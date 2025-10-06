Diplomata, önjelölt geopolitikai elemző, álhírgyáros – újabb információk derültek ki Káncz Csabáról

Az egész országot leforrázta Káncz Csaba álhírgyártása: Lánczi Tamás felgöngyölítette az ügyét
Csúnyán lebukott a Szőlő utcai álhírgyártó, akit a brit titkosszolgálat fedőcége fizetett.
A Transzparens Újságírásért Alapítvány összeállításában több ellentmondásra is rámutatott a Szőlő utcai botrányben érintett férfi karrierútját illetően.
A Transzparens Újságírásért Alapítvány terjedelmes összeállítást közölt arról, hogy ki az a Káncz Csaba, akinek a neve az elmúlt hetekben a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézet körül kirobbant botrány kapcsán vált országosan ismertté.
A cikkben felidézték, hogy Káncz egy szeptember 13-i Facebook-bejegyzésével indította el azt a hírhullámot, amely magas rangú kormányzati tisztségviselőket, név szerint Rogán Antal minisztert és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettetest összefüggésbe hozta az üggyel.
Mint írták az egykori diplomata és újságíró különleges figurája a magyar nyilvánosságnak, aki önjelölt „geopolitikai szakértőként” teszi. Uttóbi címét egészen a legutóbbi botrány kirobbanásáig egy portállal is sikerült elfogadtatnia – emlékeztettek. Majd a férfit egy „szerencselovaghoz” hasonlították, akinek a karrierje azt mutatja, hogy őt valójában koránt sem a geopolitika érdekli.
Az összeállításból kiderült, hogy Káncz Csaba körüli „geopolitikai szakértői” imázs alapköveit Japánban rakta le, ahol az Utsunomiya Egyetemen szerzett posztgraduális fokozatot. Ez a kelet-ázsiai tapasztalat olyan kiindulópont volt, amely meghatározta egész későbbi pályáját. A diploma megszerzése után szinte azonnal a diplomáciai világban találta magát: 1994 és 1996 között a budapesti japán nagykövetségen dolgozott gazdasági tanácsadóként.
De mint rámutattak az igazi elmélyülést a nyugati diplomáciai és hírszerzői struktúrákban a következő munkahelye hozta el:
1996-tól tizenkét éven keresztül, 2008-ig a budapesti Brit Nagykövetség gazdasági-politikai főtanácsadója volt, a kancellária politikai osztályán.
Ez a több mint egy évtizedes megbízatás egy kiemelt fontosságú NATO-szövetséges képviseleténél mély és bizalmi kapcsolatot feltételez, betekintést engedve a brit diplomácia és a hozzá kapcsolódó információs hálózatok működésébe. Majd pályafutásának ezt a szakaszát Brüsszelben folytatta, ahol 2010 és 2014 között az Európai Bizottság tanácsadójaként tevékenykedett – ismertették az ojim.hu oldalon.
A Transzparens Újságírásért Alapítvány hivatalos oldalán Káncz Csaba karrierútját ismertetve úgy fogalmazott, hogy a férfi pályafutásának talán legellentmondásosabb és a későbbi „pálfordulását” leginkább megkérdőjelező szakasza a brit nagykövetség elhagyása után következett. Káncz a nemzetközi diplomáciai színtérről a hazai üzleti életbe, méghozzá a Fidesz legbelsőbb köreihez szorosan kapcsolódó vállalkozásokhoz igazolt. 2008 után az Adriatiq Islands Group tanácsadói csapatát is vezette. A cég ügyvezetői ebben az időszakban Szalay-Bobrovniczky Kristóf, későbbi honvédelmi miniszter, és Habony Árpád, a miniszterelnök informális főtanácsadója voltak. De az együttműködés itt nem ért véget: az Adriatiq után a Magyar Pályázatkészítő Iroda (Mapi) Zrt. kormányzati kapcsolati igazgatói pozícióját töltötte be – sorolták.
Kiemelték, hogy
Káncz Csaba nemzetbiztonsági érintettsége a legkényesebb területe pályafutásának.
Ismertették, hogy 2015 és 2017 között tanácsadóként rendszeresen részt vett az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülésein, ami a gyakorlatban hozzáférést biztosított számára szigorúan titkos, érzékeny információkhoz is. Hovatartozása azonban ellentmondásos: míg a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által jegyzett jelentés Molnár Zsolt (MSZP) tanácsadójaként azonosítja, a parlamenti jegyzőkönyvek az LMP szakértőjeként tüntetik fel, Hadházy Ákos képviselő pedig Szél Bernadett tanácsadójának nevezte – írták.
Az ojim.hu emlékeztetett, hogy Káncz bankszámlájának hatósági vizsgálata során kiderült, hogy 2012 és 2016 között tizenkét alkalommal kapott pénzügyi utalásokat egy brit székhelyű, üzleti hírszerzéssel foglalkozó cégtől. A miniszteri jelentés egyértelműen rögzítette, hogy ezt a vállalkozást a brit titkosszolgálat (MI6) volt munkatársai alapították. Amikor pedig a sajtó szembesítette ezzel a ténnyel, Káncz megdöbbenését fejezte ki, és bár a szerződéses viszonyt elismerte, tagadta, hogy tudomása lett volna a cég hírszerzési hátteréről.
Honnan tudhattam volna, hogy az egy fedőcég?”
– kérdezett vissza a Telex érdeklődésére.
Arra is kitértek a cikkben, hogy a 2014-es éles váltást követően Káncz a kormánykritikus média aktív szereplőjévé és a kormányellenes narratívák egyik fontos terjesztőjévé vált. A Privátbankár.hu portálon rendszeresen publikált geopolitikai elemzéseket, de tevékenysége túlmutatott a szakmai cikkeken. A Transzparens Újságírásért ismertetője egy ismétlődő mintázat rajzolódik ki a működésében: gyakran bizonyítékok nélküli, súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyeket az ellenzéki politikai szereplők később átvettek és felerősítettek.
Ez történt a Szőlő utcai ügyben is, ahol tanúkihallgatása során elismerte, hogy konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, és egy meg nem nevezett, „befolyásos politikai család befolyásos tagjára” hivatkozott forrásként, akinek kilétét újságírói forrásvédelemre hivatkozva nem fedte fel. De hasonló módszert alkalmazott májusában, amikor azt a vádat fogalmazta meg, hogy a magyar kormány egy esetlegesen orosz segítséggel előidézett incidensre hivatkozva a parlamenti választások elhalasztását tervezheti – idézték fel.
Az összeállításban külön foglalkoztak azzal, hogy
Káncz Csaba retorikája a közösségi médiában gyakran agresszív a politikai ellenfelekkel szemben.
Egyik bejegyzésében egy Orbán Viktort ábrázoló csoportképet úgy kommentált, hogy „az ott egy ügyesen kötött csomó OV nyakán”, amit széles körben a miniszterelnök akasztására tett utalásként értelmeztek. Pótápi Árpád János államtitkár halálát követően pedig egy bejegyzésben „revansista Horthy-rajongó tálibnak” nevezte az elhunytat – hozott pár példát az ojim.hu.
