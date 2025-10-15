A helyszín Románia: egy elítélt feltörte a börtön informatikai rendszerét, és csökkentette a büntetéseket

Egy kiberbűnözés miatt elítélt fogvatartott átvette az irányítást a romániai Târgu Jiu-i börtön informatikai rendszere felett – számolt be róla a Digi24.ro. Az elítélt és társai egy rendőr régi, meg nem változtatott jelszavával léptek be a rendszerbe a fogvatartottak számára biztosított számítógépekről. A hozzáférés segítségével a börtön adatbázisában módosították a büntetések időtartamát, valamint a fogvatartottak jogaira és pénzügyeire vonatkozó információkat. A manipulált adatoknak köszönhetően

egyikük egy hónap alatt mintegy 10 ezer lej értékben vásárolt online.

A csalásra végül egy rendőr figyelt fel a gyanús tranzakciók alapján, és jelentette az esetet. A Târgu Jiu-i börtönőrök szakszervezetének elnöke szerint az elítélt teljes hozzáférést szerzett a rendszerhez, és mintegy 15 másik rabnak is jogtalan előnyöket biztosított.

Az országos börtönigazgatóság közleményében azt hangsúlyozta, hogy egy elszigetelt esetről van szó, és amint fény derült a csalásra, azonnal megtették a szükséges lépéseket. A hatóság megerősítette, hogy belső vizsgálat zajlik az ügyben.