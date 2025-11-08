Ft
JD Vance Washington Donald Trump Orbán Viktor

Ettől a képtől biztos kiveri a víz a brüsszelitákat: látható a különbség Orbán Viktor és az EU vezetői között

2025. november 08. 16:35

Árulkodó, hogyan tárgyalt Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.

2025. november 08. 16:35
null

Zseniális képet osztott meg a Magyar–Amerikai Polgári Körök Szövetségének Facebook-oldala.

A Szövetség összehasonlította, milyen körülmények között tárgyalt JD Vance alelnök, Orbán Viktor és Donald Trump – három komolyan vehető politikus – egymás mellett egy munkaebéd alkalmával.

És hogyan tárgyaltak az amerikaiak néhány hete az Európai Unió „vezető” politikusaival, amikor Trump gyakorlatilag „eligazítást” tartott Ursula von der Leyennek és társainak.

A két kép tökéletesen mutatja, hogy mi a különbség Orbán Viktor és az uniós politikusok között, akiket lassan senki sem vesz komolyan a világpolitikában. 

Forrás: Magyar-Amerikai Polgári Körök Szövetségének Facebook-oldala

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

***

 

nempolitizalok-0
2025. november 08. 17:50
Ahogy Orbán mondja, ha nem vagy ott az ebédnél, te leszel az étlapon.
Válasz erre
10
1
Fireworks
2025. november 08. 17:41
Van különbség a két fotó között. De azt sem lehet elfelejteni, amikor Erdogannál egy "stokit" kapott VDL.
Válasz erre
11
0
masikhozzaszolo
2025. november 08. 17:37
Ó, hát már a maja kultúrában is az elkábított, vagy félig agyonvert nőt-áldozatot is központi helyre helyezték, mit mondjak, oltárra. Ugye vacsora. És volt a mondás, hogy te leszel a menüben az egyik fogás. Na, most ez így egy torz kép. Pukkadjatok meg!
Válasz erre
0
15
CirmoS
2025. november 08. 17:35
VAN különbség! Persze a hülyelibsik nem értik! Majd megnyugtatják magukat és csürhéjüket azzal, hogy Trump azért nem ültette maga mellé a pfizerkurvát vagy bármelyik idiótát mert ha vele szemben ülnek az neki kényelmesebb, hiszen így nem kell azzal fárasztania a nyakát, hogy oldalra néz... 😂😂😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
13
0
