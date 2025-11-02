Ez mindent megváltoztathat a választási kampányban: Magyar Péter elfelejtett közölni valami nagyon fontosat

A mai napig vita tárgya, hogy ki nyerte október 23-át, melynek kapcsán elsődlegesen a résztvevők létszámán megy az adok-kapok. Bár fontos tényező, hogy egy politikai párt mennyi embert tud mozgósítani rendezvényeire, ugyanakkor a beszédek politikai üzenetei és következtetései igenis számítanak. A Mesterterv legutóbbi adásában szakértőink kitértek arra is, hogy a Tisza elnöke hol hibázott ünnepi beszédében.
G. Fodor Gábor szembement Török Gábor korábbi szavaival, miszerint a politikai beszédeknek már nincs jelentősége, csupán azoknak az értelmezése a lényeges. A XXI. Század stratégiai igazgatója szerint a nemzeti ünnep után elindult egy értelmezési verseny, amiben figyelmen kívül hagyták a beszédeket.
G. Fodor szerint a fókusz elsősorban a számháborúra és a vizualitásra került, holott a beszédeknek is van jelentősége. „Azért mégis csak vannak döntések, van nemzetközi helyzet, van egy peremfeltétel, amik között Magyarországnak valamilyen testtartást kellene mutatnia” emelete ki G. Fodor, majd rávilágított Magyar Péter beszéde kapcsán egy számottevő hiányosságra.
„Orán Viktor háború és béke kérdésévé élezte ki a következő hónapok tétjét. Magyar Péter pedig egy szót sem szólt a háborúról” – szögezte le G. Fodor. Hozzátette, hogy a Tisza elnöke nem fejtette ki egyértelműen álláspontját ebben a kérdésben, vagy hogy mit tenne akkor, ha mondjuk Brüsszel úgy dönt: magyar katonákat küldene Ukrajnába. Kifejtette, hogy Magyar Péter mindenről beszélt, de a valóságot érintő kérdésekről, mint például a háború, a nyugdíj vagy az adó kapcsán semmit sem mondott. „A választásokat nem lehet álprofilokkal, Instagram-sztorikkal megnyerni. Ott valóságos jelöltek kellenek, valóságosan elmegyünk szavazni, a golyóstollal suhintunk majd egyet, és ott ki fog derülni, hogy ki hogy áll” – mondta G. Fodor.