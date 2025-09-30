Arcátlanság: a mélyen Tisza-hívő, volt SZDSZ-es Magyar Bálint is belerúgott a szerzetesbe
A volt miniszter szerint ugyanis a szerzetes csak „jelmezt” hord és erkölcstelen.
Így jutottunk a maffiakormánytól Semjén Zsolt bemocskolásáig.
„Nem elég, hogy negyedszázada mocskolódnak, megbélyegeznek, lejáratnak és gyűlölködnek, még ránk is akarják kenni ezt az egészet. Ezért ismételjük át, hogyan is működik az aljas balliberális gépezet. Magyar Bálint 2001-ben írt egy cikket Magyar polip – a szervezett felvilág címmel a Fideszről. Ebben egyenesen azt állította, hogy az első Orbán-kormány idején az állam nem a maffia eszköze, hanem maga a maffia, amely az államhatalom teljes fegyvertárát beveti politikai és gazdasági érdekei érvényesítéséért.
A nemzeti jobboldalt jó előre befeketítő koholmány 2013-ban megjent könyv alakban is A posztkommunista maffiaállam címmel. Majd lefordították angolra is, és megkapta a nemzetközi baloldal minden olyan tartótisztje az Európai Unióban, aki a balliberális erők visszatérésén mesterkedik a mai napig. Ez lett a nemzeti kormányt megbuktatni akaró, helyére brüsszelita bábkormányt remélő politikai terroristák kiskátéja.
Magyar Bálint a valamikori SZDSZ legkártékonyabb figurája. Nyilván sokat tud a maffiamódszerekről, hisz miután a leghangosabb antikommunista párt prominenseként összeálltak az átmentett gazdasági hatalmukat 1994-ben ismét politikaivá konvertáló posztkommunistákkal, rövid időn belül kétszer is a tönk szélére juttatták az országot, miközben ők maguk mesés vagyonra tettek szert. Ebből fakadóan elviselhetetlen módon kínozta a sárga irigység őt és elvbarátait, amikor az általuk megmagyarázhatatlan balesetnek tartott választási eredménnyel szembesültek 1998-ban és 2010-ben.
Említett írásában a következőképpen elmélkedik sötét gondolatairól: »Megfelelő nyelvi, fogalmi keret nélkül csak elszenvedjük az értékeinket tagadó, mások által beszélt nyelv által kialakított, ránk kényszerített valóságot. A saját értékrenden alapuló nyelv a legelső és egyben kikerülhetetlen lépés a saját identitásunk és szabadságunk felé. Ez elemi feltétele annak, hogy az egyén vagy egy közösség ne sodródjék egy számára idegen, értelmezhetetlen, mások által diktált nyelven felépített valóságban.«
Ne feledjük, a szerző az Isten, haza, család fogalmi keretében értelmezett világtól szenved, idegen, mások által diktált nyelvnek azt tartja, ami olyan, általa már régen elfelejtett fogalmakkal operál, mint a haza felemelése, a nemzet határokon átívelő egyesítése, a szülőföld szeretete és az anyanyelv ápolása. Mindezekkel szemben kell neki egy új fogalmi készlet, amivel saját identitását és szabadságát megközelítheti.
Így született meg az országépítő, nemzetegyesítő, Magyarországot magyarnak megőrző gyönyörű történettel szemben a fekete ellenmítosz a maffiakormányról. Magyar Bálint koholmányára vezethető vissza a globalista, balliberális ellenzék minden lejárató, megbélyegző, gyűlölködő, mocskolódó megnyilvánulása.
Ma ott tart a velünk szemben használható fogalomkészlet, hogy ez nem kormány, hanem bűnözők bandája, s aki még hallgat rájuk, az agymosott zombi vagy közpénzzel kitömött kegyenc. A kormánybűnt elkövetőnek nincsenek jogai, vele szemben bármilyen eszköz használható, akár az erőszak is. A kormánybűn egységes és egyetemes, nem kell részletkérdéseken nyammogni megítélésekor. Teljesen mindegy, hogy bizonyítható-e, éppen elég a gyanú, a szóbeszéd, komoly ismertséggel rendelkező balliberális család állítása, és a kormánybűnöst meg lehet, sőt meg kell lincselni. Előbb csak verbálisan, mert ha megnyerték a választásokat, akkor majd mindent lehet. Ha az illető védekezik, az politikai hiba, ha nem inge, minek húzta magára, ha hallgat, akkor na ugye, a hallgatás beleegyezés.
Ami most Semjén Zsolttal történt, cseppben a tenger. És gátlástalanul leplezi le magát a mocskolódás során az összes idegen zsoldban álló, idegen érdekeket szolgáló politikus, propagandista, influenszer és minden rendű és rangú gazember. A legundorítóbb pedig az, hogy ugyanezek tüntetéseket szerveznek a gyűlölködés és a közbeszéd durvulása ellen.”
