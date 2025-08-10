Jó hír ezen forró napon: újra működik a rendszer, az is kiderült, mi volt a baj

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították – közölte az Energiaügyi Minisztérium az MTI-vel vasárnap. Közleményükben azt írták, pénteken a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak.