08. 13.
szerda
Kő kövön nem marad: csúnyán átverte vásárlóit az Aldi, azonnal lecsapott a GVH

2025. augusztus 13. 11:56

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított.

2025. augusztus 13. 11:56
null

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel szemben. A hivatal szerint a vállalat kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott 

Legszélesebb választék!” és „Legjobb akciók!” állítások valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak,

és megtéveszthetik a fogyasztókat. A GVH folyamatosan figyelemmel kíséri a kiskereskedelmi piacot, és minden jogellenes gyakorlatra azonnal reagál. Az Aldi a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázatán elnyert első helyezésére alapozta, azonban a díj szubjektív közönségszavazáson alapult, 

így önmagában nem elegendő a piacelsőség objektív igazolására. 

A marketingkommunikáció időzítése és a pályázati nyertesség hangsúlyozása valószínűsíthetően alkalmas lehetett a fogyasztók megtévesztésére, olyan vásárlási döntésekre késztetve őket, amelyeket másképp nem hoztak volna meg.



A versenyfelügyeleti eljárás elindítása nem jelenti a jogsértés megállapítását, csupán a tények tisztázását célozza. Az eljárás alapideje három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet, hogy a piacelsőségi állításokat csak objektív, ellenőrizhető adatok birtokában szabad alkalmazni.

A hatóság korábban a Lidl-t is megbírságolta 90 millió forintra hasonló szabályszegés miatt. A GVH továbbra is kiemelt figyelemmel követi a kiskereskedelmi piacot, és jelenleg több eljárás is zajlik, például teljes kiőrlésű termékek, kuponakciók és esetleges viszonteladói ármeghatározás miatt.

Nyitókép: MTI/Róka László

*** 

