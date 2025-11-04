Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
erő háború ChatGPT-5 intelligencia Kánai András

Mindenkit sokkolt a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 erősebb bármilyen rakétánál, háborúkat dönthet el

2025. november 04. 06:42

Kánai András szerint azonban az AI nem önmagában veszélyes, hanem attól függ, ki irányítja és milyen célokra használja.

2025. november 04. 06:42
null

Kánai András jövőkutató a Pénzcentrumnak adott interjúban kijelentette: „a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta”. Szerinte az új generációs mesterséges intelligencia már képes összetett hadműveletek tervezésére, kommunikációs hálózatok befolyásolására, és 

akár digitális propaganda-kampányok teljes automatizálására is.

A szakértő szerint a technológia elérte azt a szintet, ahol már nemcsak érti a szöveget, hanem adatokat, képeket, hangot és videót is integráltan dolgoz fel, ami a valóság manipulálásának új dimenzióját nyitja meg. 

Attól függ, ki irányítja

Kánai szerint a mesterséges intelligencia erejét nem csupán az adja, amit „tud”, hanem az, ahogyan kapcsolódik az emberhez. Egy jól képzett felhasználó – például egy elemző, újságíró vagy hadászati szakértő – a ChatGPT-5 segítségével órák alatt képes lehet olyan elemzésekre, amelyekhez korábban egész csapatok és napok kellettek. 

Ez a hatékonyság szerinte stratégiai előnyt jelenthet a gazdasági és politikai versenyben is.

Ugyanakkor a jövőkutató figyelmeztet: az AI nem önmagában veszélyes, hanem attól függ, ki irányítja és milyen célokra használja. A következő évek legnagyobb kihívása így nem technológiai, hanem etikai és biztonsági lesz – az emberi felelősség kérdése kerül középpontba.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2025. november 04. 07:58
Jövőkutató, aha, ezt nemrég még jósnak, halott látónak stb hívták… az eredményeik alapján, 50-50%.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. november 04. 07:57
túl van ez fantáziálva elég egy Orbán Balázs féle trollkodás és a MI-t úgy üti ki mint Pötit a megismerése
Válasz erre
0
0
robogo72
2025. november 04. 07:34
A ChatGPT annyira, de annyira okos hogy csak na. Pl. gyakran hibásan következtet. Ezt elismeri, és megigéri hogy legközelebb jót mond, hogy újra és újra elhasaljon. Ez egy jóféle kereső. Nem a ChatGPT a hülye, hanem aki bedől.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 04. 07:18
Ezzel a világszenzációval úgy lesznek az oroszok, ha megunják az udvariaskodást, mint Piedone a kung-fu művésszel. Nézte egy darabig a bohóckodást, aztán meglendítette a tenyerét, és placcs.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!