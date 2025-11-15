Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
jogrend Karol Nawrocki Lengyelország térség csoport államfő Európai Unió V4

Erre vártunk: a lengyel elnök kimondta, újraaktiválná a V4 csoportot

2025. november 15. 06:26

„Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben” – jelentette ki Karol Nawrocki.

2025. november 15. 06:26
null

Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken egy vidéki gyűlésen.

A lengyel államfő a főváros melletti Minsk Mazowiecki városban találkozott a helyi lakosokkal, összefoglalta nekik elnöksége első száz napját, ezen belül beszámolt eddigi külföldi látogatásairól.

Elmondta: útjai során „a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik”. 

Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben”

 – jelentette ki. Hozzátette: ezért olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket.

Aláhúzta: Lengyelország „büszke tagja” az Európai Uniónak (EU). „Az EU tagjai akarunk lenni, de nem akarunk Lengyelországban illegális bevándorlást” – fogalmazott, és megígérte: ennek a felfogásnak az érvényesítésére továbbra is törekedni fog.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez Nawrocki eddigi mérlege

Bejelentette továbbá: elnökként 

nem írja alá „a klímakérdésekre vonatkozó túlszabályozást”, valamint „semmiféle zöld megállapodást és mindazokat a dolgokat sem, amelyekből gyakran nyugat-európai ideológiai őrület lesz”.

Lengyelországnak csak azokat az uniós megoldásokat kell foganatosítania, amelyek "jók számára", hátrányos előírásokat viszont nem lenne szabad beiktatni a jogrendbe - húzta alá Nawrocki

A lengyel államfői hivatal pénteken közzé tett egy összefoglalót Karol Nawrocki eddigi munkájáról. Egyebek mellett közölték: hivatali időszaka első száz napján Nawrocki 11 külföldi látogatást tett, ezen belül kétszer járt az Egyesült Államokban. A parlamentben 11 elnöki törvénytervezetet nyújtott be, 13 jogszabályt megvétózott, 70-et pedig aláírt.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. november 15. 08:13
Laza megfogalmazás ez az "álláspont", ebbe később bármi beleférhet. Hallhatnánk valamit a béketörekvéseiről vagy a háborúellenességéről? Nem gondolnám, hogy a másik három neki akarna menni az oroszoknak.
Válasz erre
0
0
crydog
•••
2025. november 15. 07:23 Szerkesztve
"Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el" ..mert ti nem, kedves lengyel barátaink? A V4-ek szétverésében is szép szerepetek volt..most meg curikk vissza? A patrióta oldal egyre erősödik az Eu-n belül is..ideje észbe kapnotok..
Válasz erre
2
0
Héja
2025. november 15. 06:49
Úgy legyen.
Válasz erre
3
0
grenki-2
2025. november 15. 06:36
Csak normális politikusok kellenek hozzá...hajrá!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!