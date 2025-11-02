Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyarország Magyar Péter számháború Mráz Ágoston Sámuel

Ez mindent megváltoztathat a választási kampányban: Magyar Péter elfelejtett közölni valami nagyon fontosat

2025. november 02. 13:29

A Tisza elnöke több hetven percig beszélt október 23-án, mégis egy nagyon fontos elem kimaradt szónoklatából, mely hatással lehet a jövő évi választásra.

2025. november 02. 13:29
Magyar Péter

A mai napig vita tárgya, hogy ki nyerte október 23-át, melynek kapcsán elsődlegesen a résztvevők létszámán megy az adok-kapok. Bár fontos tényező, hogy egy politikai párt mennyi embert tud mozgósítani rendezvényeire, ugyanakkor a beszédek politikai üzenetei és következtetései igenis számítanak. A Mesterterv legutóbbi adásában szakértőink kitértek arra is, hogy a Tisza elnöke hol hibázott ünnepi beszédében.

G. Fodor Gábor szembement Török Gábor korábbi szavaival, miszerint a politikai beszédeknek már nincs jelentősége, csupán azoknak az értelmezése a lényeges. A XXI. Század stratégiai igazgatója szerint a nemzeti ünnep után elindult egy értelmezési verseny, amiben figyelmen kívül hagyták a beszédeket.

G. Fodor szerint a fókusz elsősorban a számháborúra és a vizualitásra került, holott a beszédeknek is van jelentősége. „Azért mégis csak vannak döntések, van nemzetközi helyzet, van egy peremfeltétel, amik között Magyarországnak valamilyen testtartást kellene mutatnia” emelete ki G. Fodor, majd rávilágított Magyar Péter beszéde kapcsán egy számottevő hiányosságra.

„Orán Viktor háború és béke kérdésévé élezte ki a következő hónapok tétjét. Magyar Péter pedig egy szót sem szólt a háborúról” – szögezte le G. Fodor. Hozzátette, hogy a Tisza elnöke nem fejtette ki egyértelműen álláspontját ebben a kérdésben, vagy hogy mit tenne akkor, ha mondjuk Brüsszel úgy dönt: magyar katonákat küldene Ukrajnába. Kifejtette, hogy Magyar Péter mindenről beszélt, de a valóságot érintő kérdésekről, mint például a háború, a nyugdíj vagy az adó kapcsán semmit sem mondott. „A választásokat nem lehet álprofilokkal, Instagram-sztorikkal megnyerni. Ott valóságos jelöltek kellenek, valóságosan elmegyünk szavazni, a golyóstollal suhintunk majd egyet, és ott ki fog derülni, hogy ki hogy áll” – mondta G. Fodor.

A teljes adást ide kattintva tekintheti meg.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs

 

Összesen 7 komment

tapir32
2025. november 02. 14:07
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. Szavazz a nyomorra!
Zolt
2025. november 02. 13:52
Be is kell vezetni! Minden olyan haborúpart aki támogatná ukrajnát,menjenek az oroszok ellen. Úgyis túl sok a szélsőballos aki.nem érti avval hogy az oroszbarát hatalmat leváltotta a 2013 ban azt érte csak el ,hogy orosz ellenfél ellenség kerüljön hatalomra,abban a pillanatba hatályàt kellett veszítse a 1997 es területi szerződés. És mi is kaptunk egy szélsőséges ukrán ellenséget. szomszédnak. Szerintem
Ízisz
2025. november 02. 13:44
Z. "Magyar Péter „felhajtóereje” elfogyóban van, és ugyanúgy nyerhet a Fidesz, mint eddig. Szorítja az idő a Tisza Pártot Egy olyan párt számára, amely novemberben – alig fél évvel a lehetséges választások előtt – még csak egyetlen jelölt nevét tette közzé, gyakorlatilag lehetetlen felkészülni a tavaszi harcra a teljes országos lefedettség biztosítására. Magyar Péter tétovázása tehát nemcsak politikai kommunikációs hiba, hanem a választáson való érdemi részvétel esélyeinek az elodázása is." Ennyi... Megy a dögkútba!!! 💯😊👍❗
nemenvagyoken
2025. november 02. 13:39
Ez a senki egy elfuserált termékbemutatós szintjén van a nem létező tehetségét tekintve, csak annál sokkal romlottabb erkölcsileg. A fontos kérdésekben azért nem nyilvánul meg, mert 1. nincs távlatos koncepciója, 2. így nem lehet utólag számon kérni, 3. csak egy egyszerű báb a brüsszeli elit kezében. Ő csak az előre betanult szöveget tudja visszaböfögni, üvöltözve károg, belebokszol az Orbán-bábuba, a hozzá intézett kérdésekre nem válaszol, vagy "válaszképpen" rögtön orbánozni kezd, fenyegetőzik, mint a hozzá hasonlóan buta és romlott fletó.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.