Mindenkit sokkolt a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 erősebb bármilyen rakétánál, háborúkat dönthet el

Kánai András jövőkutató a Pénzcentrumnak adott interjúban kijelentette: „a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta”. Szerinte az új generációs mesterséges intelligencia már képes összetett hadműveletek tervezésére, kommunikációs hálózatok befolyásolására, és

akár digitális propaganda-kampányok teljes automatizálására is.

A szakértő szerint a technológia elérte azt a szintet, ahol már nemcsak érti a szöveget, hanem adatokat, képeket, hangot és videót is integráltan dolgoz fel, ami a valóság manipulálásának új dimenzióját nyitja meg.

Attól függ, ki irányítja