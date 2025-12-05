Ritka állat szökött meg a Fővárosi Állatkertből, nagy erőkkel keresik

Budán tűnt fel a néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Állat- és Növénykertből megszökött tarvarjú – derült ki az állatkert hivatalos közösségi oldaláról. Mint írták, ezekből az íbiszfélék közé tartozó, veszélyeztetett madarakból egy meglehetősen népes, 38 egyedből álló kolónia él Budapesten, egy olyan röpdében, ahová a közönség is bemehet a madarak közé.

A napokban ebből a röpdéből két madár is kijutott, közülük egyet a röpdén kívül, de még az Állatkert területén csíptek nyakon a gondozók, ám a másik szökevény sokkal bátrabbnak mutatkozott, és kirepült az Állatkert légteréből.