Foghatja a fejét Magyar Péter: Orbán Viktornak számos kérdése van a tiszás adatbotrány kapcsán (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
De mint mondta: majd a titkosszolgálatok válaszolnak.
Valószínűleg nem fog tetszeni Magyar Péternek, hogy a miniszterelnök arról is beszélt Rónai Egonnak adott interjújában, hogy neki is számos kérdése van a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban. De – mint fogalmazott – nem neki kell megválaszolnia ezeket, hanem a titkosszolgálatok vizsgálódnak az ügyben.
„A kiindulópont mégiscsak az, hogy van egy adatgazda, aki teljes felelősséggel tartozik erkölcsileg önnek. Innen indulunk. A jogszabályok is mondanak valamit, önnek igaza van, nem lényegtelen, de másodlagos” – mondta Rónai Egonnak Orbán Viktor az ügy kapcsán. Majd így folytatta:
Azt még én sem értem, és nem kapok rá választ egyelőre – pedig figyelek –, hogy miért kellett olyan programot csinálni, amit részben vagy nagy részben – ez sem világos még – ukránok készítettek.
Tele vagyunk zseniális magyar informatikusokkal” – tette hozzá.
Ezután a miniszterelnök arról is beszélt, hogy azt sem érti, hogy a nyolc-tíz kiemelt adatgazdásból az egyik miért Ukrajnában van. „Ennek mi az értelme?” – tette fel a kérdést.
De hát nem is nekem kell megválaszolnom, hanem a titkosszolgálatok ezeket vizsgálják, erről kap a kormány egy jelentést, és akkor én is okosabb leszek, s talán tudok majd válaszolni az ön kérdésére”
– fogalmazott Orbán Viktor.
