Jó hír ezen forró napon: újra működik a rendszer, az is kiderült, mi volt a baj

Hivatalos: átmenetileg papíralapú receptírást javasol a minisztérium
Az e-receptek kiváltása egyelőre szünetel, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.
Sikerült gyorsan korrigálni a hibát.
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították – közölte az Energiaügyi Minisztérium az MTI-vel vasárnap. Közleményükben azt írták, pénteken a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak.
A problémát több hardverelem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.
Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért és -kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek – áll a minisztérium közleményében, melyben köszönetet mondtak az emberek türelméért.
