Kő kövön nem marad: csúnyán átverte vásárlóit az Aldi, azonnal lecsapott a GVH

Elárulták a multik: ezt teszik a pénztárcánkkal
A három nagy üzletlánc azt is elárulta, milyen szempontok mentén alakítják ki az akcióikat – semmit sem bíznak a véletlenre.
A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel szemben. A hivatal szerint a vállalat kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott
Legszélesebb választék!” és „Legjobb akciók!” állítások valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak,
és megtéveszthetik a fogyasztókat. A GVH folyamatosan figyelemmel kíséri a kiskereskedelmi piacot, és minden jogellenes gyakorlatra azonnal reagál. Az Aldi a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázatán elnyert első helyezésére alapozta, azonban a díj szubjektív közönségszavazáson alapult,
így önmagában nem elegendő a piacelsőség objektív igazolására.
A marketingkommunikáció időzítése és a pályázati nyertesség hangsúlyozása valószínűsíthetően alkalmas lehetett a fogyasztók megtévesztésére, olyan vásárlási döntésekre késztetve őket, amelyeket másképp nem hoztak volna meg.
A versenyfelügyeleti eljárás elindítása nem jelenti a jogsértés megállapítását, csupán a tények tisztázását célozza. Az eljárás alapideje három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet, hogy a piacelsőségi állításokat csak objektív, ellenőrizhető adatok birtokában szabad alkalmazni.
A hatóság korábban a Lidl-t is megbírságolta 90 millió forintra hasonló szabályszegés miatt. A GVH továbbra is kiemelt figyelemmel követi a kiskereskedelmi piacot, és jelenleg több eljárás is zajlik, például teljes kiőrlésű termékek, kuponakciók és esetleges viszonteladói ármeghatározás miatt.
