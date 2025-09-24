„Egy igénytelen, büdös proli vagy!” – Keményen odaszúrt Rákay Philip Hadházy Ákosnak

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
„Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú!” – üzente meg a parlamenti képviselőnek a kommunikációs szakember.
A közbeszédet vélhetően a következő napokban a Hadházy Ákosék tüntetésén történtek fogják uralni. Mint ismert, a március vége óta tartó, „Nem hagyjuk abba!” címmel meghirdetett, általában keddenként megtartott demonstráción legutóbb elharapóztak az indulatok, és több résztvevő is nekiment a Ferenciek terén a templomból kilépő papnak, mert az véleményük szerint szándékosan zavarta meg a tüntetésük a harangszóval.
Nemrég Rákay Philip is kifejtette a véleményét a történtekről:
Az eheti Szamuely-emlékgyűrűt kapja: Hadházy Ákos és csürhéje!”
– fogalmazott a kommunikációs szakember.
Majd üzent a tüntetések élén álló politikusnak. „Figyelj, Hadházy! Egy idős, ferences atyát – mögötted a feltüzelt hülyéiddel – arrogánsan számon merészelsz kérni azért, mert a nyomorult színpadi produkciód közben -– amit beszédnek jóindulattal sem neveznék, mert a retorikai képességeid egy retardált szintjén tanyáznak – megszólalt a misére hívó harangszó?” – tette fel a kérdésr Rákay.
„Normális vagy, ember? Normálisak vagytok a szektáddal együtt, amikor egy idős papnak kórusban üvöltitek: »Milyen pap vagy te?« és ezt: »Szégyelld magad! S mindezt a HARANGSZÓ miatt?” – sorolta a további kérdéseit.
Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú!
– fűzte hozzá a fentiekhez a producer.
Rákay Philip gondolatait azzal zárta, „azt majdnem elfelejtettem, hogy szerintem egy igénytelen, büdös proli vagy!”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.