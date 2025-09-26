Ft
09. 26.
péntek
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Semjén Zsolt botrány Arató Gergely Demokratikus Koalíció álhírgyártás Dobrev Klára

Botrány: Arató Gergely elismerte, hogy bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 17:03

Dobrev Klára ennek ellenére fenntartja korábbi állításait, és továbbra is azt hangoztatja, hogy a kormány elhallgatja az igazságot.

2025. szeptember 26. 17:03
null

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese a HírTV-nek adott nyilatkozatában elismerte, hogy a párt mindenféle konkrét bizonyíték nélkül vádolta meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Mint fogalmazott: 

Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk.”

A kijelentés gyakorlatilag beismerése annak, hogy a kormányfő-helyettest eddig megalapozatlanul támadták. Az ügy kirobbanása óta a DK következetesen igyekezett Semjén Zsoltot összefüggésbe hozni a javítóintézet körüli botránnyal, ám sem Arató, sem a párt elnöke, Dobrev Klára nem tudott konkrét bizonyítékokat bemutatni állításaik alátámasztására.

Dobrev Klára ennek ellenére fenntartja korábbi állításait, és továbbra is azt hangoztatja, hogy a kormány elhallgatja az igazságot. 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

counter-revolution
2025. szeptember 26. 17:14
Toroczkai fölkutatta azt a Rehák Róbertet, akit Schadl a gazdájának nevezett, és megkérdezte tőle, hogy honnan vette azt Semjénről, amit arra a bizonyos papírra írt, amit lobogtatnak a balosok, mint valami bizonyítékot. Rehák azt mondta neki, hogy internetes fórumokról és cikkekből vette az információit, tehát pletykákat írt arra a bizonyos bíróságot is megjárt papírra, nincs semmiféle bizonyítéka Semjén ellen. Toroczkai tegnap tette közzé ezt YouTube-videóban. Szóval lehet itt szidni Toroczkait szektás gyűlölettel, de bizony ő csinált most egy olyan videót, ami menti Semjént a pedofil-vád alól.
Válasz erre
1
0
elégia
•••
2025. szeptember 26. 17:14 Szerkesztve
Arató megpróbálja levakarni magáról a fekáliát, Dobrev még bűzölög.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 26. 17:08
Szarató elvtárs helyett egyszer már üldögélt a Cusi elvtárs pár évet, most már talán illendő lenne saját jogán is üldögélnie keveset ennek a sertésfejű zsidráknak.
Válasz erre
1
0
santer-2
2025. szeptember 26. 17:07
JÓ jó,de köztudott,hogy a bolgár lamantinnak lassú az észjárása. Majd rájön...
Válasz erre
1
0
