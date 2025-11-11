Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt adatbotrány titkosszolgálat Rónai Egon ukrán adatszivárgás Orbán Viktor miniszterelnök

Foghatja a fejét Magyar Péter: Orbán Viktornak számos kérdése van a tiszás adatbotrány kapcsán (VIDEÓ)

2025. november 11. 20:55

De mint mondta: majd a titkosszolgálatok válaszolnak.

2025. november 11. 20:55
null

Valószínűleg nem fog tetszeni Magyar Péternek, hogy a miniszterelnök arról is beszélt Rónai Egonnak adott interjújában, hogy neki is számos kérdése van a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban. De – mint fogalmazott – nem neki kell megválaszolnia ezeket, hanem a titkosszolgálatok vizsgálódnak az ügyben. 

Ezt is ajánljuk a témában

A kiindulópont mégiscsak az, hogy van egy adatgazda, aki teljes felelősséggel tartozik erkölcsileg önnek. Innen indulunk. A jogszabályok is mondanak valamit, önnek igaza van, nem lényegtelen, de másodlagos” – mondta Rónai Egonnak Orbán Viktor az ügy kapcsán. Majd így folytatta: 

Azt még én sem értem, és nem kapok rá választ egyelőre – pedig figyelek –, hogy miért kellett olyan programot csinálni, amit részben vagy nagy részben – ez sem világos még – ukránok készítettek. 

Tele vagyunk zseniális magyar informatikusokkal”  – tette hozzá.

Ezután a miniszterelnök arról is beszélt, hogy azt sem érti, hogy a nyolc-tíz kiemelt adatgazdásból az egyik miért Ukrajnában van. „Ennek mi az értelme?” – tette fel a kérdést. 

De hát nem is nekem kell megválaszolnom, hanem a titkosszolgálatok ezeket vizsgálják, erről kap a kormány egy jelentést, és akkor én is okosabb leszek, s talán tudok majd válaszolni az ön kérdésére” 

– fogalmazott Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antipoloska
2025. november 11. 22:14
rohadt mocskos tetves kibaszott féreg. most olvastam amit az Orbán interjúról irt az indexen. dfel is húztam magam. ha ez nyer jövő áprilisban kell egy új 1956. és eltakaritani az összes baloldali férget.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 11. 22:02
Ez Orbán kijelentése nélkül is egyértelmű volt. Erről rendelkezik az adatvédelmi törvény.
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. november 11. 21:44
Magyar Péter bárgyu követöi így imádkoznak hozzá esténként lefekvés elött: "Bár tudom, hogy meséid magva hazug, link, ócska kalandregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény."
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. november 11. 21:42
Petikének kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra, mint haramia türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány. Ahogy feltünt elterjedt itt egy gyülölködö járvány. Ádáz hangon úgy rikácsol mint a gonosz sárkány, Hözöngése, önteltsége egy gusztustalan látvány, Minden szava bolondarany, talmi fiktív márvány. Bármit igér, mind csak kamu, tévút hamis vágány.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!