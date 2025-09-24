„Gyomorforgató, ez már tényleg a legalja” – Kacsoh Dániel kiakadt a szerzetesre rárontó Hadházyék akcióján

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
Ahogy arról beszámoltunk, kedd este a Ferenciek terén zajló Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek játszódtak le. A politikus beszéde közben megszólalt a téren található templom harangja, amit Hadházy szándékos akciónak minősített.
A harangozás mintegy negyed órán át tartott, majd egy idős egyházfi jelent meg a templom ajtajában, kezében Bibliával. A tüntetők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták felé, emellett egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is hallatni lehetett.
Az esetről Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese közösségi oldalán így írt: „Ez már tényleg a legalja! Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit a »tömeg« majdnem meglincsel. Közben zúg a »mocskos Fidesz« meg a »szégyelld magad«!”
Hozzátette: „Az egykori állatorvos azt hiszi, az általa szervezett, totálisan nívótlan tüntetést akarja megzavarni a harangozás meg az atya – pedig csak a szentmise kezdődne. Bele is állnak… Rémisztő jelenetek kedden este a Ferenciek terén, a Magyar Péter-féle csatorna meg vígan veszi az egészet. Gyomorforgató!”
A tüntetés egyébként az Andrássy úton lerombolt Navalnij-emlékműhöz tartott, a szervezők itt akarták folytatni a demonstrációt. A helyszínen azonban a közlekedés is megbénult: amikor a résztvevők megálltak a zebránál és elénekelték a Himnuszt, az autósok dudálással fejezték ki nemtetszésüket. Kacsoh Dániel posztjában a tágabb politikai kontextusra is kitért:
„A napokban egy rendőr tragikus öngyilkossága miatt a kormányt kezdte vádolni tandemben Dobrev Klára és a Tisza-vezér, alájuk dolgozik a »független« sajtó, a Semjén Zsolt elleni, ugyancsak alaptalan rágalomhadjáratról nem is beszélve!”
Az újságíró szerint mindez csak a kezdet:
Undorító hónapoknak nézünk elébe, annyi szent! Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?”
– fogalmazott.
Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala