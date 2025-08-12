Bedurvult az adok-kapok: Takács Péter „jó vergődést” kívánt Magyar Péternek

A vita, amely élesen megmutatta a különbségeket: megszólalt a szakértő Takács Péter és Kulja András összecsapásáról
Szembejött a valóság a tiszás TikTok-dokival.
Már a székesfehérvári kórház is üzent a Tisza-vezérnek a történtek miatt.
Továbbra is forrnak az indulatok a székesfehérvári kórházban történtek miatt. Bár mind az egészségügyi létesítmény, mind a kormány egyértelműen ismertette, hogy mi történt a szülészeten, úgy tűnik, mintha mindez nem érné el Magyar Pétert és holdudvarát.
Takács Péter egészségügyi államtitkár ezért kedden is „továbbképzést” kellett, hogy tartson a Tisza-vezérnek. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „Isten látja lelkem, nem az a napom legjobb része, amikor a teljes elmárkizayosodás felé robogó Magyar Péter elmebajával kell foglalkoznom...
Viszont nem hagyhatom, hogy egy jóhírű kórházon és annak tisztességgel dolgozó munkatásain élje ki a pervezióit
– húzta alá.
Az államtitkár felidézte: Magyarék és „a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve az RTL” napok óta azt az álhírt terjesztik, hogy a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket.
Takács ezt követően kiemelte, hogy
a kórházi dolgozók a betegekért, az ő biztonságukért dolgoznak megfeszítve egy „makacs probléma” megoldásán.
Arra is rámutatott, hogy „az ellenzék közepes szellemi képességekkel de annál nagyobb rosszindulattal megáldott vezére pedig most már napok óta a legaljasabb módon támadja őket (a kórházi dolgozókat – szerk.).
Nekik ugyanis ez maradt: okádni a hazugságokat.
„Péter! Kiderült, hogy se programotok, se elképzelésetek nincs úgy kb. semmiről, ami az ország működése szempontjából fontos” – üzente meg a Tisza Párt elnökének.
Ehhez a gondolatmenethez azt is hozzáfűzte, hogy Magyar elsősorban őt gyűlöli, mert az ATV-s vitában Kulja „TikTok-doktorral” együtt elsüllyesztette a kormányzó képességükbe vetett hitet is, „de ne egy kórházon és annak a becsülettel dolgozó munkatásain állj bosszút! Aljas dolog”
Áprilisig tudsz kártékonykodni, utána elsüllyedsz te is. Jó vergődést, Elvtárs!”
– fogalmazott Takács Péter, aki a kórház RTL-nek küldött válaszát is közzétette, mivel véleménye szerint Magyaréknak „nem erőssége az értő olvasás”.
Ennek összefoglalójából kiderült, hogy a konkrét esetben a betegbiztonság nem volt veszélyben, az édesanya egészséges gyermeknek adott életet.
A kórház válaszlevelében felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a kórház ellen irányuló, tényeket nélkülöző hecckampánnyal.
„A folyamatos alaptalan vádaskodással a betegellátástól vonja el a szakembereket. Tartsa tiszteletben az egészségügyi dolgozók munkáját, és hagyja, hogy végezzék a feladatukat” – írták.
Kapcsolódó vélemény
Nem csupán kiváló napraforgó-szakértő, briliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy!
Természetesen a Tisza vezetője nem hagyta ezt szó nélkül. Ugyancsak kommentben reagált az államtitkár hozzá intézett szavaira. Azt írta, „mindenben hazudnak. Orbán Viktor egészségügyi államtitkára, Takács Péter megint lebukott és ezzel végleg megbukott”. Végül ismét lemondásra szólította fel mind Takács Pétert, mind Pintér Sándor belügyminisztert.
Nyitókép: Takács Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Szembejött a valóság a tiszás TikTok-dokival.