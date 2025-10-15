Zöld utat kaptak a kiemelt közlekedési és infrastrukturális fejlesztések

Az Építési és Közlekedési Minisztérium előterjesztései alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális projekt megvalósítását támogatta. A döntésekkel fontos előrelépések történhetnek mind a regionális, mind az országos közlekedési hálózat fejlesztése terén.

A határozat értelmében kiemelt támogatást kap Szekszárd Megyei Jogú Város és a Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése.

A források lehetővé teszik a szükséges tanulmánytervek elkészítését, a környezeti hatásvizsgálatok elvégzését, valamint a környezetvédelmi engedélyek megszerzését. Emellett megkezdődhetnek a Gubacsi vasúti híd első szakaszához kapcsolódó területszerzési és előkészítési munkálatok is, ami az építkezések előfeltételeit teremti meg.

A Modern Városok Program keretében Békéscsaba több fejlesztéshez is többletforrást kap.

A projektek között szerepel egy geotermikus energiahasznosító rendszer kiépítése, amely több helyi intézmény fűtését biztosítja majd, valamint az Építők útja második ütemének fejlesztése, amely javítja a Lencsési lakótelep közlekedési kapcsolatait. Emellett támogatást kap az iparterületek közötti infrastruktúra-fejlesztés is, amely a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit teremti meg az állami és az északi iparterület között.