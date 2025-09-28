Még a saját lapja is törölte impresszumából az álhírterjesztő Káncz Csabát
Mintha ott sem lett volna. Káncz Csaba újságírói pozíciójára hivatkozva titkolta el, kinek az információi alapján vádolt kormánytagokat bűncselekménnyel, de azóta nem szerepel a lapok munkatársai közt.
A napokban a Mandineren bemutattuka magát geopolitikai elemzőnek beállító Káncz Csabát, aki szeptember közepén 54 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán megjelent bejegyzésében két minsztert bűncselekményekkel vádolt meg. Időközben kiderült, hogy a férfi 2012 szeptembere és 2016 között a brit titkosszolgálat egyik fedőcégének fizetési listáján szerepelt, amely vállalattól számlájára 12 alkalommal utalás érkezett. Káncz Csaba állítása szerint fogalma sem volt, hogy a cég, amely fizet neki, titkosszolgálati háttérrel rendelkezik.
Káncz Csaba közölte, újságíróként nem árulja el forrását
A rendőrség megkereste Kánczot a kormánytagok elleni vádakkal kapcsolatban, ám újságírói státuszára hivatkozva megtagadta állítólagos információinak forrását, mindössze annyit mondott, hogy egy befolyásos ellenzéki politikuscsalád tagjai mesélték neki a történetet. Az említett vádakat Káncz bizonyítékok nélkül, és nem újságcikkben jelentette meg, hanem saját közösségi oldalán tette közzé, így kérdéses, megilleti-e a forrásvédelemhez való jog, de tény, hogy a férfi tényleg dolgozott újságíróként, mégpedig a privatbankar.hu és az mfor szerkesztőségében.
Az említett oldalak a Klasszis médiacsoporthoz tartoznak, Káncz Csabának a Privátbankárnál 2015 óta számos írása jelent meg, az mfor oldalán mindössze 2 cikk szerepel a nevével.
Érdekesség azonban, hogy Káncz neve egyik lap impresszumában sem szerepel. Pontosabban, mint kiderült, MÁR nem szerepel, hiszen a privatbankar.hu és az mfor.hu az Internet Archive szerint szeptember 20-án még fel volt tüntetve a szerzők közt, ám azóta eltüntették.
Privátbankár és az Mfor oldalain nem találtunk erre vonatkozó tájékoztatást vagy közleményt, amely a döntést indokolta vagy legalább ismertette volna, ezért az alábbi kérdésekkel kerestük meg a médiumokat:
Mikor és miért törölték Káncz Csaba nevét lapjuk impresszumából?
Milyen kapcsolatban állt a privatbankar.hu az mfor.hu és a Klasszis Média Kft. Káncz Csabával?
Tisztában voltak-e azzal, hogy Káncz Csaba a brit titkosszolgálat egyik fedőcégével szerződéses kapcsolatban állt, a vállalattól pénz kapott?
Kapott-e anyagi ellenszolgáltatást Káncz Csaba a privatbankar.hu-n és az mfor.hu-n megjelent cikkeiért?
Szerződéses viszonyban áll/állt-e a privatbankar.hu az mfor.hu kiadójával vagy a Klasszis Média Kft-vel Káncz Csaba? Amennyiben igen, mióta? Érvényes-e még ez a szerződés vagy felbontották?
Amennyiben felbontották a szerződést, ki kezdeményezte ezt, és mi e döntés oka?
Amennyiben valamilyen formában újságíróként dolgozott a médiumok bármelyikénél Káncz Csaba, tájékoztatta-e a lap vezetését, hogy kormánytagokra nézve terhelő információval rendelkezik és erről cikket szeretne megjelentetni? Ismertette-e a forrásait?
Jogosnak tekintik-e, hogy Káncz Csaba a Privátbankárnál betöltött újságírói pozíciójával indokolta, hogy a vádjait állítólag alátámasztó információk forrásának nevét nem árulja el?