„Én nem tudom, hogy ki Zsolti bácsi” – Arató Gergely most már magyarázkodik

Én nem állítottam semmit, és csak kérdeztem
– védekezett Arató, majd később ráerősített, hogy nem vádolja a miniszterelnök-helyettest.
Én nem tudom, hogy ki „Zsolti bácsi” – mondta határozottan Rónai kérdésére Arató, de szerinte Semjén Zsoltnak ebben az ügyben most egy érdeke van, hogy minél előbb nyilvánosságra kerüljön minden tény.
A nagy vihart kavart ügyben Kocsis Máté is kemény vitába keveredett Dobrev Klárával, a DK elnökével, aki 5 millió forintot ajánlott fel annak, aki érdemi, jogilag releváns információkkal tudja segíteni a nyomozást ebben az ügyben.
A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában azt mondta, hogy „Kiderült, hogy ez a hálózat milyen professzionálisan és összehangoltan hajtotta végre azt az akciót, ami arra irányul, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza”