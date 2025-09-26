„Én nem tudom, hogy ki Zsolti bácsi” – Arató Gergely most már magyarázkodik

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese volt az Index, Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának vendége. Az országgyűlési képviselőt a Szőlő utcai-botrány kapcsán kérdezte a műsorvezető, nem véletlenül.

Ahogy a portál is felidézte, az Országgyűlés hétfői, plenáris ülésén több ellenzéki politikus is megszólalt az ügyben, köztük Arató is, aki kérdéseket tett fel a témában. A DK-s politikus egy bizonyos „Zsolti bácsira” utalt, és bár azt nem állította, hogy ez Semjén Zsolt lenne, mégis neki tette fel azt a kérdést, konkrétan azt, hogy: „Válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi!”.

Miután egyre több bizonyíték mutat arra, hogy egy gondosan felépített lejáratókampányról van szó, Arató már sokkal óvatosabban fogalmazott Rónai műsorában.