump amerikai elnök 2021. január 6-i beszédét.

„Húsz év után úgy döntöttem, hogy távozom a BBC-től. Ez kizárólag az én döntésem, és továbbra is hálás vagyok az elnöknek és az igazgatótanácsnak a teljes ciklusom alatti rendíthetetlen, egyhangú támogatásukért – beleértve az elmúlt napokat is” – olvasható Davie közleményében, amelyet maga a BBC tett közzé. 

Hozzátette: „A BBC, mint minden közintézmény, nem hibátlan, és mindig nyitottnak, átláthatónak és elszámoltathatónak kell maradnunk. Bár nem ez az egyedüli ok, a BBC News körüli jelenlegi vita érthetően befolyásolta a döntésemet. (…) Összességében a BBC jól működik, de voltak hibák, és vezérigazgatóként nekem kell viselnem a végső felelősséget.”

Mint ismert a Panorama egyik epizódájban Trump beszédét úgy vágták össze, hogy az félrevezető benyomást keltett. Ötven perc különbséggel elhangzott félmondatokat illesztettek egymás után, így úgy tűnt, mintha az elnök a Capitoliumhoz vonulásra és harcra buzdította volna híveit – miközben kimaradt az a rész, amelyben békés tiltakozásra szólított fel.

Michael Prescott, a BBC „szerkesztési sztenderdjeiért” felelős bizottság egykori tanácsadója belső jelentésben bírálta a műsort; a dokumentum csütörtökön a The Telegraph révén került nyilvánosságra.

Turness szintén a Panorama-incidens miatt távozik a BBC News éléről. „A közszereplőknek teljes mértékben elszámoltathatónak kell lenniük, ezért mondok le. Ugyan hibák történtek, egyértelművé teszem, hogy a BBC News intézményi elfogultságára vonatkozó legfrissebb vádak alaptalanok” – nyilatkozta.

Vasárnap Lisa Nandy kulturális miniszter komolynak nevezte a Panorama-ügyet, és jelezte, hogy további aggályok is felmerültek a BBC elfogultságával kapcsolatban.

Nyitókép forrása: Etienne Laurent / AFP

fintaj-2
2025. november 09. 22:33
A BBC magyarországi rezidensét, Nick Thorpe-t ideje lenne kiutasítani. Ő is azt tudósította, hogy csak egy évre kaptunk Trump-tól mentességet az orosz energiahordozókra.
states-2
2025. november 09. 22:22
Ennyit a hazai komcsik etalonjáról, anno a rossz emlékű Népszabadság csinált ilyent, amikor meghamisította Teller Ede nyilatkozatát. De hol vannak ezek már Pszichopetitől, aki annyiszor hazudik, ahányszor kinyitja a száját.
kbexxx
2025. november 09. 22:04
Egy fej lehullott de show must go on. Csak nagyon óvatosan mernek módosítani ha az USA -ról.van szó a jövőben...lényegében már ez az eredmény is nagyszó
Csubszi
2025. november 09. 22:02
"Voltak hibák" Egy frászt! Tendenciózus permanens, rosszindulatú hírhamisítás a BBC is! A média szégyene lett!
