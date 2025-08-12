Bedurvult az adok-kapok: Takács Péter „jó vergődést” kívánt Magyar Péternek

Továbbra is forrnak az indulatok a székesfehérvári kórházban történtek miatt. Bár mind az egészségügyi létesítmény, mind a kormány egyértelműen ismertette, hogy mi történt a szülészeten, úgy tűnik, mintha mindez nem érné el Magyar Pétert és holdudvarát.

Takács Péter egészségügyi államtitkár ezért kedden is „továbbképzést” kellett, hogy tartson a Tisza-vezérnek. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „Isten látja lelkem, nem az a napom legjobb része, amikor a teljes elmárkizayosodás felé robogó Magyar Péter elmebajával kell foglalkoznom...

Viszont nem hagyhatom, hogy egy jóhírű kórházon és annak tisztességgel dolgozó munkatásain élje ki a pervezióit

– húzta alá.

Az államtitkár felidézte: Magyarék és „a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve az RTL” napok óta azt az álhírt terjesztik, hogy a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket.

Takács ezt követően kiemelte, hogy

a kórházi dolgozók a betegekért, az ő biztonságukért dolgoznak megfeszítve egy „makacs probléma” megoldásán.

Arra is rámutatott, hogy „az ellenzék közepes szellemi képességekkel de annál nagyobb rosszindulattal megáldott vezére pedig most már napok óta a legaljasabb módon támadja őket (a kórházi dolgozókat – szerk.).

Nekik ugyanis ez maradt: okádni a hazugságokat.

„Péter! Kiderült, hogy se programotok, se elképzelésetek nincs úgy kb. semmiről, ami az ország működése szempontjából fontos” – üzente meg a Tisza Párt elnökének.

Ehhez a gondolatmenethez azt is hozzáfűzte, hogy Magyar elsősorban őt gyűlöli, mert az ATV-s vitában Kulja „TikTok-doktorral” együtt elsüllyesztette a kormányzó képességükbe vetett hitet is, „de ne egy kórházon és annak a becsülettel dolgozó munkatásain állj bosszút! Aljas dolog”

Áprilisig tudsz kártékonykodni, utána elsüllyedsz te is. Jó vergődést, Elvtárs!”

– fogalmazott Takács Péter, aki a kórház RTL-nek küldött válaszát is közzétette, mivel véleménye szerint Magyaréknak „nem erőssége az értő olvasás”.

A kórház is megelégelte Magyar Péter hecckampányát

Ennek összefoglalójából kiderült, hogy a konkrét esetben a betegbiztonság nem volt veszélyben, az édesanya egészséges gyermeknek adott életet.

A kórház válaszlevelében felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a kórház ellen irányuló, tényeket nélkülöző hecckampánnyal.

„A folyamatos alaptalan vádaskodással a betegellátástól vonja el a szakembereket. Tartsa tiszteletben az egészségügyi dolgozók munkáját, és hagyja, hogy végezzék a feladatukat” – írták.