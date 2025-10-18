Óriási gödörbe került Románia – innen pokolian nehéz lesz visszajönnie

Ebből baj lehet: ébred a magyargyalázás Romániában
Mivel a focipályán csapatuk nem bírt a Csíkszeredával, a román huligánok elözönlötték a székely falvakat, hogy elégtételt vegyenek – ahol székely vagy magyar lobogó került az útjukba, leszaggatták.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint Románia fenntarthatatlan gazdasági pályán van.
Románia súlyos költségvetési problémákkal küzd: a pénzügyminisztérium becslései szerint az államháztartás hiánya az év végére elérheti a 30 milliárd eurót, vagyis mintegy 150 milliárd lejt – közölte Ilie Bolojan miniszterelnök a Maszol.ro szerint.
Ez azt jelenti, hogy az ország 25 százalékkal többet költ, mint amennyi a teljes éves bevétele.
A kormányfő elmondta, hogy az első kilenc hónapban a költségvetési deficit már 103 milliárd lejt (k. 8000 milliárd forintot) tett ki, vagyis meghaladta a tavalyi szintet, még az áfaemelés ellenére is.
Ezt is ajánljuk a témában
Mivel a focipályán csapatuk nem bírt a Csíkszeredával, a román huligánok elözönlötték a székely falvakat, hogy elégtételt vegyenek – ahol székely vagy magyar lobogó került az útjukba, leszaggatták.
Bolojan szerint a jelenlegi trend tarthatatlan, és ha a kiadásokat nem sikerül csökkenteni, a bevételeket pedig növelni,
az ország pénzügyi mozgástere a következő években drasztikusan beszűkülhet.
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az ország adósságszolgálata egyre nagyobb terhet jelent. Az idei évben 11 milliárd eurót (4 400 milliárd forintot) költöttek kamatköltségekre, ez az összeg pedig jövőre már elérheti a GDP 3 százalékát.
Bolojan szerint ha a trend folytatódik, Románia kénytelen lesz a fejlesztések helyett a hitelek kamataira fordítani forrásait.
A miniszterelnök kijelentései szerint Románia előtt egyértelmű választás áll: vagy sikerül stabilizálni a költségvetést és racionalizálni az állami beruházásokat, vagy az ország pénzügyi helyzete könnyen adósságspirálba sodródhat.
Ezt is ajánljuk a témában
A férfi teljes hozzáférést szerzett a rendszerhez, és mintegy 15 másik rabnak is jogtalan előnyöket biztosított.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP