09. 24.
szerda
Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
demonstráció Hadházy Ákos fenyegetés pap Kacsoh Dániel Ferenciek tere

„Gyomorforgató, ez már tényleg a legalja” – Kacsoh Dániel kiakadt a szerzetesre rárontó Hadházyék akcióján

2025. szeptember 24. 09:59

„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.

2025. szeptember 24. 09:59
null

Ahogy arról beszámoltunk, kedd este a Ferenciek terén zajló Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek játszódtak le. A politikus beszéde közben megszólalt a téren található templom harangja, amit Hadházy szándékos akciónak minősített. 

A harangozás mintegy negyed órán át tartott, majd egy idős egyházfi jelent meg a templom ajtajában, kezében Bibliával. A tüntetők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták felé, emellett egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is hallatni lehetett.

Az esetről Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese közösségi oldalán így írt: „Ez már tényleg a legalja! Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit a »tömeg« majdnem meglincsel. Közben zúg a »mocskos Fidesz« meg a »szégyelld magad«!” 

Hozzátette: „Az egykori állatorvos azt hiszi, az általa szervezett, totálisan nívótlan tüntetést akarja megzavarni a harangozás meg az atya – pedig csak a szentmise kezdődne. Bele is állnak… Rémisztő jelenetek kedden este a Ferenciek terén, a Magyar Péter-féle csatorna meg vígan veszi az egészet. Gyomorforgató!”

A tüntetés egyébként az Andrássy úton lerombolt Navalnij-emlékműhöz tartott, a szervezők itt akarták folytatni a demonstrációt. A helyszínen azonban a közlekedés is megbénult: amikor a résztvevők megálltak a zebránál és elénekelték a Himnuszt, az autósok dudálással fejezték ki nemtetszésüket. Kacsoh Dániel posztjában a tágabb politikai kontextusra is kitért: 

„A napokban egy rendőr tragikus öngyilkossága miatt a kormányt kezdte vádolni tandemben Dobrev Klára és a Tisza-vezér, alájuk dolgozik a »független« sajtó, a Semjén Zsolt elleni, ugyancsak alaptalan rágalomhadjáratról nem is beszélve!”

Az újságíró szerint mindez csak a kezdet: 

Undorító hónapoknak nézünk elébe, annyi szent! Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?”

– fogalmazott.

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 24. 11:23
De kár, hogy nem egy Shaolin szerzetest zaklattak. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. szeptember 24. 11:04
Gyomorforgató, ez már tényleg a legalja. Ez, hogy gyerekeket bántanak és kereskednek velük... erre már tényleg nincsenek szavak. Ha jövőre is ezek a szarházi pedofilok nyernek, akkor Magyarország hivatalosan is a legbetegebb országok közé sorolandó...
Válasz erre
0
5
Szélhámosok kíméljenek
•••
2025. szeptember 24. 10:56 Szerkesztve
Kezdem feladni a reményt! Be kell látnom, hogy a modern emberiség egy része menthetetlenűl elmebeteg. Hadházy doktor az örökös tényfeltáró és demonstráló pszichózisa már elkeserítő. A saját elméjében teremtett világának a rabja, amiről teljes mértékben azt hiszi, hogy a valóság, ahol egy Orbán Viktor entitás parancsol az égek, a földnek, a víznek, a tűznek. Miatta esik, vagy éppen nem esik az eső, támad a vihar,az árvíz és ha kell harangzúgást parancsol, hogy ellehetetlenítsék küldetésének teljesítésében. Mindenhol, mindenben OV-t sejti, érzékeli, látja... Olyan nekem, mint az a beteg, aki elment az orvoshoz és azt mondja: - Doktor úr nincs olyan testrészem, amit ha megnyomok ne éreznék pokoli fájdalmat. Ha fejemet érintem meg, iszonyú, ha a hasamat ott is csak a fájdalom! Ha karom, a lábam, a seggem nyomkodom a poklok-poklát élem át! Bárhova nyúlok, csak a kínt és szenvedést tapasztalok. Mi okozhatja ezt? Rák? Pestis? Lepra? - Nem hinném Uram... Önnek el van törve az ujja!
Válasz erre
4
0
DFK
2025. szeptember 24. 10:52
Nincs kétféle baloldal, csak egyféle, az amelyik akasztással fenyeget, amelyik papot gyaláz.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!