„Aki a honfitársai vérén csináltat arany budit, az dögöljön meg!” – Bayer Zsolt a Reakcióban

2025. december 13. 18:03

Ezúttal Bayer Zsolt volt Kacsoh Dániel vendége a Reakció legújabb adásában.

Egy újabb adással jelentkezik a Reakció. A Reakció friss adásában Kacsoh Dániel kérdezi Bayer Zsolt publicistát a Tisza Párt nem létező frakciójának frakcióüléséről, és az ukrán aranybudi-botrányról.

Szóba kerül Brüsszel háborús őrülete, valamint a balos sajtó képmutatása is.

Bayer Zsolt nem hagyta vélemény nélkül sem brüsszeli, sem a tiszás képmutatást, a tőle megszokott stílusban tette helyre a baloldalt.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

 

 

Pandaka pygmaea
2025. december 13. 19:36 Szerkesztve
"Aki a honfitársai vérén csináltat arany budit, az dögöljön meg!" Én már csak a random "zsótizós" és nyilván tök irreleváns bezzegelős kollégák megingathatatlan ellenvéleményét várom a szigorúan fideSS és/vagy pedofideSS szóhasználattal nyomatékosítva a honvédő ukrán hadsereg fejlesztésére szánt pénzből, a vezérkar és a hozzá közelállók számára házi használatra rendszeresített aranybudik - szerintük - amúgy tökjogos létezését és szükségességét illetően. 🤭 (Kieg.: ja és ugyanezek nyilván pajkos kuncogással kacsintanak egyet a Tokatábornok hitvesi ágyát illető tükrös mennyezetű baldachinjának esetében is. A belegravírozott családi címerrel együtt. 👀)
SzaboGeza
2025. december 13. 19:27
És utána még ki is kérik maguknak!!!! Mi az hogy arany WC nagyon is!!!! Ez a demokrácia jelképe!!! Sokat lopnak, ha majd bevesszük őket , még többet fognak lopni DEMOKRATIKUSAN!!!! EZÉRT SOHA A QURVA ÉLETBE NEM LESZNEK TAGJAI AZ UNIJÓNAK!!!!:)))
lenyegtelen
2025. december 13. 19:06
Megnéztem. Nagyon értékes beszélgetés volt, a vége kicsit szomorú, de... jöhet a többi rész is. Hajrá!
altercat1
2025. december 13. 18:41
Ez a két szarosgatyanyaló alant nagyon igyekszik nyalni a fososnak. Zselé megengedi, hogy beleszarjatok az aranybudiba, ha megeszitek...
