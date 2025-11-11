Foghatja a fejét Magyar Péter: Orbán Viktornak számos kérdése van a tiszás adatbotrány kapcsán (VIDEÓ)

Valószínűleg nem fog tetszeni Magyar Péternek, hogy a miniszterelnök arról is beszélt Rónai Egonnak adott interjújában, hogy neki is számos kérdése van a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban. De – mint fogalmazott – nem neki kell megválaszolnia ezeket, hanem a titkosszolgálatok vizsgálódnak az ügyben.