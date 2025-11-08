Ettől a képtől biztos kiveri a víz a brüsszelitákat: látható a különbség Orbán Viktor és az EU vezetői között

Kulisszák mögött: soha nem látott pillanatokba engedett betekintést Orbán Viktor (VIDEÓ)
Ilyen volt a csúcstalálkozó belülről.
Árulkodó, hogyan tárgyalt Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.
Zseniális képet osztott meg a Magyar–Amerikai Polgári Körök Szövetségének Facebook-oldala.
A Szövetség összehasonlította, milyen körülmények között tárgyalt JD Vance alelnök, Orbán Viktor és Donald Trump – három komolyan vehető politikus – egymás mellett egy munkaebéd alkalmával.
És hogyan tárgyaltak az amerikaiak néhány hete az Európai Unió „vezető” politikusaival, amikor Trump gyakorlatilag „eligazítást” tartott Ursula von der Leyennek és társainak.
A két kép tökéletesen mutatja, hogy mi a különbség Orbán Viktor és az uniós politikusok között, akiket lassan senki sem vesz komolyan a világpolitikában.
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
