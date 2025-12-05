Ft
12. 05.
péntek
Ritka állat szökött meg a Fővárosi Állatkertből, nagy erőkkel keresik

Ritka állat szökött meg a Fővárosi Állatkertből, nagy erőkkel keresik

2025. december 05. 11:44

A különleges egyedet látták már a XIII. kerületben és Hegyvidéken is.

2025. december 05. 11:44
null

Budán tűnt fel a néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Állat- és Növénykertből megszökött tarvarjú – derült ki az állatkert hivatalos közösségi oldaláról. Mint írták, ezekből az íbiszfélék közé tartozó, veszélyeztetett madarakból egy meglehetősen népes, 38 egyedből álló kolónia él Budapesten, egy olyan röpdében, ahová a közönség is bemehet a madarak közé. 

A napokban ebből a röpdéből két madár is kijutott, közülük egyet a röpdén kívül, de még az Állatkert területén csíptek nyakon a gondozók, ám a másik szökevény sokkal bátrabbnak mutatkozott, és kirepült az Állatkert légteréből.

A bejegyzésben kitértek arra is, hogy az állatkert szakemberei az elmúlt napokban „forró nyomon” követték a hol itt, hol ott felbukkanó madarat, amiről rendszeresen érkeznek bejelentések. Látták már a XI. kerületi Nádorkert, illetve a XII. kerületi Németvölgy környékén is. 

Sajnos a madár befogása nem egyszerű, altatópuska vagy fúvócső ez esetben nem használható. Ha a csapatból konkrét egyedeket akarnak megfogni, például azért, hogy másik állatkertbe szállítsák őket, csalétekkel és csapdával szokták megoldani a feladatot. A szökött madár azonban nem biztos, hogy elég sokáig marad ehhez ugyanazon a környéken – ismertették.

Egykor a Kárpát-medencében is őshonos lehetett

A posztban kiemelték, hogy 

a tarvarjú az emberre teljesen veszélytelen, aggodalomra tehát nincs ok. 

Viszont minél hamarabb szeretnék kézre keríteni a szökevényt. A bejegyzésben érdekességként megjegyezték, hogy a tarvarjú valójában nem idegen a hazai faunától, hiszen a középkorban Európa számos országában előfordult. Herman Ottó ornitológus adatai szerint egykor még a Kárpát-medencében is őshonos lehetett. Emellett az Állatkertben nevelkedett tarvarjak közül korábban már több tucat állatot engedek vissza sikeresen a természetbe ausztriai és spanyolországi visszatelepítési programok keretében. Ilyenkor azonban az önálló életre szoktatás lépésről lépésre történik. 

Írásukat azzal zárták, hogy hogy ha valaki találkozna a Budán „kalandozó” madárral, értesítse szakembereiket a 06-30 / 877-9081-es telefonszámon! Egyúttal köszönik mindazoknak, akiktől eddig információt adtak a madár hollétéről.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
crydog
•••
2025. december 05. 13:07 Szerkesztve
Szorítok neki, hogy gyorsabb legyen mint a nyugdíjas..
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. december 05. 13:01
Elhiszem, hogy Tarr varjú a neve, de kiköpött Vályi István.
Válasz erre
1
0
almafa123456789
2025. december 05. 12:33
Émmá vacsora leszen valahun........Bédobják a kotlába, e! Tollastú!
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. december 05. 12:02
Baranyi Kriszta rokona.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!