Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
demonstráció Hadházy Ákos templom tüntetés Rákay Philip kritika pap vélemény

„Egy igénytelen, büdös proli vagy!” – Keményen odaszúrt Rákay Philip Hadházy Ákosnak

2025. szeptember 24. 12:24

„Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú!” – üzente meg a parlamenti képviselőnek a kommunikációs szakember.

2025. szeptember 24. 12:24
null

A közbeszédet vélhetően a következő napokban a Hadházy Ákosék tüntetésén történtek fogják uralni. Mint ismert, a március vége óta tartó, „Nem hagyjuk abba!” címmel meghirdetett, általában keddenként megtartott demonstráción legutóbb elharapóztak az indulatok, és több résztvevő is nekiment a Ferenciek terén a templomból kilépő papnak, mert az véleményük szerint szándékosan zavarta meg a tüntetésük a harangszóval. 

Nemrég Rákay Philip is kifejtette a véleményét a történtekről:

Az eheti Szamuely-emlékgyűrűt kapja: Hadházy Ákos és csürhéje!”

 – fogalmazott a kommunikációs szakember.

Majd üzent a tüntetések élén álló politikusnak. „Figyelj, Hadházy! Egy idős, ferences atyát – mögötted a feltüzelt hülyéiddel – arrogánsan számon merészelsz kérni azért, mert a nyomorult színpadi produkciód közben -– amit beszédnek jóindulattal sem neveznék, mert a retorikai képességeid egy retardált szintjén tanyáznak – megszólalt a misére hívó harangszó?” – tette fel a kérdésr Rákay.

„Normális vagy, ember? Normálisak vagytok a szektáddal együtt, amikor egy idős papnak kórusban üvöltitek: »Milyen pap vagy te?« és ezt: »Szégyelld magad! S mindezt a HARANGSZÓ miatt?” – sorolta a további kérdéseit.

Nem kegyelmezett Rákay Philip

Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú!

 – fűzte hozzá a fentiekhez a producer.

Rákay Philip gondolatait azzal zárta, „azt majdnem elfelejtettem, hogy szerintem egy igénytelen, büdös proli vagy!”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
21 gramm
2025. szeptember 24. 13:38
Köszönöm Philip!!! Nekünk, jó érzésű, normális értékrendű, és ép lelkű civil állampolgároknak nincs módunk elégséges erővel kiállnunk mindazokért a megtámadott emberekért, akik ennek az emberi mivoltjából kivetkőzött, hiszterizált, szektás csürhének a célkeresztjébe kerültek. Köszönöm, hogy helyettünk is hallatod a hangod!
Válasz erre
1
0
Nyégé
2025. szeptember 24. 13:36
Kikérem a sértést a proletárok nevében, azok nem ingyenélők, hanem szegény sorsuak voltak...
Válasz erre
1
0
westend
2025. szeptember 24. 13:27
koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja 2025. szeptember 24. 12:47 " a fajtádra messziről köptek és szóba nem álltak vele " - hát, akkor tényleg sz@r életed lehet poloskás prolika. De te vagy a saját sikered kovácsa trollocska, szóval ennyit érsz.
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. szeptember 24. 13:23
Helyes. Hergelő bunkó féreg.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!