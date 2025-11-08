Egyetlen előnye volt a Tisza Pártnak a Fidesszel szemben – ez most végleg elveszett

Júniusban robbant először a hír, miszerint a Tisza Párt Discord szerveréről nyilvánosságra hozták a párt aktivistáinak személyes adatait. Nem kellett sokat várni, és novemberben ismét léket kapott a Tisza Párt adatbázisa.

Mint ismeretes, ezúttal a Tisza Világ applikációból kerültek ki az internetre kétszázezer felhasználó adata. Magyar Péterék ismét orosz szálat emlegetnek, ahogy tették azt korábban is. A Mesterterv elemzői azonban úgy vélik, a Tisza ennyivel nem ússza meg a dolgot, és legerősebb fegyverét veszítheti el Magyar Péter az újabb adatbotrány miatt.

A Mesterterv harmadik adást itt tekinthetik meg, mely a hatodik perctől kezdődik:

Mráz Ágoston Sámuel a műsorban kiemelte, hogy egyfelől a Tisza és támogatóinak lelkesedét veheti vissza az újabb adatszivárgás. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza tábor egyik nagy előnye volt a lelkesedés, melyre egy egész ökoszisztémát építettek fel. Itt példaként említette a véleményvezéreket és a közvéleménykutatókat.