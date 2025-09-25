Amíg ezeket a szánalmas alakokat egy pap a Bibliával, Budaházy meg az összevont szemöldökével elkergeti, addig olyan nagyon nem kell megijednünk

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
A „fél, mint ördög a tömjénfüsttől” mintájára megszületett a „beleáll az ideg, mint Hadházyba a harangszótól” mondás.
Ismerjük azt a típust, aki nem tud focizni, de mindenáron beszemtelenkedik a csapatba, aztán jól lerúg mindenkit, és ha elzavarják, sírva hívja a tanítónénit; vagy aki irigykedve nézi, amikor a többiek kártyavárat építenek, majd közli, hogy ez vacak, dühösen elfújja, és büszke magára,
mert már megint jelentős tettet vitt végbe. Ilyen Tipikusan irigy, szánalmas, romboló alak Hadházy Ákos.
Csapatot is gyűjt maga köré, a többi öntudatos rombolóból. Úgy értelmezik a társadalmi-politikai szabadság fogalmát, hogy ők bármit megcsinálhatnak, ha ezt a saját vélt igazuk védelmében teszik.
Azt hiszik, övék a világ, joguk van vonulgatni, embereket felbosszantani (kifejezetten ez a céljuk), gyűlöletet kelteni, akár maguk ellen, mert a provokációnak van egy ilyen hatása; ez is a lényege:
addig provokálni, míg elszakad valakinél a cérna, és aztán felmutatni: lám, lám.
Tökéletes jellemzést adott róluk néhány hete Budaházy Edda: „Ezek a szerencsétlenek minden kedden itt mennek el az üzletünk előtt ordibálva: »Nem hagyjuk abba«. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, összesen ennyien vannak, és személyi állományukat tekintve kettes alá.” Legközelebb a vonulók meglátogatták a Szkíta kézművesboltot, de zárva találták. Nem volt ilyen szerencséjük augusztus 19-én, mert akkor a rendszerváltás utáni Magyarország legbrutálisabb büntetését elszenvedő politikai elítéltje,
Budaházy György fogadta őket, akinek a puszta megjelenésétől az inukba szállt a bátorságuk.
„Nem véletlenül engedte őt ki a Fidesz. Szükségük van a végletekig hergelhető, erőszakra is hajlandó emberekre a békés ellenzéki polgárok megfélemlítéséhez.”; a tévészékházba betörő, a közlekedést rendszeresen megbénító, a Parlamentben trágár szövegeket mutogató, gyújtogató, gyalázkodó, magántulajdonú ingatlanra önkényesen besétáló, magát valamiféle polgárjogi harcosnak képzelő dologtalan Hadházy írta ezt a facebookon Budaházyról,
aki egy valóban terror-rendszer ellenzékeként próbálta felmutatni a radikális alternatívát.
Kevesebbért ült éveket, mint amit Hadházyék hétről hétre csinálnak: hónapokon át zártak le hidakat. (Amikor egyébként Budaházy zárta le – egyedül – az Erzsébet hidat, pisztolyt nyomtak a fejének.) Ezek azonban tét nélkül akadályozzák a forgalmat, mert senkinek nem esett bántódása közülük, sőt, inkább a tüntetők – ld. még Fekete-Győr elhajított füstgyertyáját – jelentettek veszélyt a rendőrökre is. Bosszantották a főváros népét, akadályoztak tízezreket a szabad mozgásban. Ráadásul az egész annak idején azért kezdődött, mert az Országgyűlésben megszavazott törvényt a Pride betiltásaként értelmezték. Mondhatjuk, hogy sikeres is volt az akciójuk, hiszen a Pride-ot zavartalanul megtartották –
na de akkor most mi a fene van? Egy törvény által tiltott ellenzéki felvonulást simán lebonyolítanak, majd utána Hadházy folytatja a „diktatúra” ellen, a gyülekezési jogért a tiltakozásait?
Hogy ez mennyire kizárólag a provokációról szól, arra jó példa a mostani eset, amikor már a harangszóba is belekötöttek. (Legközelebb a kakaskukorékolás lesz az ürügy némi gyűlölködésre?) A Ferenciek terén – igen, ez az ő terük, ott az ateista liberálisok csak vendégségben vannak, és úgy is illik viselkedni – a misére hívó harangszótól gőzölt be a társaság (a „fél, mint ördög a tömjénfüsttől” mintájára megszületett a „beleáll az ideg, mint Hadházyba a harangszótól” mondás).
A Bibliával a kezében kilépő szerzetest, aki elmagyarázta volna nekik, mi a különbség egy városi szakrális hely és egy cirkuszi manézs között, kis híján meglincselték, egy zebrajelmezes bohóc még a templomba is beügetett.
Szerencse, hogy nem vetkőzött meztelenre az oltáron, mint a Pussy Riot feminista aktivistái szoktak, akik ennek az infantilis magamutogatásnak a nemzetközi bajnokai.
„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
Nyilván nem tudták, kivel kezdenek ki ezek a léhűtők – sosem szoktak tájékozódni a maguk szűk kis világán kívül eső értékekről –, de szép szimbólum, hogy a pályaelhagyó lódoktor rombolói egy építő életútú 83 éves ferences szerzetessel húztak ujjat.
Reisz Pál atya lelkivezetőként, tanárként, iskolaigazgatóként generációkat nevelt, miközben megfigyelte őt a szocialista állambiztonság. De volt misszióban Kárpátalján, hozott létre ferences kollégiumot Szombathelyen, lelkigyakorlatos központot Sümegen; életművét Gelsey Vilmos-díjjal ismerték el, amelyet a magyar keresztény kultúra és oktatás terén végzett kimagasló munkájáért kapott. Arcával népszerűsítik a ferences atyák a „Gyere haza! Gyónj meg!” kampányt, amint az az index.hu cikkéből megtudható.
Ezek a zebrajelmezes bohócok egyelőre azért inkább csak szánalmas utánzói a pogromokat szervező antifáknak, de talán nem kell sok, hogy annyira elguruljon a gyógyszerük, hogy az ordibálást némi fizikai erőszakkal is megspékeljék. Az Európai Unió felől remélhetnek is erre némi védettséget, mivel az EP jogi bizottsága éppen most adta áldását az Ilaria Salis-féle tombolásra.
Bár ez menlevél lehetne mindenfajta erőszaknak (hiszen az EP szerint semmi kivetnivaló nincs abban, hogy békés járókelőket kalapáccsal fejbe vágjunk), jobb volna elkerülni a polgárháborús állapotokat.
Mindenesetre amíg egy pap egy Bibliával, Budaházy pedig összevont szemöldökével elkergeti őket, olyan nagyon nem kell megijednünk.
„Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú!” – üzente meg a parlamenti képviselőnek a kommunikációs szakember.
(Nyitókép: Hatlaczki Balazs / Magyar Nemzet)
