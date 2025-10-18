Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
probléma Ilie Bolojan rekordmagas hiány Románia

Óriási gödörbe került Románia – innen pokolian nehéz lesz visszajönnie

2025. október 18. 10:26

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint Románia fenntarthatatlan gazdasági pályán van.

2025. október 18. 10:26
null

Románia súlyos költségvetési problémákkal küzd: a pénzügyminisztérium becslései szerint az államháztartás hiánya az év végére elérheti a 30 milliárd eurót, vagyis mintegy 150 milliárd lejt – közölte Ilie Bolojan miniszterelnök a Maszol.ro szerint. 

Ez azt jelenti, hogy az ország 25 százalékkal többet költ, mint amennyi a teljes éves bevétele.

A kormányfő elmondta, hogy az első kilenc hónapban a költségvetési deficit már 103 milliárd lejt (k. 8000 milliárd forintot) tett ki, vagyis meghaladta a tavalyi szintet, még az áfaemelés ellenére is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Bolojan szerint a jelenlegi trend tarthatatlan, és ha a kiadásokat nem sikerül csökkenteni, a bevételeket pedig növelni, 

az ország pénzügyi mozgástere a következő években drasztikusan beszűkülhet.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az ország adósságszolgálata egyre nagyobb terhet jelent. Az idei évben 11 milliárd eurót (4 400 milliárd forintot) költöttek kamatköltségekre, ez az összeg pedig jövőre már elérheti a GDP 3 százalékát. 

Bolojan szerint ha a trend folytatódik, Románia kénytelen lesz a fejlesztések helyett a hitelek kamataira fordítani forrásait.

A miniszterelnök kijelentései szerint Románia előtt egyértelmű választás áll: vagy sikerül stabilizálni a költségvetést és racionalizálni az állami beruházásokat, vagy az ország pénzügyi helyzete könnyen adósságspirálba sodródhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. október 18. 12:26
Ezert emeltek az AFAt 23ra. Ork ban elobb 27re, majd 31re emelte fel, szoval szerintem Magyarorszag nagyobb szarban van az olahoknal
Válasz erre
0
1
lendvaiildiko
2025. október 18. 12:06
2x -en arcra esett Dobreva és elvtársai. A bezzeg romániázás azt jelenti, ezt kívánták országunk polgárainak, s mivel hazudtak megint, kiderült, hogy a nyomort ajánlották. Ami pedig megjegyzendő Dobrevának és elvtársainak: megalázó a románságnak állandó románozásuk. Ők is emberek! Inkább szolgálják a megbékélést, s ne köpjék folyamatosan szembe a magyarokat!
Válasz erre
0
1
sersem
2025. október 18. 11:55
Minden jót kívánok nekik. Pont, mint ők nekünk.
Válasz erre
0
0
martens
2025. október 18. 11:25
Bezzeg Románia. Most hol vannak azok a libsi hangok?
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!