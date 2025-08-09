Ft
EESZT ügyeleti Igazolás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér papír Országos Mentőszolgálat recept

Hivatalos: átmenetileg a papír alapú receptírást javasol a minisztérium

2025. augusztus 09. 21:06

Az e-receptek kiváltása egyelőre szünetel, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

2025. augusztus 09. 21:06
Nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve az elektronikusan felírt receptek kiváltására sincs lehetőség. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán – közölte szombaton az Energiaügyi Minisztérium.

A Belügyminisztérium elrendelte, hogy 

az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is lehetővé kell tenni. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik „Felírási Igazolással”, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Amennyiben a beteg nem rendelkezik ilyen igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. 

A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.

A tájékoztatás szerint az elektronikus közigazgatás több hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt, illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is. Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás működése is.

Fotó: Parentingupstream képe a Pixabay -en.

 

