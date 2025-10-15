Zöld utat kaptak a kiemelt közlekedési és infrastrukturális fejlesztések

A vasútfejlesztés is lendületet vehet Magyarországon: milliárdos beruházásokat terveznek
Az ország számos pontján fejlődésnek indulhat a kötöttpályás közlekedés.
A kormány újabb jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztéseket indít el, amelyek megerősítik Magyarország közlekedési hálózatát és elősegítik a térségi gazdasági növekedést.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium előterjesztései alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális projekt megvalósítását támogatta. A döntésekkel fontos előrelépések történhetnek mind a regionális, mind az országos közlekedési hálózat fejlesztése terén.
A határozat értelmében kiemelt támogatást kap Szekszárd Megyei Jogú Város és a Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése.
A források lehetővé teszik a szükséges tanulmánytervek elkészítését, a környezeti hatásvizsgálatok elvégzését, valamint a környezetvédelmi engedélyek megszerzését. Emellett megkezdődhetnek a Gubacsi vasúti híd első szakaszához kapcsolódó területszerzési és előkészítési munkálatok is, ami az építkezések előfeltételeit teremti meg.
A Modern Városok Program keretében Békéscsaba több fejlesztéshez is többletforrást kap.
A projektek között szerepel egy geotermikus energiahasznosító rendszer kiépítése, amely több helyi intézmény fűtését biztosítja majd, valamint az Építők útja második ütemének fejlesztése, amely javítja a Lencsési lakótelep közlekedési kapcsolatait. Emellett támogatást kap az iparterületek közötti infrastruktúra-fejlesztés is, amely a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit teremti meg az állami és az északi iparterület között.
A Kormány forrásokat biztosít továbbá az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) támogatásával megvalósuló közlekedési projektek hazai társfinanszírozására is. Ennek keretében támogatják a „TISGRADE” közlekedésirányítási projektet, valamint a tartaléklistán szereplő Gubacsi vasúti híd átépítését és a soproni vasútállomás kapacitásbővítését és korszerűsítését célzó fejlesztéseket.
A Kormány felhatalmazta az építési és közlekedési minisztert az Európai Bizottsággal kötendő támogatási megállapodások aláírására és a projektekhez szükséges szerződések megkötésére. A döntésekkel minden feltétel adott ahhoz, hogy a CEF-forrásból finanszírozott beruházások mielőbb megvalósulhassanak. Amennyiben az Európai Bizottság dönt a tartaléklistán szereplő fejlesztések támogatásáról, Magyarország készen áll a beruházások azonnali elindítására és a szükséges hazai intézkedések megtételére.
Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI
