11. 08.
szombat
11. 08.
szombat
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Egyetlen előnye volt a Tisza Pártnak a Fidesszel szemben – ez most végleg elveszett

2025. november 08. 14:00

A Tisza újabb adatbotránya mély sebeket ejtett Magyar Péter pártján. Olyan területeken okozott súlyos károkat, ahol eddig a Tisza verhetetlennek tűnt.

2025. november 08. 14:00
Mandiner
Mandiner

Júniusban robbant először a hír, miszerint a Tisza Párt Discord szerveréről nyilvánosságra hozták a párt aktivistáinak személyes adatait. Nem kellett sokat várni, és novemberben ismét léket kapott a Tisza Párt adatbázisa.

Mint ismeretes, ezúttal a Tisza Világ applikációból kerültek ki az internetre kétszázezer felhasználó adata. Magyar Péterék ismét orosz szálat emlegetnek, ahogy tették azt korábban is. A Mesterterv elemzői azonban úgy vélik, a Tisza ennyivel nem ússza meg a dolgot, és legerősebb fegyverét veszítheti el Magyar Péter az újabb adatbotrány miatt.

A Mesterterv harmadik adást itt tekinthetik meg, mely a hatodik perctől kezdődik:

Mráz Ágoston Sámuel a műsorban kiemelte, hogy egyfelől a Tisza és támogatóinak lelkesedét veheti vissza az újabb adatszivárgás. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza tábor egyik nagy előnye volt a lelkesedés, melyre egy egész ökoszisztémát építettek fel. Itt példaként említette a véleményvezéreket és a közvéleménykutatókat.

Mint fogalmazott: 

egy átverés ipart hoztak lére, ami azt ígéri a Tisza szimpatizánsoknak, hogy győzni fognak.”

Hozzátette, hogy ráadásul meg is ígérték támogatóknak, hogy egy biztonságos software-t hoznak létre, ami nem sikerült. Másfelől pedig a Tisza egyik legfontosabb területét érintette súlyosan a mostani ügy.

A Mesterterv két szakértője szerint hiába próbálja a baloldal elbagatellizálni az adatbotrányt, az ügy igenis súlyos (Forrás: Youtube/képernyőfotó)

A botrány bizony kihatással lesz a Tisza digitális térben való erős jelenlétére. G. Fodor Gábor úgy értékelt, hogy a Tisza a XXI. század megtestesítőjeként próbál szólni a közvéleményhez, ehhez képest nem tudja garantálni az emberek biztonságát sem. A XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: „Beszélhetnek ők bármilyen nyelven, ha nem tudják az alapvető emberi igényeinket garantálni.” Hozzátette: „Nem csak vibe-ra, meg divathullámra, meg életérzésre vágyunk, azt várjuk el a kormányzótól, az államtól, hogy az alapvető emberi szükségleteink azok legyen biztonságban.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 6 komment

Agricola
2025. november 08. 14:35
Lefelé folyik a Tisza.
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 08. 14:17 Szerkesztve
Ez a kis hülye felfuvalkodott miturgrász a balettnadrágjában, zsebében turkálva az EP-ben, mit képzelt, majd a csöndes háttérben a Fidesz majd malmozva fogja hagyni, hogy lépre vigye az országot ? 2025 november 7. Mint dátum, teljesen új értelmet kapott, egy olyan forradalom kezdetét, ahonnan lehet majd számolni az időt a Pojáca teljes bukásáig. Tulajdonképen mondjuk ki, tegnap D. Trump Elnöktől megkapta a politikai selyemzsinórt és azt a Patrióták haza is hozzák lelkesen.
aknaib
2025. november 08. 14:12
Vége van kicsi😅 Neked is, A szektádnak is🥴 Egy senki voltál, vagy és leszel is 😉
Hohokam
2025. november 08. 14:12
.... meg talán az a hamis önszuggesztió, hogy a csend meggyőzést és elfogadást jelez.... nem. UNDORT ettől a hőzöngő agresszív bagázstól.
