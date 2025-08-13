„Képességtelen idióta”, „papucsférj” – Takács Péter kíméletlenül visszaszólt a Válasz Online-nak

Bedurvult az adok-kapok: Takács Péter „jó vergődést” kívánt Magyar Péternek
Már a székesfehérvári kórház is üzent a Tisza-vezérnek a történtek miatt.
Az egészségügyi államtitkár nem ment el szó nélkül a portál cikke mellett.
Szerdán terjedelmes háttéranyagot közölt a valaszonline.hu Takács Péter egészségügyi államtitkárról. A politikus a megjelenésre a saját Facebook-oldalán reagált, ironikus hangvételű bejegyzésben.
Takács Péter a posztban többek között azt írta: „A valaszonline-ból ma reggel megtudhattuk, hogy nem csupán egy képességtelen idióta vagyok, de papucsférj is, és titokban egy ötödik gyermekével GYES-en lévő anyuka (a nejem) irányítja a világot!”
A politikus zárásként a következő szavakkal fordult kritikusaihoz:
További jó vergődést, Elvtársak!”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
***