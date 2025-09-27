Szőlő utcai álhírbotrány: Káncz Csaba újságírói státuszára hivatkozva titkolta el az általa terjesztett súlyos vádak forrását – de kinek dolgozik?

A napokban bemutattuk Káncz Csabát a nemzetbiztonsági bizottság szocialista vezetőjének tanácsokat adó egykori nagykövetségi munkatársat, aki több kormánytagot is kiskorúak sérelmére elkövetett, súlyos bűncselekményekkel vádolt meg. A magát egy ideje virológusként geopolitikai elemzőként beállító férfiről kiderült, többször is pénzt utaltak neki a brit titkosszolgálat egyik fedőcégétől, ám Káncz Csaba állítása szerint fogalma sem volt erről (mármint nem az utalásról, hanem arról, hogy a cég, amely pénzt küld neki, az MI6-hez kötődik).

Káncz Csaba bejegyzése, amelyben súlyos vádakat terjesztett

Káncz Csaba nem mondta meg, kinek az értesülései alapján vádolt meg nyilvánosan bűncselekménnyel kormányzati politikusokat

A korábban a miniszterelnökről is rosszindulatú pletykát terjesztő Káncz vádjai és az ellenzéki sajtóban megjelent híresztelések nagy vihart kavartak a nyilvánosságban, az ügyről a Parlamentben is szó esett, ahol Arató Gergely DK-s képviselő egyértelműen utalással Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest kérdezte, aki visszíutasította az ellenzék támadását. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében Tuzson Bence igazságügyi miniszter közzétett egy jelentést, amely szerint az intézményben