megszorítások Lengyel László Tisza Párt Bolgár György Privátbankár

Nini, nem kiderült, hogy a miniszterelnököt hazugozó Bolgár György is lebukott!

2025. november 29. 21:17

A letagadott, hamisnak minősített javaslatcsomag legtöbb megszorító elemét a Tisza-közeli tanácsadók maguk is többször nyilvánosan vették védelmükbe.

2025. november 29. 21:17
Horváth K. József
Horváth K. József

Szomorú felfedezést tettem ma reggel, amikor olvastam a Népszavában Bolgár György Orbán Viktort rendszeresen hazugsággal vádoló cikksorozatának aktuális részét. 

Természetesen Magyar Péter megszorító gazdaságpolitikai csomagját akarja minden áron eltüntetni. 

Azt mondja Bolgár, hogy az állítólagos megszorítások összértéke nem 1300, hanem 3700 milliárd forint lenne, de a miniszterelnök, úgy látszik, nem olvasta el alaposan a kormányközeli Index portál által közölt, nyilvánvalóan hamis Tisza-tervezetet. Meg azt sem látta, hogy a csomagnak nincs írója és felelőse, hogy a Tisza Pártnak egyáltalán nincs ilyen programja, mint ahogy nyilván nem hallotta azt sem, hogy Magyar Péter szerint az egészből nemhogy egy forint, de egyetlen szó sem igaz. Lehet, hogy a miniszterelnök nem olvas, csak beszél? De miket?

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Nagyon rosszul veszi ki magát ez a gúnyolódás, mert Magyar Péter sajnos ezer és egy alkalmat adott arra, hogy a magyarok ne higgyék el egyetlen szavát sem. 

Nem sorolom a szörnyű epizódokat, már mindenkinek a könyökén jönnek ki. Azt azonban érdemes hangsúlyozni: ha egy átlagos magyar ember a Magyar-féle hazugságoknak csak egy töredékével lebukik, akkor mélyen elszégyelli magát és elbujdokol oda, ahol senki sem látja. Ő viszont nem. Ő folyamatosan villog a nyilvánosság előtt, működteti a képviselőjelölti szereposztó díványát. Ma délután pedig ott rontotta a levegőt, ahol Orbán Viktor Moszkvából hazafelé egy ragyogó párbeszédet tartott a Háborúellenes Gyűlés keretének aktuális állomásán, Nyíregyházán. 

Bár az orbáni békeépítéshez nem tud semmit hozzátenni, csak mondja a hergelős dumáját, hogy az elvakult tiszások minél agresszívabbak legyenek, hátha kirobban valami balhé, s akkor azon lehet lovagolni hetekig. Bárhol másutt is összejöhettek volna, hogy még az esélyét is elkerülje egy esetleges konfliktusnak. Ezt azonban ő nem akarja, meg aztán ahhoz mondani is kéne valamit. Jövőképet adni. Ezt azonban nem tud. Nemcsak szellemi korlátoltsága okán, hanem azért is, mert 

Brüsszel bábjaként ő csak a háborúban lehet érdekelt, az migránsok ellenőrízetlen beengedésében és a LMBTQ-lobbi erősítésében. 

Nem véletlenül vált képviselőjelöltté a Tiszában Bódis Kriszta, a Csipke Józsika mesekönyv szerzője vagy Tarr Zoltán, a bevándorlósimogató alelnök, hogy Ruszin-Szendi háborúpárti tokatábornokról ne is beszéljünk. 

A drasztikus gazdasági megszorítócsomag gyökerei is Brüsszelből táplálkoznak. Jó ideje már erősködnek Brüsszelben azon, hogy szüntessük meg a rezsicsökkentést. Most mit látunk, ez szerepel azokban a dokumentumokban, amelyet Magyar visszavontnak, vagy hamisnak minősített. Eleve utálkozva fogadták a 13. havi nyugdíjat. A korábbi jegybankelnök, Surányi György nem győzött ellene agitálni, mondván: ő csak 12 hónapot dolgozott egy évben, ezért nem jár a 13 havi nyugdíj.

Tehát a letagadott, hamisnak minősített javaslatcsomag legtöbb megszorító elemét a Tisza-közeli tanácsadók maguk is többször nyilvánosan vették védelmükbe, sőt: a 2010 előtti kormányok a valóságban is alkalmazták. És most itt vannak újra a múlt emberei: A Bod Péter Ákosok, a Surányi Györgyök, és dicsőítik a régi módszereket.

Aztán kiderül, hogy a miniszterelnököt ma is lehazugozó Bolgár György is lebukott, mert maga készített interjút Bánó András kollégájával együtt Lengyel Lászlóval májusban, aki egyebek között a Privátbankár podcastjában önmagát cáfolva elmondta: 

„Én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. A gazdaság új formáit, gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet hogyan? A monetáris politika hogyan?” 

Nem most. Májusban. Akkor…?

Az inkriminált dokumentumon Felcsuti Péter közgazdász vélt szignóját is fel lehetett fedezni. A Klikk Tv-nek nyilatkozva kottyantotta el, valósként kezelve a dokumentumot: 

„abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta.” 

Ezek már csak ilyenek. 

A vastag bőrről Nicole Williams amerikai írónő a következőket mondta: „Törékeny vagyok. A vastagnak hitt bőrömet (...) könnyedén átszúrhatják egy rossz ember jól forgatott szavai.” Ebben egyetérthetünk vele. Mi is törékenyek vagyunk. A fenti történetben azonban jó embereket lámpással is nehéz találni. Pedig ők országot akarnak vezetni. Igaz, még a szavakat sem faragják jól, csak mérhetetlenül erőszakosak, pofátlanok, 

akiknek nem számít az emberélet, a biztonság, a magyar jövő. Csak az öldöklés, a háború mindenáron való kiszolgálása.


(Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)
 

 

abcd2k
2025. november 29. 22:22
Bocsi, a cikket nem olvastam el, de ez a címfotó a kedvencem. Ez a kép összegzi a teljes Magyarpéter jelenséget, mint a baloldal anakronisztikus vergődését a hatalomért. Ez a fényes szelekbe oltott ötvenhatos agyhalál, a romantikus kubizmus szocreál zagyvaléka, ami minden kétbites gondolkodót zsenivé szimulál a hatalom megszerzésének hamis mítoszával. Ne becsüljük le a hatását, már nem egyszer belebuktunk, többet nem kell.
Csubszi
2025. november 29. 22:16
Drááága Bolgár úr, menjen a halál faszára!
Lilyana2
2025. november 29. 22:16
Kinek újdonság még mindig, hogy ez a mocskos libsi ellenzéki banda, úgy ahogy van kollektívan egy szégyenletesen hatalmas nagy segg egy rinocéroszbőrrel bevont pofán!
states-2
2025. november 29. 22:11
Hagyjuk Albán urat, őt itt felejtette Kádár elvtárs, amikor eltávozott az örök komcsi vadászmezőkre, inkább nézzük a fotót, amin Pszichopeti éppen ámokot fut pirosfehérzöldben, ha valaki rászán néhány másodpercet erre a látványra, pontosan tudja, hova kell húzni az ikszet áprilisban. Futóbolondokból ugyanis nem lesznek miniszterelnökök.
