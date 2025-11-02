Ez mindent megváltoztathat a választási kampányban: Magyar Péter elfelejtett közölni valami nagyon fontosat

A mai napig vita tárgya, hogy ki nyerte október 23-át, melynek kapcsán elsődlegesen a résztvevők létszámán megy az adok-kapok. Bár fontos tényező, hogy egy politikai párt mennyi embert tud mozgósítani rendezvényeire, ugyanakkor a beszédek politikai üzenetei és következtetései igenis számítanak. A Mesterterv legutóbbi adásában szakértőink kitértek arra is, hogy a Tisza elnöke hol hibázott ünnepi beszédében.

G. Fodor Gábor szembement Török Gábor korábbi szavaival, miszerint a politikai beszédeknek már nincs jelentősége, csupán azoknak az értelmezése a lényeges. A XXI. Század stratégiai igazgatója szerint a nemzeti ünnep után elindult egy értelmezési verseny, amiben figyelmen kívül hagyták a beszédeket.

G. Fodor szerint a fókusz elsősorban a számháborúra és a vizualitásra került, holott a beszédeknek is van jelentősége. „Azért mégis csak vannak döntések, van nemzetközi helyzet, van egy peremfeltétel, amik között Magyarországnak valamilyen testtartást kellene mutatnia” emelete ki G. Fodor, majd rávilágított Magyar Péter beszéde kapcsán egy számottevő hiányosságra.