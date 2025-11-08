Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Orbán szovjetunió ellenzék Trump

Dermesztő konstatálni az izzadtságszagú erőlködést

2025. november 08. 12:23

Ha ez nem diplomáciai siker, akkor micsoda az?

2025. november 08. 12:23
Hont András
Hont András
Facebook

„Egyfelől baromi idegesítő az ezredik sajtóanyagot végignézni/olvasni a tegnapi találkozóról, amelyik azon az ismerős színvonalon és tónusban számol be az eseményről, hogy a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és a Szovjetunió kormányának meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott baráti látogatásra a Szovjetunióba, majd részletezi az elvtársi légkörben lezajlott megbeszéléseket és a gyümölcsöző együttműködést a két nép és vezetői között. Csak a delegációt a Ferihegyi reptéren búcsúztató úttörők hiányoznak. Mert azokat most magukkal vitték a gépen.

Másfelől dermesztő konstatálni azt az izzadtságszagú erőlködést, amely minden felületen és csatornán azt igyekszik bizonyítani, hogy nem is történt semmi, valójában a magyar küldöttség kuncsorgott az amerikai nagybácsinak, aki ugyan egy barom, de másfelől nagyon okosan kihasználja a magyarokat, akik igazából most majd sokkal rosszabbul járnak satöbbi. Értem, hogy ez már tízezrek vallása, és minden áron össze kell tartani a buborékot, meg hogy Orbánnak nem lehet sem sikere, sem igaza, nem is emiatt kérdezem. De ha ez nem diplomáciai siker, akkor micsoda az?”

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP 

***


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cukigomboc
2025. november 08. 14:36
Dermesztő erőlködés például az Bandi, amikor nem bírsz eladni húsz jegyet a szánalmas haknidra, erre kitalálod, hogy téged annyira megfenyegettek a fideszes pártállamban, hogy azt nem lehet bírni. Aztán bemész a stúdióba okoskodni, utána meg bebaszni a Kisüzemben, mert oda nem ér el a Tisza keze :DDDD Bohóc.
Válasz erre
0
0
Almassy
2025. november 08. 14:02
A középen maradást is lehet ám izzadságszagúan csinálni...
Válasz erre
4
0
Hohokam
2025. november 08. 13:59
Ugyanmár...nem a forma-megjelenés stb számít, hanem a tartalom - sikerült nem legyőzéssel/győzelemmel/diadallal stb,. egyéb bombasztikus önvállonveregetéssel, hanem valahogy, bárhogy (beg, borrow or steal.... ugye) elérni, hogy ne legyen hirtelen kurvára szar. Ebben az, hogy mentek a sajtósok, az égvilágon semmit sem kisebbít. UGYANAKKOR a másik oldalon ENNEK az eltagadása vagy kicsinyítése meg a LÉNYEG: a mindent is romboló elutasítás mögötti TARTALMI SEMMI.
Válasz erre
6
0
vensarkanygyik61
2025. november 08. 13:56
"Áradnak" a libsi könnyek, imádom!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!