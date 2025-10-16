Csütörtökön átadják Budapest legújabb bevásárlóközpontját - mutatjuk, mit érdemes tudni róla

Zugló új közösségi tere, a Zenit Corso október 16-án hivatalosan is megnyitja kapuit – számolt be róla Világgazdaság. Arról már korábban lehetett tudni, hogy Budapest legújabb bevásárlóközpontja vélhetően 2025 utolsó negyedévében fog valamikor megnyitni.

Az irodai és lakóterületeket is magában foglaló városfejlesztési projekt részeként megépülő pláza mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területet foglal magában, amiknek már 85 százaléka már idén tavasszal gazdára talált.

Számos kisebb szolgáltató lesz elérhető a földszinten – köztük teraszos vendéglátóhelyek is. Az első emeletre pedig a nagyobb helyigényű üzletek kerülnek.

Nem fedett, plázaszerű épület jött itt létre, hanem egy street-mall és egy hagyományos bevásárlóközpont keveréke.

A nyitóhét alkalmával, október 16. és 22. között a látogatók akciókkal, programokkal és gasztronómiai meglepetésekkel találkozhatnak. A plázában több ismert üzletlánc is helyet kapott, mint például: Aldi, Barber Shop Budapest, Bortársaság, Libri, Flying Tiger, Pepco, OTP, Kik, K&H, Sinsay és Rossmann.