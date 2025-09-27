Ft
Mfor Privátbankár Káncz Csaba

Szőlő utcai álhírbotrány: Káncz Csaba újságírói státuszára hivatkozva titkolta el az általa terjesztett súlyos vádak forrását – de kinek dolgozik?

2025. szeptember 27. 12:13

A Privátbankár 10 éve platformot biztosít a brit titkosszolgálat fedőcégének fizetési listáján szerepelt önjelölt geopolitikai szakértőnek. A lap impresszumában mégsem szerepel Káncz Csaba neve.

2025. szeptember 27. 12:13
null

A napokban bemutattuk Káncz Csabát a nemzetbiztonsági bizottság szocialista vezetőjének tanácsokat adó egykori nagykövetségi munkatársat, aki több kormánytagot is kiskorúak sérelmére elkövetett, súlyos bűncselekményekkel vádolt meg. A magát egy ideje virológusként geopolitikai elemzőként beállító férfiről kiderült, többször is pénzt utaltak neki a brit titkosszolgálat egyik fedőcégétől, ám Káncz Csaba állítása szerint fogalma sem volt erről (mármint nem az utalásról, hanem arról, hogy a cég, amely pénzt küld neki, az MI6-hez kötődik).  

Káncz Csaba, Facebook, Privátbankár
Káncz Csaba bejegyzése, amelyben súlyos vádakat terjesztett

 

Káncz Csaba nem mondta meg, kinek az értesülései alapján vádolt meg nyilvánosan bűncselekménnyel kormányzati politikusokat

A korábban a miniszterelnökről is rosszindulatú pletykát terjesztő Káncz vádjai és az ellenzéki sajtóban megjelent híresztelések nagy vihart kavartak a nyilvánosságban, az ügyről a Parlamentben is szó esett, ahol Arató Gergely DK-s képviselő egyértelműen utalással Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest kérdezte, aki visszíutasította az ellenzék támadását. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében Tuzson Bence igazságügyi miniszter közzétett egy jelentést, amely szerint az intézményben 

  • nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt. 
  • Az ügyben politikus neve nem szerepel, az ellenzék által megvádolt miniszterek ártatlanok.
  • Egy jól felépített és szervezett álhírkampány zajlik.
  • Az akcióban idegen titkosszolgálati szál is felmerül.
  • A szükséges jogi lépéseket a kormány azonnali hatállyal megteszi vagy/és már megtették.

Ezt követően egymás után kezdtek visszatáncolni/mentegetőzni az ellenőrizetlen információk cikkekben/Facebook-posztokban/nyilvános megszólalásokban való terjesztésével az ügy gerjesztésében részt vevő lapok/politikusok/közéleti szereplők a valaszonline.hu-tól a DK-s kéviselőig

A jelentés szerint 

Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, 

arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Neveket azonban nem árult el, mégpedig arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója. Kérdés, hogy mennyire jogos a forrásvédelemhez való jog, amennyiben egy újságíró (vagy magát annak nevező személy) egy vádat a Facebookon, nem feltétlenül újságírói minőségében jelenít meg. 

Talán nem véletlen, hogy az említett vádak nem a privatbankar.hu-n jelentek meg – bár más lapok, nevek említése nélkül szintén helyet adtak a pletykák terjedésének. 

Káncz Csaba érintettsége az igazságügyi miniszter jelentésében

A 2022-es kampányban Márki-Zay Péter mellett is feltűnő, nem titkoltan kormányellenes és ukránpárti Káncz Csabának egyébként 2015-től, azaz egy évtizede valóban viszonylag rendszeresen jelennek meg cikkei a privatbankar.hu-n, de érdekes módon neve sem a Privátbankár, sem a szintén a Klasszis Média Kft-hez tartozó mfor.hu impresszumában nem szerepel, pedig podcastjaikban vendégként is többször megjelent. Erre magyarázat lehetne az, hogy külsős szerzőként dolgozik be a lapcsoportnak, de erre vonatkozó nyilvános információt nem találtunk. 

Nem egyértelmű, hogy ebben a helyzetben Káncz Csabának joga volt-e eltitkoli az általa terjesztett információk forrását. 

A Privátbankár oldalt egyébként Klasszis Média Kft. tulajdona, és 2000-ben alapította a Klasszis médiacsoport vezetője és tulajdonosa – egyben a privatbankar.hu ügyvezető igazgatója – Ács Zsuzsanna. 

A nyilvánosan elérhető adatok és a Tőzsdesztori információ szerint Ács Zsuzsanna a Pécsi tudományegyetemen végzett közgazdász, aki 1988-tól a Magyar Nemzeti Bankban a közgazdasági főosztályon és a tőkepiaci főosztályon dolgozott. Ezekben az években több európai tőzsdén és bankban, (Bank of England, Bundesbank) szerzett szakmai tapasztalatot, majd 1993-ban monetáris elemzői szakmai gyakorlaton vett részt az USA-beli a Fednél. 

Szerepe volt az első piaci forintban denominált, belföldi nyilvános államkötvény kibocsátás szervezésében, az MNB saját forgalmazói hálózatának kialakításában. 1991 és 1995 között az MNB Pénz- és Tőkepiaci osztályának osztályvezető-helyettese, tőzsdei üzletkötője, majd osztályvezetője, majd három éven át az Államadósság Kezelő Központ első igazgatója. 

Ács Zsuzsanna 2000-ben alapította a Privátbankár.hu Kft-t, 

2002-ben a Földhitel és Jelzálog Bank Rt. igazgatósági tagjává választották, és az Allianz-Hungária Nyugdíjpénztár befektetésekért felelős vezetőjeként is dolgozott. A hivatalos nyilvántartás szerint egyébként „aktív” státusszal szerepel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzékében

