Káncz Csaba azonnali hatállyal távozni kényszerült a Privátbankártól

„Tájékoztatom, hogy Káncz Csaba külsős szerzőként, alkalomszerűen, geopolitikai tematikájú anyagokat készített a Privátbankár szerkesztőségének. Egyéb szerződéseiről nincs és nem volt tudomásunk.

A történtek után az együttműködés minden formáját azonnali hatállyal megszüntettük Káncz Csabával.

A Privátbankárnál fontosnak tartjuk az újságírás szakmai és etikai szabályainak betartását, ezen szabályok betartását a külsős szerzőktől is elvárjuk még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta.

A lap vezetését nem tájékoztatta olyan szándékáról, hogy a bejegyzés témájában cikket szeretne megjelentetni, a téma egyáltalán szóba sem került, forrásait nem ismertette.

Üdvözlettel,