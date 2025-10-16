Ft
10. 16.
csütörtök
Zenit Corso Zugló Aldi Bosnyák tér

Csütörtökön átadják Budapest legújabb bevásárlóközpontját - mutatjuk, mit érdemes tudni róla

2025. október 16. 07:10

Az új bevásárlóközpont építészeti koncepciója a városi közösségi terek újragondolása köré épült.

2025. október 16. 07:10
null

Zugló új közösségi tere, a Zenit Corso október 16-án hivatalosan is megnyitja kapuit – számolt be róla Világgazdaság. Arról már korábban lehetett tudni, hogy Budapest legújabb bevásárlóközpontja vélhetően 2025 utolsó negyedévében fog valamikor megnyitni. 

Az irodai és lakóterületeket is magában foglaló városfejlesztési projekt részeként megépülő pláza mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területet foglal magában, amiknek már 85 százaléka már idén tavasszal gazdára talált.

Számos kisebb szolgáltató lesz elérhető a földszinten – köztük teraszos vendéglátóhelyek is. Az első emeletre pedig a nagyobb helyigényű üzletek kerülnek. 

Nem fedett, plázaszerű épület jött itt létre, hanem egy street-mall és egy hagyományos bevásárlóközpont keveréke.

A nyitóhét alkalmával, október 16. és 22. között a látogatók akciókkal, programokkal és gasztronómiai meglepetésekkel találkozhatnak. A plázában több ismert üzletlánc is helyet kapott, mint például: Aldi, Barber Shop Budapest, Bortársaság, Libri, Flying Tiger, Pepco, OTP, Kik, K&H, Sinsay és Rossmann. 

A kínálat kialakítása során arra különösen figyelmet fordítottak, hogy a hétköznapi bevásárlástól kezdve a szimpla kávézásokon át a családi programokig mindenki megtalálja, amit keres.

A fejlesztés Zugló egyik legfontosabb városrehabilitációs projektje. A Bosnyák téri vásárcsarnok mögötti terület évtizedekig kihasználatlan volt, most azonban új életre kel. Az épületegyütteshez egyébként két szinten 530 parkolóhely tartozik. A lap végül kiemelte, hogy a Zenit Corso építészeti koncepciója a városi közösségi terek újragondolása köré épült. 

A projekt a fenntarthatóságra is figyel: energiatakarékos rendszerekkel, modern árnyékolástechnikával és környezetbarát megoldásokkal valósult meg. 

A pláza különlegessége a perforált fémlemez burkolat, amely mögött egyedi, könnyen cserélhető, sínrendszeres LED-világítás húzódik meg. Az este kivilágított homlokzaton így különleges formát ölt a réseken kiszökő fény, ahogyan az alább látható képen is megmutatkozik.

Nyitókép forrása: Zenit Corso Facebook-oldala

auditorium
2025. október 16. 08:16
Ezek a hatalmas bevásárló központok sok európai országban elsorvasztották a kiskereskedelmet, a butikokat, a kézműipari termékeket. Minden országban ugyanúgy néznek ki, ugyanazt lehet venni és sokszor a vásárló szinte szédül a nagy kinálatban és a végén nem vesz semmit. Egy hatalmas területű országban, ahol a városok nagyon távol vannak egymástól, ott van értelme, mert autóval odahajtanak távolabbi kis településről és alaposan bevásárolnak - ha kell- ha nem. Tehát, helyes a magyar plázastop, mert minek annyi, amikor kevés a költekező vásárló és a helyi ipar ill. mezőgazdaság ötletesebb vagy frissebb termékeket tud a piacra szállitani .
Chekke-Faint
2025. október 16. 07:23
A mélyszegénység képviselői mind ott lesznek? Azért majd figyeljék mennyi mélyszegény lesz benne tömegével...DDD
uszoda
•••
2025. október 16. 07:19 Szerkesztve
Na épp ez kellett még oda, mint az alja cégeket kummuláló szarvár, és egy 20 méterenkénti pótzebrás lámpa a Vezér útra.....naná hogy a plázákban majd sétálva ácsingózó proliknak... (ekkora multisegget nyaló barmokat)
bunko-jobbos
2025. október 16. 07:19
Előre leszögezem, hogy fideszes vagyok. Mert nincs más választásunk. De azért van egy-két dolog, ami szerintem nagyon rossz. Pl. ez a plázastop is. Azt még el tudtam fogadni, hogy azért kell hozzá külön engedély, mert ezek külföldi tulajdonban vannak és a kis boltokat kell támogatni. De azért vannak egyenlőbbek, van aki tud nyitni a nagy stop idején is egyedi engedéllyel. Ezzel a bajom az, hogy ez a KORRUPCIÓ melegágya. Egy haverom apja akart szabó lenni egy nagyvárosban a kommunizmus idején. Az engedélykérelmére írták, hogy nincs rá lakossági igény. :-) Ne süllyedjünk már odáig!
