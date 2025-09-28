Még a saját lapja is törölte impresszumából az álhírterjesztő Káncz Csabát

A rendőrség megkereste Kánczot a kormánytagok elleni vádakkal kapcsolatban, ám újságírói státuszára hivatkozva megtagadta állítólagos információinak forrását, mindössze annyit mondott, hogy egy befolyásos ellenzéki politikuscsalád tagjai mesélték neki a történetet. Az említett vádakat Káncz bizonyítékok nélkül, és nem újságcikkben jelentette meg, hanem saját közösségi oldalán tette közzé, így kérdéses, megilleti-e a forrásvédelemhez való jog, de tény, hogy a férfi tényleg dolgozott újságíróként, mégpedig a privatbankar.hu és az mfor szerkesztőségében.

Az említett oldalak a Klasszis médiacsoporthoz tartoznak, Káncz Csabának a Privátbankárnál 2015 óta számos írása jelent meg, az mfor oldalán mindössze 2 cikk szerepel a nevével.

Érdekesség azonban, hogy Káncz neve egyik lap impresszumában sem szerepel. Pontosabban, mint kiderült, MÁR nem szerepel, hiszen a privatbankar.hu és az mfor.hu az Internet Archive szerint szeptember 20-án még fel volt tüntetve a szerzők közt, ám azóta eltüntették.

Káncz Csaba neve eltűnt a privatbankar.hu és az mfor.hu szerzői küzül

Privátbankár és az Mfor oldalain nem találtunk erre vonatkozó tájékoztatást vagy közleményt, amely a döntést indokolta vagy legalább ismertette volna, ezért az alábbi kérdésekkel kerestük meg a médiumokat: