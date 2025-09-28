Ft
kirúgás brit titkosszolgálat Privátbankár Káncz Csaba

Káncz Csaba azonnali hatállyal távozni kényszerült a Privátbankártól

2025. szeptember 28. 16:17

Mint kiderült, a korábban brit tikosszolgálat fedőcége által pénzelt újságíró bizonyíték nélkül bűncselekménnyel vádolt két minisztert, majd újságírói státuszára hivatkozva eltitkolta forrásait. A Privátbankár közölte, Káncz Csaba erről nem tájékoztatta őket.

2025. szeptember 28. 16:17
null

„Tájékoztatom, hogy Káncz Csaba külsős szerzőként, alkalomszerűen, geopolitikai tematikájú anyagokat készített a Privátbankár szerkesztőségének. Egyéb szerződéseiről nincs és nem volt tudomásunk. 

A történtek után az együttműködés minden formáját azonnali hatállyal megszüntettük Káncz Csabával. 

A Privátbankárnál fontosnak tartjuk az újságírás szakmai és etikai szabályainak betartását, ezen szabályok betartását a külsős szerzőktől is elvárjuk még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta. 

A lap vezetését nem tájékoztatta olyan szándékáról, hogy a bejegyzés témájában cikket szeretne megjelentetni, a téma egyáltalán szóba sem került, forrásait nem ismertette.

Üdvözlettel, 

Gáspár András

Privátbankár.hu”

Ezt a választ kaptuk a Privátbankár lapigazgatójától Gáspár Andrástól, miután szombati cikkünkben megírtuk, hogy a lap a napokban eltüntette Káncz nevét az impresszumából. 

Ismert, Káncz Csaba szeptember 13-án 54 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán közzétett egy bejegyzést, amelyben két minisztert bizonyítékok nélkül súlyos bűncselekményekkel vádolt meg. A rendőrség ezt követően kihallgatta a magát „geopolitikai elemzőként” beállító férfit, aki újságírói státuszára hivatkozva nem árulta el forrásait, mindössze annyit mondott, hogy egy befolyásos ellenzéki politikuscsalád tagjai mesélték neki a történetet. 

Az említett vádakat Káncz bizonyítékok nélkül, és nem újságcikkben jelentette meg, hanem saját közösségi oldalán tette közzé, így kérdéses, megilleti-e a forrásvédelemhez való jog, de tény, hogy a férfi tényleg dolgozott újságíróként, mégpedig a privatbankar.hu és az mfor szerkesztőségében. Hogy meddig ez nem egyértelmű, de tény, hogy az Internet Archive szerint 

szeptember 20-án még fel volt tüntetve a szerzők közt, ám azóta eltüntette a nevét mindkét szerkesztőség. 

A döntésről azonban sem hírben sem közleményben nem tájékoztatták a közvéleményt.

Az ügyben az alábbi kérdéseket tettük fel a Privátbankár és az Mfor vezetőségének: 

  • Mikor és miért törölték Káncz Csaba nevét lapjuk impresszumából? 
  • Milyen kapcsolatban állt a privatbankar.hu az mfor.hu és a Klasszis Média Kft. Káncz Csabával? 
  • Tisztában voltak-e azzal, hogy Káncz Csaba a brit titkosszolgálat egyik fedőcégével szerződéses kapcsolatban állt, a vállalattól pénz kapott?
  • Kapott-e anyagi ellenszolgáltatást Káncz Csaba a privatbankar.hu-n és az mfor.hu-n megjelent cikkeiért? 
  • Szerződéses viszonyban áll/állt-e a privatbankar.hu az mfor.hu kiadójával vagy a Klasszis Média Kft-vel Káncz Csaba? Amennyiben igen, mióta? Érvényes-e még ez a szerződés vagy felbontották? 
  • Amennyiben felbontották a szerződést, ki kezdeményezte ezt, és mi e döntés oka?
  • Amennyiben valamilyen formában újságíróként dolgozott a médiumok bármelyikénél Káncz Csaba, tájékoztatta-e a lap vezetését, hogy kormánytagokra nézve terhelő információval rendelkezik és erről cikket szeretne megjelentetni? Ismertette-e a forrásait? 
  • Jogosnak tekintik-e, hogy Káncz Csaba a Privátbankárnál betöltött újságírói pozíciójával indokolta, hogy a vádjait állítólag alátámasztó információk forrásának nevét nem árulja el? 

A lap válasza alapján egyértelmű, hogy Káncz Csaba nem újságíróként, hanem magánemberként tette közzé az említett bejegyzést, kiszen erről egyik szerkesztőséget sem tájékoztatta. A Privátbankár válasza alapján a lapvezetés mindezt az újságírás szakmai és etikai szabályainak megszegéseként értékelte, ezért azonnal megszüntette az együttműködést külsős szerzőjükkel. Arra a kérdésünkre, hogy tudtak-e Káncz Csabának a brit titkosszolgálat fedőcégével való kapcsolatártól, nem kaptunk választ. 

