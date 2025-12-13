„Aki a honfitársai vérén csináltat arany budit, az dögöljön meg!” – Bayer Zsolt a Reakcióban

Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után
Fontos kérést fogalmaztak meg.
Ezúttal Bayer Zsolt volt Kacsoh Dániel vendége a Reakció legújabb adásában.
Egy újabb adással jelentkezik a Reakció. A Reakció friss adásában Kacsoh Dániel kérdezi Bayer Zsolt publicistát a Tisza Párt nem létező frakciójának frakcióüléséről, és az ukrán aranybudi-botrányról.
Szóba kerül Brüsszel háborús őrülete, valamint a balos sajtó képmutatása is.
Bayer Zsolt nem hagyta vélemény nélkül sem brüsszeli, sem a tiszás képmutatást, a tőle megszokott stílusban tette helyre a baloldalt.
