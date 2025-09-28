Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Privátbankár rágalmazás Káncz Csaba

Még a saját lapja is törölte impresszumából az álhírterjesztő Káncz Csabát

2025. szeptember 28. 07:31

Mintha ott sem lett volna. Káncz Csaba újságírói pozíciójára hivatkozva titkolta el, kinek az információi alapján vádolt kormánytagokat bűncselekménnyel, de azóta nem szerepel a lapok munkatársai közt.

2025. szeptember 28. 07:31
null

A napokban a Mandineren bemutattuk a magát geopolitikai elemzőnek beállító Káncz Csabát, aki szeptember közepén 54 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán megjelent bejegyzésében két minsztert bűncselekményekkel vádolt meg. Időközben kiderült, hogy a férfi 2012 szeptembere és 2016 között a brit titkosszolgálat egyik fedőcégének fizetési listáján szerepelt, amely vállalattól számlájára 12 alkalommal utalás érkezett. Káncz Csaba állítása szerint fogalma sem volt, hogy a cég, amely fizet neki, titkosszolgálati háttérrel rendelkezik. 

Káncz Csaba
Káncz Csaba a brit titkosszolgálat fedőcégének fizetési listáján szerepelt az igazságügyminiszter jelentése szerint

 

Ezt is ajánljuk a témában

Káncz Csaba közölte, újságíróként nem árulja el forrását

A rendőrség megkereste Kánczot a kormánytagok elleni vádakkal kapcsolatban, ám újságírói státuszára hivatkozva megtagadta állítólagos információinak forrását, mindössze annyit mondott, hogy egy befolyásos ellenzéki politikuscsalád tagjai mesélték neki a történetet. Az említett vádakat Káncz bizonyítékok nélkül, és nem újságcikkben jelentette meg, hanem saját közösségi oldalán tette közzé, így kérdéses, megilleti-e a forrásvédelemhez való jog, de tény, hogy a férfi tényleg dolgozott újságíróként, mégpedig a privatbankar.hu és az mfor szerkesztőségében. 

Az említett oldalak a Klasszis médiacsoporthoz tartoznak, Káncz Csabának a Privátbankárnál 2015 óta számos írása jelent meg, az mfor oldalán mindössze 2 cikk szerepel a nevével. 

Érdekesség azonban, hogy Káncz neve egyik lap impresszumában sem szerepel. Pontosabban, mint kiderült, MÁR nem szerepel, hiszen a privatbankar.hu és az mfor.hu az Internet Archive szerint szeptember 20-án még fel volt tüntetve a szerzők közt, ám azóta eltüntették. 

Káncz Csaba neve eltűnt a privatbankar.hu és az mfor.hu szerzői küzül

Privátbankár és az Mfor oldalain nem találtunk erre vonatkozó tájékoztatást vagy közleményt, amely a döntést indokolta vagy legalább ismertette volna, ezért az alábbi kérdésekkel kerestük meg a médiumokat: 

  • Mikor és miért törölték Káncz Csaba nevét lapjuk impresszumából? 
  • Milyen kapcsolatban állt a privatbankar.hu az mfor.hu és a Klasszis Média Kft. Káncz Csabával? 
  • Tisztában voltak-e azzal, hogy Káncz Csaba a brit titkosszolgálat egyik fedőcégével szerződéses kapcsolatban állt, a vállalattól pénz kapott?
  • Kapott-e anyagi ellenszolgáltatást Káncz Csaba a privatbankar.hu-n és az mfor.hu-n megjelent cikkeiért? 
  • Szerződéses viszonyban áll/állt-e a privatbankar.hu az mfor.hu kiadójával vagy a Klasszis Média Kft-vel Káncz Csaba? Amennyiben igen, mióta? Érvényes-e még ez a szerződés vagy felbontották? 
  • Amennyiben felbontották a szerződést, ki kezdeményezte ezt, és mi e döntés oka?
  • Amennyiben valamilyen formában újságíróként dolgozott a médiumok bármelyikénél Káncz Csaba, tájékoztatta-e a lap vezetését, hogy kormánytagokra nézve terhelő információval rendelkezik és erről cikket szeretne megjelentetni? Ismertette-e a forrásait? 
  • Jogosnak tekintik-e, hogy Káncz Csaba a Privátbankárnál betöltött újságírói pozíciójával indokolta, hogy a vádjait állítólag alátámasztó információk forrásának nevét nem árulja el?

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: YouTube/képmentés

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. szeptember 28. 09:05
A fideszes médiában is elég gyakran szereplő Szent-Iványi patkány ezt írja: "A célkeresztben most Káncz Csaba. Egy újabb"kémügy" a láthatáron? Most éppen Káncz Csabát kívánják besározni, kémgyanuba keverni, aljas politkai okokból. Káncz Csaba jeles magyar külpolitikai újságíró, az egyetlen nálunk, aki naponta készít nagyon informatív összefoglalókat a Káncz Csaba geopolitikai jegyzetei-ben. Mostanság már tízezrek kezdik a napot a kora reggeli geopolitikai jegyzeteinek elolvasásával. Illetve csak kezdték, mert Káncz Csabánál a rendőrök házkutatást tartottak és a számítógépét, a fő munkaeszközét lefoglalták és azóta ezt már nem olvashatják.. Ezek nagyon hasznos rövid összefoglalók voltak a legfontosabb nemzetközi fejleményekről. Az persze igaz, hogy Káncz nem csinált titkot abból, hogy nem rokonszenvezik a NER-rel. Talán éppen ezért került célkeresztbe."
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 28. 09:04
"Mintha ott sem lett volna." -magam is átéltem... Elkerülöm, hogy néven nevezzem a HVG-t, vagy a 168 órát, valamelyikben írtam anno, több évvel ezelőtt, hosszú ideig tartó HVG-s, 168 órás kommentelés után, hízelegve magamnak, hogy szinte egyedül biztosítom valamelyik lap liberális voltát..! Igen, elég sokáig elviselték az ott is "tapintatosan" megfogalmazott véleményeimet... Tartott ez a viszony addig, míg meg nem írtam a Momentum tudati terroristáival való találkozásomat a 168 órán, vitánkat, alig a megalakulásuk után.., ami igazán érdekes téma volt, a közelebbi 1919-es Budapesti Zsidó Olimpiát ajánlottam felvenni tiltakozási listájukra... Nos a zsidó Antifa lépett! -mintha ott se lettem volna! Bejegyzéseimet törölték, kitiltottak, a "liberális" szólásszabadság jegyében... Remélhetőleg felszámolás alá kerülnek a zsidó Antifa szekértolói! -tudom, ne oktassatok, álságos a reményem..!
Válasz erre
0
0
KILÓ
2025. szeptember 28. 09:02
Rossz a cím, rágalmazó nem álhírterjesztő...
Válasz erre
1
0
Ekrü123
•••
2025. szeptember 28. 09:01 Szerkesztve
chief Bromden 2025. szeptember 28. 09:36 "13 év után jönnek rá, hogy az MI6-nak dolgozik? "- Miből gondolod , hogy 16 éve dolgozik nekik? Mi van , ha csak pár hónapja? Vagy közöd van neked is az MI6-hoz, onnan van az infó? Diszlike-ot eltüntetni meg proli szokás....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!