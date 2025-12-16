Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Sydney bizonyíték Ausztrália támadás Iszlám Állam

Ez mindent megváltoztat: sokkoló bizonyítékokat találtak a sydney-i mészárlás helyszínén, az Iszlám Államnak is köze lehetett a tragédiához

2025. december 16. 12:36

Most először került szóba a támadás ideológiai motorja.

2025. december 16. 12:36
null

Az Iszlám Állam által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság – közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők keddi sajtóértekezletén először beszéltek hivatalosan is arról, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban

a hatóságok megtalálták az Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját, illetve a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.

Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta: nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.

(MTI)

Nyitókép: Saeed KHAN / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karvaly
2025. december 16. 12:55
"Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta: nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést." Ja, egy olyan terrorszervezet, amelyik vallási alapon hirdeti a terrorizmust, ezt valahogy elfelejtik hozzátenni. Ha egy keresztény szekta követői mészárolnának, akkor nem lennének ilyen szemérmesek megtalálni a vallási indítékot.
Válasz erre
0
0
mlotta
2025. december 16. 12:42
Közel-Keleti konfliktus szétterjedt az egész világra :((( Nem képmutató névleges hanem valódi muzulmán Koránhívők voltak ezek a harcosok.
Válasz erre
1
0
ihavrilla
2025. december 16. 12:42
Kinek újdonság? Hülyék. Minden normális ember tudta/sejtette az elkövetőkről ezeket a "sokkoló" dolgokat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!