Hazudtak Trumpról: most lemondott a BBC vezérigazgatója

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a BBC News ügyvezető igazgatója lemondott posztjáról, miután kiderült, hogy a Panorama című dokumentumfilm meghamisította Donald Trump amerikai elnök 2021. január 6-i beszédét.

„Húsz év után úgy döntöttem, hogy távozom a BBC-től. Ez kizárólag az én döntésem, és továbbra is hálás vagyok az elnöknek és az igazgatótanácsnak a teljes ciklusom alatti rendíthetetlen, egyhangú támogatásukért – beleértve az elmúlt napokat is” – olvasható Davie közleményében, amelyet maga a BBC tett közzé.

Hozzátette: „A BBC, mint minden közintézmény, nem hibátlan, és mindig nyitottnak, átláthatónak és elszámoltathatónak kell maradnunk. Bár nem ez az egyedüli ok, a BBC News körüli jelenlegi vita érthetően befolyásolta a döntésemet. (…) Összességében a BBC jól működik, de voltak hibák, és vezérigazgatóként nekem kell viselnem a végső felelősséget.”

Mint ismert a Panorama egyik epizódájban Trump beszédét úgy vágták össze, hogy az félrevezető benyomást keltett. Ötven perc különbséggel elhangzott félmondatokat illesztettek egymás után, így úgy tűnt, mintha az elnök a Capitoliumhoz vonulásra és harcra buzdította volna híveit – miközben kimaradt az a rész, amelyben békés tiltakozásra szólított fel.

Michael Prescott, a BBC „szerkesztési sztenderdjeiért” felelős bizottság egykori tanácsadója belső jelentésben bírálta a műsort; a dokumentum csütörtökön a The Telegraph révén került nyilvánosságra.