„Hazugság és propaganda” – Trump stábja nekiment a BBC-nek

A belső feljegyzés szerint a Panorama műsor „teljesen félrevezető módon” manipulálta a felvételt, és ezzel torz képet mutatott az eseményekről.

Leavitt az interjúban azt mondta: „Ez a tudatosan meghamisított, szelektíven szerkesztett felvétel újabb bizonyítéka annak, hogy a BBC teljes egészében álhíreket gyárt. Amikor az Egyesült Királyságban járunk, és kénytelen vagyok a BBC-t nézni a szállodában, az tönkreteszi a napomat a nyílt propagandájuk miatt.”

Hozzátette, hogy szerinte a brit adófizetők pénzén működő csatorna „baloldali propagandaeszközzé” vált.

A kiszivárgott 19 oldalas anyag emellett a BBC arab nyelvű hírszolgálatát is bírálja, amelyet a gázai háború „egyoldalú” bemutatásával és antiszemita, illetve pro-Hamasz kommentátorok szerepeltetésével vádol.

A dokumentum szerint a BBC „rendszerszintű problémákkal” küzd, különösen a genderkérdések és az LMBTQ-témák bemutatásában, amelyeket a szerző szerint „egy szűk, ideológiailag vezérelt csoport” ural.