08. 13.
szerda
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet Brüsszel ngo Horváth József külföld biznisz szervezetek politika

Lerántották a leplet – ez áll a nagy brüsszeli NGO-biznisz mögött (VIDEÓ)

2025. augusztus 13. 11:04

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, hogy a szóban forgó szervezetek megrendelésre jönnek létre, a működésüket külföldről finanszírozzák, és pénzelőik még azt is meghatározzák, hogy milyen eredményeket hozzanak ki a kutatásaikból.

2025. augusztus 13. 11:04
null

A nagy brüsszeli NGO-biznisszel foglalkozott a közmédia Jó világ című műsorának legújabb részében. Többek között arra keresték a választ, hogy miért lehet problémás az, ha az EU civil és nonprofit szervezeteket támogat.

A műsor felütésében ismertették az NGO fogalmát. 

Mint ismert, az NGO , vagyis nem kormányzati szervezet egy olyan szervezet, amely nem része a kormányzatnak, nem haszonszerzési céllal működik, és általában társadalmi, környezeti vagy humanitárius ügyekben tevékenykedik.

Joó Csaba, a műsor házigazdája azt is ismertette a műsor elején, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság azon dolgozik, hogy az NGO-k finanszírozását átalakítsa, így kívánják segíteni az úgynevezett „USAID-árvákat”.

Elhangzott, hogy egy kutatás szerint 4400 NGO-nak a 85 százaléka csak kormányzati pénzből él:

ha nem kapnának közpénzt, akkor nem tudnának megélni.

S ebben a kutatásban a megfigyelt NGO-k közül 3600-nak Brüsszelben van a székhelye – magyarázta a műsorvezető.

Ezért jelentenek veszélyt az NGO-k

A műsorban kiemelték, hogy az elérhető nyilvános adatok szerint nagyon jó biznisz az NGO-kat támogatni, és az nyer rajta, akiket a Bizottság támogatni szeretne. Joó brüsszeli nyomozása előtt Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója még Budapesten árulta el a műsorvezetőnek, hogy mi a gond az NGO-kkal és azok támogatásával.

Ha benézünk a paraván mögé, akkor kiderül, hogy ezek a szervezetek megrendelésre jönnek létre, a működésüket külföldről finanszírozzák, 

és külföldről rendelik meg tőlük az adott kutatást, megszólalásnak, véleménynyilvánításnak az eredményét” – mondta el a szakértő, aki korábba a polgári elhárításnál dolgozott, valamint a katonai titkosszolgálat műveleti főigazgató-helyettese volt. 

Horváth arra is kitért, hogy azok a civil szervezetek, amelyek alulról szerveződnek – mit például egy pecaklub vagy makramékör – semmi gond nincs. A problémát azok a szervezetek jelentik, akik civilnek álcázzák magukat, de igazából semmilyen társadalmi támogatottság nincs mögöttük. Sőt, leginkább valami politikai erő céljait támogatják meg egy-egy kiállással, szakértői vélemény nyilvánítással – idézte Joó Csaba.

„A legnagyobb fedés a nyíltság”

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója arra is kitért, hogy az Egyesült Államokban már született olyan tanulmány, hogy a CIA legnagyobb fedése az a nyíltság. 

„Új nincs ebben. A mi számukra az a furcsa, az az új, hogy Magyarországon is egyre inkább láthatóvá válik az, hogy »a király az meztelen«, nálunk is ugyanezeket a módszereket alkalmazzák. S ha ezt lefordítjuk nem titkosszolgálati szemmel nézve, hanem a társadalom egészét nézve, akkor minimális a lebukás veszélye, olcsóbban lehet működtetni, és ha a végeredményt nézzük, akkor sokkal hatékonyabb” – magyarázta. 

Horváth József továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a fedésnek az is a célja, hogy minél mélyebben el lehessen fedni, hogy ki az üzemeltető, ki a megrendelő. 

Illetve azt lehessen mondani, hogy mi nagyon függetlenek, önmagunktól is nagyon objektívek vagyunk, és minket soha senki nem befolyásol” – szögezte le a nemzetbiztonsági szakértő.

Horváth arra a kérdésre is válaszolt, hogy honnan kapnak pénzt ezek a szervezetek. Rámutatott, hogy vannak kifejezetten olyan pályázatok, amelyeknek a 90-95 százaléka kimondottan és célirányosan ezekhez a szervezetekhez érkezik be, de „ezért meg is fogalmazzák az elvárásokat”. Példakén említett, hogy azt is megmondják a megrendelők, hogy a kutatásoknak milyen eredménye legyen.

A teljes adást alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP

Összesen 4 komment

llnnhegyi
2025. augusztus 13. 13:32
Ez így nagyon kevés! Ellenjavallat-; cselekvés -; gát??
Válasz erre
0
0
csulak
2025. augusztus 13. 12:38
Ideje lenne elszmaoltatni a bruszeli burokrata kisdiktatorokat
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. augusztus 13. 11:51
Szélhámos maffiózók!
Válasz erre
1
0
Upuaut
2025. augusztus 13. 11:17
Huxit.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!