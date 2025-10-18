Ft
10. 19.
vasárnap
zászló jelkép törvény Románia Benkő Erika

Ebből baj lehet: ébred a magyargyalázás Romániában

2025. október 18. 07:18

Mivel a focipályán csapatuk nem bírt a Csíkszeredával, a román huligánok elözönlötték a székely falvakat, hogy elégtételt vegyenek – ahol székely vagy magyar lobogó került az útjukba, leszaggatták. De a székelyek nem hagyják annyiban.

2025. október 18. 07:18
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

A székely zászló jelenlegi – legelterjedtebb – formájában alig két évtizede lobog Erdély- és Kárpát-medence-szerte, de nem új szimbólum: több ősi címerből és zászlóból szőtték eggyé. Színeit egyes legendák Szent Lászlóhoz kötik, a Nap és a Hold pedig fél évezrede a székelység jelképe, az 1659-es erdélyi országgyűlés törvénybe is foglalta ezt. 

Örömteli aktualitást adhatna ennek az is, hogy október 16-a évforduló: ekkor gyűltek össze 1848-ban Agyagfalván a székelyek, hogy a románok balázsfalvi nemzetgyűlésére megfeleljenek, és kinyilvánítsák Erdély és Magyarország egységét. S miután másnap hírét vették, hogy a románok magyar falvakra támadtak, fegyvert ragadtak, és siettek testvéreik segítségére. 

Az újraalkotott lobogó ma már persze nem harci zászló. Mint Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója lapunknak kifejti, a közösséghez, a székelységhez tartozást, a szűkebb pátria szeretetét, a kulturális örökséget és a közösség szolgálatát fejezi ki. Hozzáteszi azonban: „Ez itt soha nem volt egyszerű, a székely zászló számomra tehát a kitartás szimbóluma is egyben”. 

Kitartásra nagy szükség van, hiszen a zászló folyamatos támadás alatt áll. 2013-ban Victor Ponta román miniszterelnök – amellett, hogy a lobogó magyarországi kitűzése ellen is tiltakozott – a szimbólum eltávolíttatására utasította a közigazgatást. Prefektusi határozatokkal elkezdték „irtani” a zászlót a székelyföldi önkormányzatok épületeiről, felszólítással, illetve súlyos pénz- bírsággal. Feljelentők is bőven akadtak, a mozgalom vezéralakja a ma már a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) színeiben politizáló Dan Tanasă volt. 

Összesen 6 komment

egyszeri
2025. október 18. 12:32
Várható volt. A román gazdaság meg politika a béka segge alatt, hát kell a figyelem elterelés.
dave
2025. október 18. 09:01
Gondolom az MLSZ bezárja a magyar stadionokat, meg pénz büntetés.
orygabor
2025. október 18. 08:13
Finom kultúrnép. Hol vagyunk mi ettől még!
counter-revolution
2025. október 18. 07:55
Az EU telibeszarja a nemzetiségi kérdéseket, szóval Ukrajna felvétele nem jelentene megoldást a kárpátaljai magyarok számára.
