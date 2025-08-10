Jó hír ezen a forró napon: újra működik a rendszer, az is kiderült, mi volt a baj
Sikerült gyorsan korrigálni a hibát.
Nem csupán kiváló napraforgó-szakértő, briliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy!
„Székesfehérvár, megyei kórház
És a nemzet katasztrófaturistája, Péter Magyar is megérkezett végre! Hogyhogy csak most?! A nagy quadozás meg szalmabálán hempergés kicsit elvonta a figyelmedet?
Amíg te csapatósat játszol szerte az országban, addig komoly szakemberek dolgoznak nap mint nap egy óriási rendszer üzemben tartásán. Viszont hallottunk végre egy konkrét választási ígéretet! Ezek szerint ha Tisza-kormány lesz (egyébként nem lesz), SOHA egyetlen vízvezetékben sem fog vízkő lerakódni és rendeleti úton tiltod meg a baktériumoknak, hogy a vízköves felszínen elszaporodjanak. Brávó! Hát te tényleg MINDENHEZ értesz!
Újabb kínos pillanatokat rögzített a Tisza Párt elnökénke mikrofonja.
Ahelyett, hogy megint egy magyar kórház ellen lázítasz, tájékozódj az intézmény facebook oldalán arról, mi történik! Mivel közismerten szövegértési nehézségekkel küzködsz, röviden összefoglalom:
A szakhatóság rendszeresen végez méréseket a közforgalmú intézmények vízvételi pontjain - nem csak a kórházakban, más közintézményekben, de például közkutakon is. Ez a lakosság biztonságát szolgálja és ahol hibát találnak, ott korlátozzák a vízhasználatot a hiba elhárításáig. Tehát ellentétben azzal, amit te rendszeresen hazudsz, egy felelős kormány (ezek mi vagyunk) nem eltussolja ezeket az ügyeket, hanem az emberek biztonsága érdekében jár el. Egy ilyen ellenőrzés során mutattak ki kórokozót a fehérvári megyei kórház egyik épületében. A szakemberek szerint
valamelyik szűrőbetétben keletkezhetett vízkőlerakódás, amelyen ún. biofilm-réteg tud kialakulni, amiben a baktériumok felszaporodhatnak.
Bár nyilván korszakos jelentőségű mikrobiológus és fizikus is vagy és te 1 órán belül fel tudnál számolni egy ilyen helyzetet, a nálad gyengébb képességű, de egész életükben ezzel foglalkozó szakembereknek sajnos több idő szükséges hozzá. Rájuk ugyanis vonatkoznak a fizika törvényei - veled ellentétben.
Miután a szennyezett szakaszon az érintett elemeket cserélték, a vezetéket többször át kell mosni. A hatóság pedig minden átmosás után tenyésztést végez. Mindezt addig csinálják, amíg a kórokozók el nem tűnnek a hálózatból, és a betegek teljes biztonságban nem lesznek.
A kórház összes dolgozója azon van addig is, hogy
az ellátásra szorulók minden orvosi beavatkozást helyben megkaphassanak a megyei kórházban.
Hála nekik, még ha a kórház egy kis részét érintő vezetékes víz átmeneti korlátozása kellemetlenséggel is jár, nem kell másik vármegyébe menni, Székesfehérváron is mindenki hozzájut az állapotának megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
Remélem, a te budai villádban soha nem romlik el semmi, vagy ha mégis, te nyilván kézrátétellel azonnal meg tudod javítani!
(Ám abban azért ne reménykedj, hogy a választók szeretik, ha ennyire hülyenek nézed őket!)”
Fotó: Mandiner/Földházi Árpád