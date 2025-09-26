Botrány: Arató Gergely elismerte, hogy bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot (VIDEÓ)

„Én nem tudom, hogy ki Zsolti bácsi” – Arató Gergely most már magyarázkodik
Én nem állítottam, én csak kérdeztem.
Dobrev Klára ennek ellenére fenntartja korábbi állításait, és továbbra is azt hangoztatja, hogy a kormány elhallgatja az igazságot.
Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese a HírTV-nek adott nyilatkozatában elismerte, hogy a párt mindenféle konkrét bizonyíték nélkül vádolta meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Mint fogalmazott:
Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk.”
A kijelentés gyakorlatilag beismerése annak, hogy a kormányfő-helyettest eddig megalapozatlanul támadták. Az ügy kirobbanása óta a DK következetesen igyekezett Semjén Zsoltot összefüggésbe hozni a javítóintézet körüli botránnyal, ám sem Arató, sem a párt elnöke, Dobrev Klára nem tudott konkrét bizonyítékokat bemutatni állításaik alátámasztására.
„Most idegesnek tetszik lenni, de kérem, ne fenyegetésnek vegye, amit tegnap mondtam, hanem ígéretnek” – üzente a Fidesz frakcióvezetője a DK elnökének.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd