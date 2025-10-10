Autósok, figyelem: hatalmas lezárásokra kell készülni az egyik legforgalmasabb autópályán – íme a részletek!

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. A gerendabeemeléssel egy időben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés – tették hozzá.

A munkálatokra tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal kell számolni, ezért a minisztérium azt kéri a közlekedőktől, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek.

Az ÉKM beruházásában megvalósuló projekt során az M5-ös autópálya és az M44-es autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül, a csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI