Egyetlen előnye volt a Tisza Pártnak a Fidesszel szemben – ez most végleg elveszett

Most kiderült, ki bukott a legnagyobbat az Orbán-Trump találkozón!
A Nézőpont-elemzés szerint a Trump–Orbán-találkozó után Magyarország új gazdasági és politikai előnyöket szerzett, míg a Tisza vezér támogatói köre látványosan szűkül.
A Tisza újabb adatbotránya mély sebeket ejtett Magyar Péter pártján. Olyan területeken okozott súlyos károkat, ahol eddig a Tisza verhetetlennek tűnt.
Júniusban robbant először a hír, miszerint a Tisza Párt Discord szerveréről nyilvánosságra hozták a párt aktivistáinak személyes adatait. Nem kellett sokat várni, és novemberben ismét léket kapott a Tisza Párt adatbázisa.
Mint ismeretes, ezúttal a Tisza Világ applikációból kerültek ki az internetre kétszázezer felhasználó adata. Magyar Péterék ismét orosz szálat emlegetnek, ahogy tették azt korábban is. A Mesterterv elemzői azonban úgy vélik, a Tisza ennyivel nem ússza meg a dolgot, és legerősebb fegyverét veszítheti el Magyar Péter az újabb adatbotrány miatt.
A Mesterterv harmadik adást itt tekinthetik meg, mely a hatodik perctől kezdődik:
Mráz Ágoston Sámuel a műsorban kiemelte, hogy egyfelől a Tisza és támogatóinak lelkesedét veheti vissza az újabb adatszivárgás. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza tábor egyik nagy előnye volt a lelkesedés, melyre egy egész ökoszisztémát építettek fel. Itt példaként említette a véleményvezéreket és a közvéleménykutatókat.
Mint fogalmazott:
egy átverés ipart hoztak lére, ami azt ígéri a Tisza szimpatizánsoknak, hogy győzni fognak.”
Hozzátette, hogy ráadásul meg is ígérték támogatóknak, hogy egy biztonságos software-t hoznak létre, ami nem sikerült. Másfelől pedig a Tisza egyik legfontosabb területét érintette súlyosan a mostani ügy.
A botrány bizony kihatással lesz a Tisza digitális térben való erős jelenlétére. G. Fodor Gábor úgy értékelt, hogy a Tisza a XXI. század megtestesítőjeként próbál szólni a közvéleményhez, ehhez képest nem tudja garantálni az emberek biztonságát sem. A XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: „Beszélhetnek ők bármilyen nyelven, ha nem tudják az alapvető emberi igényeinket garantálni.” Hozzátette: „Nem csak vibe-ra, meg divathullámra, meg életérzésre vágyunk, azt várjuk el a kormányzótól, az államtól, hogy az alapvető emberi szükségleteink azok legyen biztonságban.”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP