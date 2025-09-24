„Egy igénytelen, büdös proli vagy!” – Keményen odaszúrt Rákay Philip Hadházy Ákosnak

A közbeszédet vélhetően a következő napokban a Hadházy Ákosék tüntetésén történtek fogják uralni. Mint ismert, a március vége óta tartó, „Nem hagyjuk abba!” címmel meghirdetett, általában keddenként megtartott demonstráción legutóbb elharapóztak az indulatok, és több résztvevő is nekiment a Ferenciek terén a templomból kilépő papnak, mert az véleményük szerint szándékosan zavarta meg a tüntetésük a harangszóval.

Nemrég Rákay Philip is kifejtette a véleményét a történtekről:

Az eheti Szamuely-emlékgyűrűt kapja: Hadházy Ákos és csürhéje!”

– fogalmazott a kommunikációs szakember.

Majd üzent a tüntetések élén álló politikusnak. „Figyelj, Hadházy! Egy idős, ferences atyát – mögötted a feltüzelt hülyéiddel – arrogánsan számon merészelsz kérni azért, mert a nyomorult színpadi produkciód közben -– amit beszédnek jóindulattal sem neveznék, mert a retorikai képességeid egy retardált szintjén tanyáznak – megszólalt a misére hívó harangszó?” – tette fel a kérdésr Rákay.