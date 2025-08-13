Kő kövön nem marad: csúnyán átverte vásárlóit az Aldi, azonnal lecsapott a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel szemben. A hivatal szerint a vállalat kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott

Legszélesebb választék!” és „Legjobb akciók!” állítások valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak,

és megtéveszthetik a fogyasztókat. A GVH folyamatosan figyelemmel kíséri a kiskereskedelmi piacot, és minden jogellenes gyakorlatra azonnal reagál. Az Aldi a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázatán elnyert első helyezésére alapozta, azonban a díj szubjektív közönségszavazáson alapult,

így önmagában nem elegendő a piacelsőség objektív igazolására.

A marketingkommunikáció időzítése és a pályázati nyertesség hangsúlyozása valószínűsíthetően alkalmas lehetett a fogyasztók megtévesztésére, olyan vásárlási döntésekre késztetve őket, amelyeket másképp nem hoztak volna meg.