Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendszer rendőr szakszervezetek

A helyszín Románia: egy elítélt feltörte a börtön informatikai rendszerét, és csökkentette a büntetéseket

2025. október 15. 11:28

A férfi teljes hozzáférést szerzett a rendszerhez, és mintegy 15 másik rabnak is jogtalan előnyöket biztosított.

2025. október 15. 11:28
null

Egy kiberbűnözés miatt elítélt fogvatartott átvette az irányítást a romániai Târgu Jiu-i börtön informatikai rendszere felett – számolt be róla a Digi24.ro. Az elítélt és társai egy rendőr régi, meg nem változtatott jelszavával léptek be a rendszerbe a fogvatartottak számára biztosított számítógépekről. A hozzáférés segítségével a börtön adatbázisában módosították a büntetések időtartamát, valamint a fogvatartottak jogaira és pénzügyeire vonatkozó információkat. A manipulált adatoknak köszönhetően 

egyikük egy hónap alatt mintegy 10 ezer lej értékben vásárolt online.

A csalásra végül egy rendőr figyelt fel a gyanús tranzakciók alapján, és jelentette az esetet. A Târgu Jiu-i börtönőrök szakszervezetének elnöke szerint az elítélt teljes hozzáférést szerzett a rendszerhez, és mintegy 15 másik rabnak is jogtalan előnyöket biztosított.

Az országos börtönigazgatóság közleményében azt hangsúlyozta, hogy egy elszigetelt esetről van szó, és amint fény derült a csalásra, azonnal megtették a szükséges lépéseket. A hatóság megerősítette, hogy belső vizsgálat zajlik az ügyben.

Címlapfotó: Freepik

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RWG1
2025. október 15. 12:08
😄😄😅😂🤣🤣
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 15. 11:59
a digitalizacionak vannak hatranyai is, ugyebar?
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 15. 11:55
Zseniális a faszi. 🤣
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. október 15. 11:52
Kérjük küldjön egy önéletrajzot,azonnal felvesszük!!😎😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!