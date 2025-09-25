Ft
Hadházy Ákos templom Magyar Bálint szerzetes Magyar Péter biblia Ferenciek tere

Arcátlanság: a mélyen Tisza-hívő, volt SZDSZ-es Magyar Bálint is belerúgott a szerzetesbe

2025. szeptember 25. 08:45

A volt miniszter szerint ugyanis a szerzetes csak „jelmezt” hord és erkölcstelen.

2025. szeptember 25. 08:45
null

Arcátlan módon beleállt Magyar Bálint a Ferenciek terén lévő templomból Hadházyt üdvözlő Reisz Pál atyába. A volt oktatási miniszter, a megboldogult SZDSZ alapító tagja klaviatúrát ragadott és kiposztolta a Facebookra, miszerint 

nem a »jelmez« hordozza az erkölcsöt, hanem az ember, aki viseli. És az elég könnyen megmutatkozik teljes valójában”.

Magyar Bálint az egyike azon óbaloldaliaknak, akik beálltak Magyar Péter mögé. A minap például a tapolcai Tisza Szigeten tartott előadást a rendszerváltás stratégiájáról.

Hadházy a templomnál

Mint ismeretes, Hadházyék kedden délután rárontottak egy papra, mivel a Ferenciek terén lévő templomban elkezdtek Hadházy beszéde közben harangozni. Ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő.

A a harangozás mintegy 15 percig tarthatott, majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé.

Emellett egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Az eset kapcsán szerzőnk, Ungváry Zsolt úgy fogalmazott, „amíg ezeket a szánalmas alakokat egy pap a Bibliával, Budaházy meg az összevont szemöldökével elkergeti, addig olyan nagyon nem kell megijednünk”, illetve A „fél, mint ördög a tömjénfüsttől” mintájára megszületett a „beleáll az ideg, mint Hadházyba a harangszótól” mondás.

