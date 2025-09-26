Ft
szőlő utca országgyűlés Semjén Zsolt Arató Gergely

„Én nem tudom, hogy ki Zsolti bácsi” – Arató Gergely most már magyarázkodik

2025. szeptember 26. 11:18

Én nem állítottam, én csak kérdeztem – mondta a DK-s politikus.

2025. szeptember 26. 11:18
null

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese volt az Index, Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának vendége. Az országgyűlési képviselőt a Szőlő utcai-botrány kapcsán kérdezte a műsorvezető, nem véletlenül. 

Ahogy a portál is felidézte, az Országgyűlés hétfői, plenáris ülésén több ellenzéki politikus is megszólalt az ügyben, köztük Arató is, aki kérdéseket tett fel a témában. A DK-s politikus egy bizonyos „Zsolti bácsira” utalt, és bár azt nem állította, hogy ez Semjén Zsolt lenne, mégis neki tette fel azt a kérdést, konkrétan azt, hogy: „Válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi!”. 

Miután egyre több bizonyíték mutat arra, hogy egy gondosan felépített lejáratókampányról van szó, Arató már sokkal óvatosabban fogalmazott Rónai műsorában. 

Ezt is ajánljuk a témában

A DK- s politikus most azt mondta, hogy nem csak a névazonosság miatt kérdezte ezt Semjéntől, hanem mert ő az, aki most is és korábban is minden alkalommal a lehető legkevésbé toleráns módon mosta össze az lmbtq-közösséget a pedofíliával. 

Én nem állítottam semmit, és csak kérdeztem

– védekezett Arató, majd később ráerősített, hogy nem vádolja a miniszterelnök-helyettest. 

Én nem tudom, hogy ki „Zsolti bácsi” – mondta határozottan Rónai kérdésére Arató, de szerinte Semjén Zsoltnak ebben az ügyben most egy érdeke van, hogy minél előbb nyilvánosságra kerüljön minden tény.

A nagy vihart kavart ügyben Kocsis Máté is kemény vitába keveredett Dobrev Klárával, a DK elnökével, aki 5 millió forintot ajánlott fel annak, aki érdemi, jogilag releváns információkkal tudja segíteni a nyomozást ebben az ügyben.

 A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában azt mondta, hogy „Kiderült, hogy ez a hálózat milyen professzionálisan és összehangoltan hajtotta végre azt az akciót, ami arra irányul, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza” 

Mint mondta, a témára Dobrev Klára is rácsatlakozott, aki azóta is hamis állításokat terjeszt, mivel nincsenek politikusok, de nincs kiskorú sem, nincs gyermekotthon, így nincs pedofil-botrány sem. Dobrev Klára ennek ellenére pedofilozik és gyermekotthonozik. A DK elnök szerint viszont az ügy úgy bűzlik, hogy a Holdon is érezni.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

