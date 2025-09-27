Szőlő utcai álhírbotrány: Káncz Csaba újságírói státuszára hivatkozva titkolta el az általa terjesztett súlyos vádak forrását – de kinek dolgozik?

Nem egyértelmű, hogy ebben a helyzetben Káncz Csabának joga volt-e eltitkoli az általa terjesztett információk forrását.
A Privátbankár oldalt egyébként Klasszis Média Kft. tulajdona, és 2000-ben alapította a Klasszis médiacsoport vezetője és tulajdonosa – egyben a privatbankar.hu ügyvezető igazgatója – Ács Zsuzsanna.
A nyilvánosan elérhető adatok és a Tőzsdesztori információ szerint Ács Zsuzsanna a Pécsi tudományegyetemen végzett közgazdász, aki 1988-tól a Magyar Nemzeti Bankban a közgazdasági főosztályon és a tőkepiaci főosztályon dolgozott. Ezekben az években több európai tőzsdén és bankban, (Bank of England, Bundesbank) szerzett szakmai tapasztalatot, majd 1993-ban monetáris elemzői szakmai gyakorlaton vett részt az USA-beli a Fednél.
Szerepe volt az első piaci forintban denominált, belföldi nyilvános államkötvény kibocsátás szervezésében, az MNB saját forgalmazói hálózatának kialakításában. 1991 és 1995 között az MNB Pénz- és Tőkepiaci osztályának osztályvezető-helyettese, tőzsdei üzletkötője, majd osztályvezetője, majd három éven át az Államadósság Kezelő Központ első igazgatója.
Ács Zsuzsanna 2000-ben alapította a Privátbankár.hu Kft-t,