„Gyomorforgató, ez már tényleg a legalja” – Kacsoh Dániel kiakadt a szerzetesre rárontó Hadházyék akcióján

Ahogy arról beszámoltunk, kedd este a Ferenciek terén zajló Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek játszódtak le. A politikus beszéde közben megszólalt a téren található templom harangja, amit Hadházy szándékos akciónak minősített.

A harangozás mintegy negyed órán át tartott, majd egy idős egyházfi jelent meg a templom ajtajában, kezében Bibliával. A tüntetők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták felé, emellett egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is hallatni lehetett.