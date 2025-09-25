Amíg ezeket a szánalmas alakokat egy pap a Bibliával, Budaházy meg az összevont szemöldökével elkergeti, addig olyan nagyon nem kell megijednünk

Ismerjük azt a típust, aki nem tud focizni, de mindenáron beszemtelenkedik a csapatba, aztán jól lerúg mindenkit, és ha elzavarják, sírva hívja a tanítónénit; vagy aki irigykedve nézi, amikor a többiek kártyavárat építenek, majd közli, hogy ez vacak, dühösen elfújja, és büszke magára,

mert már megint jelentős tettet vitt végbe. Ilyen Tipikusan irigy, szánalmas, romboló alak Hadházy Ákos.

Csapatot is gyűjt maga köré, a többi öntudatos rombolóból. Úgy értelmezik a társadalmi-politikai szabadság fogalmát, hogy ők bármit megcsinálhatnak, ha ezt a saját vélt igazuk védelmében teszik.

Azt hiszik, övék a világ, joguk van vonulgatni, embereket felbosszantani (kifejezetten ez a céljuk), gyűlöletet kelteni, akár maguk ellen, mert a provokációnak van egy ilyen hatása; ez is a lényege: