A vita, amely élesen megmutatta a különbségeket: megszólalt a szakértő Takács Péter és Kulja András összecsapásáról

Mint azt a Mandiner is megírta, az ATV Egyenes beszéd című műsorában ült le vitázni egymással Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára és Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője. Szakpolitikai vita, célkeresztben a magyar egészségügy.

A vitában ugyanakkor látványosan alulmaradt a tiszás politikus. Annak ellenére, hogy korábban többször is vitára hívta a kormánypárti politikusokat, illetve a vitát megelőzően is mindent megtett annak érdekében, hogy vélt felsőbbrendűségét kifejezze, látható ez a szelfiken is.