visszatérés Káncz Csaba álhír

Visszatért az álhírterjesztő Káncz Csaba: nem reagált a „lecsengő rezsim percemberkéinek sárdobálására”

2025. november 08. 13:25

Nem akart lesüllyedni az ő szintjükre...

2025. november 08. 13:25
null

Másfél hónap után visszakapta laptopját és telefonját Káncz Csaba, aki így ismét folytatni tudja munkáját – jelentette be Facebook-oldalán.

A szakértő hangsúlyozta, nem kíván reagálni a „lecsengő rezsim percemberkéinek sárdobálására”, mert – ahogy mondta – „azzal lesüllyednék az ő szintjükre”.

Káncz Csaba felidézte, hogy 2022. február 24-e, az orosz katonai agresszió kezdete óta naponta írta az „Éjjeli fejleményeket”, függetlenül attól, hogy hétvége, ünnepnap vagy nyaralás volt. „Ez belőlem is sokat kivett” – jegyezte meg.

Az új felállásban azonban változtatni kíván: „Hétköznapokon szeretném megtartani a kora reggeli összefoglalókat, napközben pedig pár, adott témára koncentráló, elmélyültebb elemzést adni gyorsan változó világunk fejleményeiről.”

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt Káncz Csaba pályafutása tele van ellentmondásokkal. Japán és brit diplomáciai háttér, valamint brüsszeli tanácsadói szerep után a Fideszhez köthető üzleti körökben tűnt fel, majd a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésein is részt vett, hozzáférve érzékeny információkhoz. 

Később a kormánykritikus médiában vált aktív szereplővé, ahol gyakran bizonyítékok nélküli, súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyeket az ellenzéki politikusok felerősítettek. 

A Szőlő utcai ügyben is elismerte, hogy konkrét bizonyítékai nincsenek, retorikája pedig a közösségi médiában sokszor agresszív, provokatív hangvételű volt, ami tovább növelte körülötte a botrányok sorát.

Nyitókép: Facebook / Káncz Csaba

