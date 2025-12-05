Ritka állat szökött meg a Fővárosi Állatkertből, nagy erőkkel keresik

Valóban egyedülálló Budapest helyzete a szolidaritási befizetések kapcsán?
Budán tűnt fel a néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Állat- és Növénykertből megszökött tarvarjú – derült ki az állatkert hivatalos közösségi oldaláról. Mint írták, ezekből az íbiszfélék közé tartozó, veszélyeztetett madarakból egy meglehetősen népes, 38 egyedből álló kolónia él Budapesten, egy olyan röpdében, ahová a közönség is bemehet a madarak közé.
A napokban ebből a röpdéből két madár is kijutott, közülük egyet a röpdén kívül, de még az Állatkert területén csíptek nyakon a gondozók, ám a másik szökevény sokkal bátrabbnak mutatkozott, és kirepült az Állatkert légteréből.
A bejegyzésben kitértek arra is, hogy az állatkert szakemberei az elmúlt napokban „forró nyomon” követték a hol itt, hol ott felbukkanó madarat, amiről rendszeresen érkeznek bejelentések. Látták már a XI. kerületi Nádorkert, illetve a XII. kerületi Németvölgy környékén is.
Sajnos a madár befogása nem egyszerű, altatópuska vagy fúvócső ez esetben nem használható. Ha a csapatból konkrét egyedeket akarnak megfogni, például azért, hogy másik állatkertbe szállítsák őket, csalétekkel és csapdával szokták megoldani a feladatot. A szökött madár azonban nem biztos, hogy elég sokáig marad ehhez ugyanazon a környéken – ismertették.
A posztban kiemelték, hogy
a tarvarjú az emberre teljesen veszélytelen, aggodalomra tehát nincs ok.
Viszont minél hamarabb szeretnék kézre keríteni a szökevényt. A bejegyzésben érdekességként megjegyezték, hogy a tarvarjú valójában nem idegen a hazai faunától, hiszen a középkorban Európa számos országában előfordult. Herman Ottó ornitológus adatai szerint egykor még a Kárpát-medencében is őshonos lehetett. Emellett az Állatkertben nevelkedett tarvarjak közül korábban már több tucat állatot engedek vissza sikeresen a természetbe ausztriai és spanyolországi visszatelepítési programok keretében. Ilyenkor azonban az önálló életre szoktatás lépésről lépésre történik.
Írásukat azzal zárták, hogy hogy ha valaki találkozna a Budán „kalandozó” madárral, értesítse szakembereiket a 06-30 / 877-9081-es telefonszámon! Egyúttal köszönik mindazoknak, akiktől eddig információt adtak a madár hollétéről.
Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldala