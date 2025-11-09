„Hazugság és propaganda” – Trump stábja nekiment a BBC-nek

Mindenkit sokkolt a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 erősebb bármilyen rakétánál, háborúkat dönthet el
A BBC-nél belső válságot okozott egy kiszivárgott jelentés, amely szerint a csatorna rendszeresen egyoldalúan tálalja a politikai és társadalmi kérdéseket – a Trump-beszéd csak a jéghegy csúcsa.
Donald Trump sajtótitkára, Karoline Leavitt élesen bírálta a BBC-t,
„100%-ban álhírgyárnak” és „propagandagépezetnek” nevezve a brit közszolgálati csatornát.
A kijelentés egy vitatott Panorama dokumentumfilm kapcsán hangzott el, amelyről kiderült, hogy félrevezetően szerkesztett meg egy Trump-beszédet – írta meg a The Guardian.
A kiszivárgott belső BBC-dokumentum szerint a műsor úgy vágta össze az egykori amerikai elnök 2021. január 6-i beszédét, hogy az látszólag a Capitolium ostromára buzdította a híveket, miközben kihagyta azt a részt, amelyben Trump „békés és hazafias” tiltakozásra szólított fel.
A botrány nyomán brit parlamenti képviselők is vizsgálatot követelnek, a BBC pedig várhatóan bocsánatot kér a félrevezető vágásért. A BBC elnöke jövő héten részletes magyarázatot ad a Kulturális, Média- és Sportbizottság előtt.
A belső feljegyzés szerint a Panorama műsor „teljesen félrevezető módon” manipulálta a felvételt, és ezzel torz képet mutatott az eseményekről.
Leavitt az interjúban azt mondta: „Ez a tudatosan meghamisított, szelektíven szerkesztett felvétel újabb bizonyítéka annak, hogy a BBC teljes egészében álhíreket gyárt. Amikor az Egyesült Királyságban járunk, és kénytelen vagyok a BBC-t nézni a szállodában, az tönkreteszi a napomat a nyílt propagandájuk miatt.”
Hozzátette, hogy szerinte a brit adófizetők pénzén működő csatorna „baloldali propagandaeszközzé” vált.
A kiszivárgott 19 oldalas anyag emellett a BBC arab nyelvű hírszolgálatát is bírálja, amelyet a gázai háború „egyoldalú” bemutatásával és antiszemita, illetve pro-Hamasz kommentátorok szerepeltetésével vádol.
A dokumentum szerint a BBC „rendszerszintű problémákkal” küzd, különösen a genderkérdések és az LMBTQ-témák bemutatásában, amelyeket a szerző szerint „egy szűk, ideológiailag vezérelt csoport” ural.
A BBC mindössze annyit közölt: nem kommentál kiszivárgott iratokat, de minden visszajelzést komolyan mérlegel.
