Diplomata, önjelölt geopolitikai elemző, álhírgyáros – újabb információk derültek ki Káncz Csabáról

A Transzparens Újságírásért Alapítvány terjedelmes összeállítást közölt arról, hogy ki az a Káncz Csaba, akinek a neve az elmúlt hetekben a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézet körül kirobbant botrány kapcsán vált országosan ismertté.

A cikkben felidézték, hogy Káncz egy szeptember 13-i Facebook-bejegyzésével indította el azt a hírhullámot, amely magas rangú kormányzati tisztségviselőket, név szerint Rogán Antal minisztert és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettetest összefüggésbe hozta az üggyel.

Mint írták az egykori diplomata és újságíró különleges figurája a magyar nyilvánosságnak, aki önjelölt „geopolitikai szakértőként” teszi. Uttóbi címét egészen a legutóbbi botrány kirobbanásáig egy portállal is sikerült elfogadtatnia – emlékeztettek. Majd a férfit egy „szerencselovaghoz” hasonlították, akinek a karrierje azt mutatja, hogy őt valójában koránt sem a geopolitika érdekli.

Lépcsőfokok a diplomácia világába

Az összeállításból kiderült, hogy Káncz Csaba körüli „geopolitikai szakértői” imázs alapköveit Japánban rakta le, ahol az Utsunomiya Egyetemen szerzett posztgraduális fokozatot. Ez a kelet-ázsiai tapasztalat olyan kiindulópont volt, amely meghatározta egész későbbi pályáját. A diploma megszerzése után szinte azonnal a diplomáciai világban találta magát: 1994 és 1996 között a budapesti japán nagykövetségen dolgozott gazdasági tanácsadóként.