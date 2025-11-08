Ettől a képtől biztos kiveri a víz a brüsszelitákat: látható a különbség Orbán Viktor és az EU vezetői között

Zseniális képet osztott meg a Magyar–Amerikai Polgári Körök Szövetségének Facebook-oldala.

A Szövetség összehasonlította, milyen körülmények között tárgyalt JD Vance alelnök, Orbán Viktor és Donald Trump – három komolyan vehető politikus – egymás mellett egy munkaebéd alkalmával.

És hogyan tárgyaltak az amerikaiak néhány hete az Európai Unió „vezető” politikusaival, amikor Trump gyakorlatilag „eligazítást” tartott Ursula von der Leyennek és társainak.

A két kép tökéletesen mutatja, hogy mi a különbség Orbán Viktor és az uniós politikusok között, akiket lassan senki sem vesz komolyan a világpolitikában.