Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vita kormány Tisza Párt kórház Magyar Péter egészségügy Takács Péter

Bedurvult az adok-kapok: Takács Péter „jó vergődést” kívánt Magyar Péternek

2025. augusztus 12. 10:43

Már a székesfehérvári kórház is üzent a Tisza-vezérnek a történtek miatt.

2025. augusztus 12. 10:43
null

Továbbra is forrnak az indulatok a székesfehérvári kórházban történtek miatt. Bár mind az egészségügyi létesítmény, mind a kormány egyértelműen ismertette, hogy mi történt a szülészeten, úgy tűnik, mintha mindez nem érné el Magyar Pétert és holdudvarát. 

Takács Péter egészségügyi államtitkár ezért kedden is „továbbképzést” kellett, hogy tartson a Tisza-vezérnek. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „Isten látja lelkem, nem az a napom legjobb része, amikor a teljes elmárkizayosodás felé robogó Magyar Péter elmebajával kell foglalkoznom... 

Viszont nem hagyhatom, hogy egy jóhírű kórházon és annak tisztességgel dolgozó munkatásain élje ki a pervezióit

– húzta alá.

Az államtitkár felidézte: Magyarék és „a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve az RTL” napok óta azt az álhírt terjesztik, hogy a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket.

Takács ezt követően kiemelte, hogy 

a kórházi dolgozók a betegekért, az ő biztonságukért dolgoznak megfeszítve egy „makacs probléma” megoldásán.

Arra is rámutatott, hogy „az ellenzék közepes szellemi képességekkel de annál nagyobb rosszindulattal megáldott vezére pedig most már napok óta a legaljasabb módon támadja őket (a kórházi dolgozókat – szerk.).

Nekik ugyanis ez maradt: okádni a hazugságokat.

„Péter! Kiderült, hogy se programotok, se elképzelésetek nincs úgy kb. semmiről, ami az ország működése szempontjából fontos” – üzente meg a Tisza Párt elnökének. 

Ehhez a gondolatmenethez azt is hozzáfűzte, hogy Magyar elsősorban őt gyűlöli, mert az ATV-s vitában Kulja „TikTok-doktorral” együtt elsüllyesztette a kormányzó képességükbe vetett hitet is, „de ne egy kórházon és annak a becsülettel dolgozó munkatásain állj bosszút! Aljas dolog” 

Áprilisig tudsz kártékonykodni, utána elsüllyedsz te is. Jó vergődést, Elvtárs!”

– fogalmazott Takács Péter, aki a kórház RTL-nek küldött válaszát is közzétette, mivel véleménye szerint Magyaréknak „nem erőssége az értő olvasás”.

A kórház is megelégelte Magyar Péter hecckampányát

Ennek összefoglalójából kiderült, hogy a konkrét esetben a betegbiztonság nem volt veszélyben, az édesanya egészséges gyermeknek adott életet.

A kórház válaszlevelében felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a kórház ellen irányuló, tényeket nélkülöző hecckampánnyal.

„A folyamatos alaptalan vádaskodással a betegellátástól vonja el a szakembereket. Tartsa tiszteletben az egészségügyi dolgozók munkáját, és hagyja, hogy végezzék a feladatukat” – írták.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Takács Péter

Facebook

Idézőjel

A nemzet katasztrófaturistája, Péter Magyar is megérkezett végre!

Nem csupán kiváló napraforgó-szakértő, briliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy!

Folytatódik az adok-kapok

Természetesen a Tisza vezetője nem hagyta ezt szó nélkül. Ugyancsak kommentben reagált az államtitkár hozzá intézett szavaira. Azt írta, „mindenben hazudnak. Orbán Viktor egészségügyi államtitkára, Takács Péter megint lebukott és ezzel végleg megbukott”. Végül ismét lemondásra szólította fel mind Takács Pétert, mind Pintér Sándor belügyminisztert. 

Nyitókép: Takács Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. augusztus 12. 12:23
felcsuti-zebra 2025. augusztus 12. 11:44 "Komolyan? Ezért fizetünk valakit? Hogy facebookon ugráljon" - bizony, poloskádat épp ezért fizetjük (a prémiumát meg a webermanfréd). Ráadásul a megváltód (Takács Péterrel ellentétben) tényleg nem jár be melózni.
Válasz erre
3
0
zsocc44
2025. augusztus 12. 12:21
felcsuti-zebra 2025. augusztus 12. 11:45 Látom betalált… na de sebaj, csak néhány szakember kellene a nem létező pártba. Na jó, legalább a közelébe… mesélj még one THE MAN show-ról. Milyen problémákkal foglalkozott az az egyetlen ember a pártban? Jobb mint Csáknórisz! Csak úgy foscha a zarckönyv bölcsességeket.
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. augusztus 12. 12:10
felcsuti-zebra 2025. augusztus 12. 11:45 "Szerintem az elmúlt 20 napban minden egyes nap több elképzelést mondott az országról, mint ti 15 évig." Ez azt mutatja csak, mennyire hülye vagy.
Válasz erre
6
1
B_kanya
2025. augusztus 12. 12:10
"felcsuti-zebra 2025. augusztus 12. 11:45 Dagi, ők egy egyéves párt, akik a ti sikerpártotokkal vannak ugyanolyan támogatottságon még szerintetek is, " Tokánusz, há' szídd má le zsírodat, ha szerinted 15% Fidesz előny - a poloska mondta "ugyanolyan támogatottság". Egy év alatt nem sikerült egy polgijelöltet sem állítanotok időközin, more. De az összes múmiát már begyűjtöttétek a maszopszadesz panoptikumból, a diliflekkestől a lámpaernyősig.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!