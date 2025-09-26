Botrány: Arató Gergely elismerte, hogy bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot (VIDEÓ)

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese a HírTV-nek adott nyilatkozatában elismerte, hogy a párt mindenféle konkrét bizonyíték nélkül vádolta meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Mint fogalmazott:

Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk.”

A kijelentés gyakorlatilag beismerése annak, hogy a kormányfő-helyettest eddig megalapozatlanul támadták. Az ügy kirobbanása óta a DK következetesen igyekezett Semjén Zsoltot összefüggésbe hozni a javítóintézet körüli botránnyal, ám sem Arató, sem a párt elnöke, Dobrev Klára nem tudott konkrét bizonyítékokat bemutatni állításaik alátámasztására.