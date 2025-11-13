Varsó üzen: „Éljenek a patrióták, éljenek a magyarok!” (VIDEÓ)

Nagyon büszkék lehetnek a magyarok, hogy ilyen vezetőjük van. Nálunk sajnos még várni kell erre...”

– tette hozzá némi reménykedéssel vegyes lemondással.

Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

Élvezzétek ki ezt a napot, érezzétek jól magatokat”

– kívánta nekünk egy fiatal férfi, aki a barátnőjével látogatott ki a felvonulásra. A jókívánságoknak pedig se szeri, se száma nem volt ezután.

Forrás: Tari Tamás

Amennyire a Donald Tusk vezette kabinet igyekezett aláásni az államközi kapcsolatokat, és amennyire rajta vonnak a liberális politikusok, hogy elhalványítsák a hagyományos lengyel–magyar barátság érzését, a mindennapi emberek szívében annyival elevenebben él a két nép közötti bajtársiasság és mély szimpátia.

Fotó madártávlatból

Forrás: X

Aki csak megtudta, hogy magyarok vagyunk, mindnek volt egy-egy jó szava, biztató kézszorítása, de voltak, akik hangos „Ria-ria-Hungária!” skandálással örvendeztettek meg minket, és persze együtt kiáltottuk, hogy

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki! (Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcol, s issza borát!)”

A kellemes beszélgetések közepette pedig megmozdult a tömeg: az emberek lassan elindultak a Aleje Jerozolimskién, a Poniatowski hídon át a Nemzeti Stadionig, és ellenállhatatlanul sodortak magukkal minket is.

Forrás: Tari Tamás

A Függetlenség Menete magyar szemmel

A piros-fehér zászlóerdőben egyszer csak egy magyar lobogó magányos piros, fehér, zöldjére lettünk figyelmesek, és némi küzdelem árán sikerült közel kerülnünk a tulajdonosához.

Forrás: Tari Tamás

Jól szituált, rövid vadászkabátba öltözött úr tartotta magasba hazánk zászlaját, ám amikor megszólítottuk, kiderült, hogy ő igazából lengyel. Ám azonnal mosolyogva tessékelt minket egy közelben álló idősebb úrhoz, aki már magyarul csodálkozott rá, hogy idegenben is hall hazai szót.

Mint kiderült, újdonsült beszélgetőtársunk született magyar, a mellette álló felesége pedig lengyel, aki minden akcentus vagy hiba nélkül bírja a hírhedten nehéz nyelvünket.

Forrás: Tari Tamás

Körülbelül két éve élünk itt. A fiunk ide jár gimnáziumba, a feleségem itt kapott állást”

– árulta el a férj, hogy miért költöztek el nemrég Magyarországról.

Forrás: Tari Tamás

Mikor arra terelődik a szó, hogy mit jelent a számukra a menet, az eddig csak a beszélgetésünket hallgató hölgy gondolkodás nélkül vágta rá a következőt:

„A világon nincs szebb dolog, mint ez a felvonulás. Ez a nemzeti büszkeségünk kinyilvánítása.”

Elmondták, hogy mindketten hívő katolikusok, konzervatívok és nacionalisták. Az utóbbi szóval kapcsolatban némi magyarázatként hozzátették, hogy ez alatt nem sovinizmust kell érteni, hanem egészséges, patrióta büszkeséget.

Forrás: Tari Tamás

Ne dőljenek be, ha valahol azt hallják, hogy ez egy náci, vagy fasiszta rendezvény. Akármilyen jelzőket is aggatnak rá, itt becsületes, konzervatív hazafiak vonulnak, akik többségében nem politizálnak”

– hangsúlyozta a férj, aki külön kiemelte, hogy mennyire felemelő a számukra, hogy ennyi fiatal is részt vesz az eseményen.

Bez tęczowych i unijnych flag. Bez wściekłych macic, komunistów, zdradzieckich polityków... bez agresji, inwektyw.



Tak wygląda moja Polska. 🇵🇱🫡♥️



Bóg, honor, ojczyzna. pic.twitter.com/8mIyHPGlbI — Mati (@FremdenlegionPL) November 11, 2025

A kölcsönös búcsúzás követően azon kaptuk magunkat, hogy már a híd felé visz minket a végeláthatatlan emberáradat, amelyben végül Karol Nawrocki köztársasági elnök is ott volt.

Lengyelország első emberét zászlóval a kezében kapta lencsevégre a sajtó a minden incidens nélkül lezajlott felvonuláson.

Karol Nawrocki a Függetlenség Menetén, Varsóban

Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

A lengyel baloldal pedig egyből az elnöki pártatlanság megsértésével vádolta az elnököt, akit a „szélsőjobboldali erőszak” legitimációját is megpróbálták ráhúzni az államfőre.

Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

Sajnos mi nem bírtuk olyan jól az időjárás viszontagságait, mint a vendéglátóink, így a hídon már nem sétáltunk át. Az óváros irányába nagyobb csoportokra ágazó menet hömpölygésében azonban még órákig gyönyörködhettünk.

Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

Az este hátrelévő részében pedig élvezhettük a lengyel vendégszeretet legmeghatóbb és legőszintébb megnyilvánulásait, és azzal a jóleső érzéssel térhettünk nyugovóra, hogy nemcsak, hogy továbbra is létezik a Lengyelországot és Magyarországot összekötő kapcsolat, de minden eddiginél erősebbnek tűnik. Akárcsak a lengyel hazafias érzés, ami remélhetőleg mihamarabb az ország vezetésében is újra főszerepet kaphat.

***

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP