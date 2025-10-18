Óriási gödörbe került Románia – innen pokolian nehéz lesz visszajönnie

Románia súlyos költségvetési problémákkal küzd: a pénzügyminisztérium becslései szerint az államháztartás hiánya az év végére elérheti a 30 milliárd eurót, vagyis mintegy 150 milliárd lejt – közölte Ilie Bolojan miniszterelnök a Maszol.ro szerint.

Ez azt jelenti, hogy az ország 25 százalékkal többet költ, mint amennyi a teljes éves bevétele.

A kormányfő elmondta, hogy az első kilenc hónapban a költségvetési deficit már 103 milliárd lejt (k. 8000 milliárd forintot) tett ki, vagyis meghaladta a tavalyi szintet, még az áfaemelés ellenére is.