Ez mindent megváltoztat: sokkoló bizonyítékokat találtak a sydney-i mészárlás helyszínén, az Iszlám Államnak is köze lehetett a tragédiához

Most először került szóba a támadás ideológiai motorja.
Az Iszlám Állam által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság – közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány.
Gyermekek, rabbik és holokauszt-túlélők estek áldozatul a Bondi Beachen történt támadásban – a kérdés most az, miért nem sikerült mindezt megelőzni.
Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők keddi sajtóértekezletén először beszéltek hivatalosan is arról, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban
a hatóságok megtalálták az Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját, illetve a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.
Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta: nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.
(MTI)
