Mindenkit sokkolt a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 erősebb bármilyen rakétánál, háborúkat dönthet el

Új jelenség, hogy az Egyesült Államok a keresztények üldözése miatt fenyeget meg egy országot
Az Egyesült Államok azt mondja, hogy hajlandó lenne katonailag is beavatkozni a vallásszabadság védelmében.
Kánai András szerint azonban az AI nem önmagában veszélyes, hanem attól függ, ki irányítja és milyen célokra használja.
Kánai András jövőkutató a Pénzcentrumnak adott interjúban kijelentette: „a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta”. Szerinte az új generációs mesterséges intelligencia már képes összetett hadműveletek tervezésére, kommunikációs hálózatok befolyásolására, és
akár digitális propaganda-kampányok teljes automatizálására is.
A szakértő szerint a technológia elérte azt a szintet, ahol már nemcsak érti a szöveget, hanem adatokat, képeket, hangot és videót is integráltan dolgoz fel, ami a valóság manipulálásának új dimenzióját nyitja meg.
Kánai szerint a mesterséges intelligencia erejét nem csupán az adja, amit „tud”, hanem az, ahogyan kapcsolódik az emberhez. Egy jól képzett felhasználó – például egy elemző, újságíró vagy hadászati szakértő – a ChatGPT-5 segítségével órák alatt képes lehet olyan elemzésekre, amelyekhez korábban egész csapatok és napok kellettek.
Ez a hatékonyság szerinte stratégiai előnyt jelenthet a gazdasági és politikai versenyben is.
Ugyanakkor a jövőkutató figyelmeztet: az AI nem önmagában veszélyes, hanem attól függ, ki irányítja és milyen célokra használja. A következő évek legnagyobb kihívása így nem technológiai, hanem etikai és biztonsági lesz – az emberi felelősség kérdése kerül középpontba.
Nyitókép: Pixabay