A nemzet katasztrófaturistája, Péter Magyar is megérkezett végre!

A nemzet katasztrófaturistája, Péter Magyar is megérkezett végre!

2025. augusztus 10. 12:35

Nem csupán kiváló napraforgó-szakértő, briliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy!

2025. augusztus 10. 12:35
null
Takács Péter
Takács Péter
Facebook

„Székesfehérvár, megyei kórház

És a nemzet katasztrófaturistája, Péter Magyar  is megérkezett végre! Hogyhogy csak most?! A nagy quadozás meg szalmabálán hempergés kicsit elvonta a figyelmedet? 

Amíg te csapatósat játszol szerte az országban, addig komoly szakemberek dolgoznak nap mint nap egy óriási rendszer üzemben tartásán. Viszont hallottunk végre egy konkrét választási ígéretet! Ezek szerint ha Tisza-kormány lesz (egyébként nem lesz), SOHA egyetlen vízvezetékben sem fog vízkő lerakódni és rendeleti úton tiltod meg a baktériumoknak, hogy a vízköves felszínen elszaporodjanak. Brávó! Hát te tényleg MINDENHEZ értesz! 

Nem csupán kiváló napraforgó-szakértő, brilliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy! 

Ahelyett, hogy megint egy magyar kórház ellen lázítasz, tájékozódj az intézmény facebook oldalán arról, mi történik! Mivel közismerten szövegértési nehézségekkel küzködsz, röviden összefoglalom:

A szakhatóság rendszeresen végez méréseket a közforgalmú intézmények vízvételi pontjain - nem csak a kórházakban, más közintézményekben, de például közkutakon is. Ez a lakosság biztonságát szolgálja és ahol hibát találnak, ott korlátozzák a vízhasználatot a hiba elhárításáig. Tehát ellentétben azzal, amit te rendszeresen hazudsz, egy felelős kormány (ezek mi vagyunk) nem eltussolja ezeket az ügyeket, hanem az emberek biztonsága érdekében jár el. Egy ilyen ellenőrzés során mutattak ki kórokozót a fehérvári megyei kórház egyik épületében. A szakemberek szerint 

valamelyik szűrőbetétben keletkezhetett vízkőlerakódás, amelyen ún. biofilm-réteg tud kialakulni, amiben a baktériumok felszaporodhatnak. 

Bár nyilván korszakos jelentőségű  mikrobiológus és fizikus is vagy és te 1 órán belül fel tudnál számolni egy ilyen helyzetet, a nálad gyengébb képességű, de egész életükben ezzel foglalkozó szakembereknek sajnos több idő szükséges hozzá. Rájuk ugyanis vonatkoznak a fizika törvényei - veled ellentétben.

Miután a szennyezett szakaszon az érintett elemeket cserélték, a vezetéket többször át kell mosni. A hatóság pedig minden átmosás után tenyésztést végez. Mindezt addig csinálják, amíg a kórokozók el nem tűnnek a  hálózatból, és a betegek teljes biztonságban nem lesznek. 

A kórház összes dolgozója azon van addig is, hogy 

az ellátásra szorulók minden orvosi beavatkozást helyben megkaphassanak a megyei kórházban. 

Hála nekik, még ha a kórház egy kis részét érintő vezetékes víz átmeneti korlátozása kellemetlenséggel is jár, nem kell másik vármegyébe menni, Székesfehérváron is mindenki hozzájut az állapotának megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Remélem, a te budai villádban soha nem romlik el semmi, vagy ha mégis, te nyilván kézrátétellel azonnal meg tudod javítani! 
(Ám abban azért ne reménykedj, hogy a választók szeretik, ha ennyire hülyenek nézed őket!)”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

tapir32
2025. augusztus 10. 15:20
Mit tett Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármi megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. augusztus 10. 15:11
Ráadásul M. Péter Takácsnak fogalmazott egy ritka pofátlan lemondó levelet. A nemzet focistafeleségének meg nincs miről le mondania. Hacsak nem a szektájáról.
Válasz erre
0
0
Vitez_Laszlo
2025. augusztus 10. 15:03
"kadhafi 2025. augusztus 10. 13:00 Péter Takács azt ismered hogy karbantartás? TMK." IGEN TUDJÁK! Tudod, most pont azt csinálják, amit a te büdös messiásod éppen kritizál!
Válasz erre
2
0
Lami66
2025. augusztus 10. 14:39
Ebbű baj lesz more! A hangmérnök tehetségét (képzett diktafonos hangrögzítő) kifelejtettétek a felsorolásból.
Válasz erre
0
0
