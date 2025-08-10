Ft
EESZT betegdokumentum hiba Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér Energiaügyi Minisztérium szakember

Jó hír ezen forró napon: újra működik a rendszer, az is kiderült, mi volt a baj

2025. augusztus 10. 08:18

Sikerült gyorsan korrigálni a hibát.

2025. augusztus 10. 08:18
null

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították – közölte az Energiaügyi Minisztérium az MTI-vel vasárnap. Közleményükben azt írták, pénteken a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak. 

A problémát több hardverelem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.

Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért és -kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek – áll a minisztérium közleményében, melyben köszönetet mondtak az emberek türelméért.

Fotó: Mónus Márton

dzso bacsi
2025. augusztus 10. 11:50
Az elég komoly, hogy ilyen esetekre nincsen B-terv. Inkább két napig csak lestek ki a fejükből. De ebből sem fognak tanulni. "Kormányozni legalább tudnak."
Bastyaelvtars
2025. augusztus 10. 11:04
Végül is a vonatok is majdnem mindig járnak es többet pontosak mint késnek, mi baj lehetne? :)) Majd ha tolni kell a vonatot az utasoknak csak akkor pofazzon a sok libsi. De ha visszateritenék a jegyarat akkor megint ne ugasson csak mert picit tolni kellett Kistelek es Kiskunfélegyháza között :)))
kadhafi
2025. augusztus 10. 10:30
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2kadhafi 2025. augusztus 10. 10:18 • Szerkesztve Na, akkor számolj! az EESZT 2 napot állt (részlegesen) a 365-ből. 0.54% Mivel ez az ország életében létfontosságú itt kevés a 90%. Pl. a rendőrök meg voltak lőve amíg állt a DÁP. A cikkben látod hogy a 1818 is elérhetetlen volt. Rakd össze hogy mi szaródhatott el. Blama.
kadhafi
•••
2025. augusztus 10. 10:29 Szerkesztve
