Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások Sebestyén Géza Tisza Párt áfa csomag Magyarország szakember Magyar Péter adóemelés

Figyelmeztet a közgazdász: rengeteg szakembert veszítene Magyarország a tiszás megszorító csomaggal

2025. november 25. 15:31

Sebestyén Géza szerint a munkavállalók felének fájnának a Tisza Párt álta belengetett tervek, a macska- és ebadó miatt pedig megannyi kiskedvenc is pusztulásra lenne ítélve.

2025. november 25. 15:31
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

„Bár a Tiszának van egy hangoztatott politikája, amit a szakértői is felemlegetnek – méghozzá az adócsökkentés –, azért meglepett, amit a kiszivárgott tervezetben olvastam” – reagált a Mandiner megkeresésére Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője az Index által közzétett radikális baloldali gazdaságpolitikai fordulatot hirdető tiszás megszorító csomag kapcsán.

A közgazdász arról is beszélt, hogy az egyik általános toposz az, hogy magas az áfakulcs Magyarországon, ami a hazai adózási rendszernek a sajátossága, hogy alacsony a bérek terhelése a vállalkozások adóján. „Ehhez képest 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron
  • Magyar Péterék emelnék a bérek adóját, 
  • a vállalkozások terheit,
  •  és még az áfát is 32 százalékra.

Ezzel pedig a választóik sem biztos, hogy szimpatizálnak, hiszen a legfőbb kritikájuk az szokott lenni a kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatban, hogy magas a 27 százalékos áfa” – sorolta.

Sebestyén azzal folytatta, hogy 

senki sem szeretne többet adót fizetni. 

Ezt is ajánljuk a témában

A munkavállalók mintegy felének fájna a Tisza csomagja

„Eleve szerencsétlen, hogy a Tisza Párt nem kommunikál sem központilag, sem a jelöltjei, politikusai által a terveikről, és így derül ki a programjuk mindenféle kiszivárgott dokumentáción keresztül. 

A belengetett 416 ezer forintos kereset pedig jóval kevesebb, mint az 569 ezer forintos mediánbér, így a tiszás elképzelések szerint a munkavállalók jóval több mint fele szembesülne jelentősen magasabb adókkal, ami a béreit illeti”

– magyarázta.

A műhelyvezető arra is kitért, hogy a 33 százalékos adókulcs pedig jellemzően az orvosokat, mérnököket, gazdasági szakembereket terhelné, és ez az emelés magában hordozná a veszélyt, hogy ezt a réteget a Tisza Párt elüldözné Magyarországról.

Aláhúzta, hogy ez

a Robin Hood-hozzáállás, hogy adóztassuk meg a gazdagokat azt eredményezné, hogy rengeteg jó szakembert veszítene el az ország, akik így nem is itthon, hanem külföldön adóznának,

azaz nem csak a tőlük remélt plusz bevételek hiányoznának az államkasszából, hanem az eddig befizetett adóik is. Arról nem beszélve, hogy a kevésbé szakképzett réteg maradna itthon, akiket emiatt még jobban meg kellene sarcolni” – vázolt fel egy negatív forgatókönyvet. 

Sebestyén Géza emlékeztetett arra is, hogy amikor Magyarország áttért az alacsonyabb, béreket terhelő adókulcsokra, akkor több, környező ország is követte a példáját. „A régióban jellemző, hogy alacsony bérterhek vannak, és a dokumentumban olvasható 33 százalék még néhány nyugati országban is magasnak minősülne” – ismertette.

Megannyi kiskedvencet ítélnének pusztulásra

A közgazdász szerint az pedig „vicckategória”, hogy bevezetnék a macska- és az ebadót. „Ha ezt a Kétfarkú Kutyapárttól olvastam volna, azon nevettem volna egyet, de úgy, hogy nagyon sok olyan idős honfitársunk van, akiknek a négylábú kedvenceik a társaik a mindennapokban, ezért érzéketlen és embertelen húzásnak tartom, hogy pont őket sújtanák ilyen plusz terhekkel. S 

nem kizárt, hogy azzal, hogy sokan kénytelenek lennének emiatt lemondani a macskájukról vagy kutyájukról, azaz megannyi állat is pusztulásra lenne ítélve” 

– mutatott rá a szakember.

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mondeos
2025. november 25. 16:51
Szerintem ezek után tömegével fognak hazaköltözni a Zorbán miatt jelenleg nyugaton dolgozó magyarok.
Válasz erre
0
0
lemez
2025. november 25. 16:44
Kutya macska adó évi 18000 ft.Fizethetek a budai szinglik.
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. november 25. 16:40
A Tisza a szegények oldalán áll, felmerült az is, hogy vegyék el a boltokat, fodrász üzleteket, ki a zsidó harácsolókat Lipóciából.....vidéken azt várják, hogy a muszlimok végre rendet tesznek "judapesten".....már csak Szálasi reinkarnációja van hátra....mp már a tükörben gyakorolja az üdvözlést......
Válasz erre
1
0
kistv
2025. november 25. 16:39
Mikor készíti el az index a maradék több 100 oldalnyi alaposan kidolgozott anyagot, hogy lássuk mi is mi az a baloldali program amihez ekkora adóemelésre lenne szükség?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!