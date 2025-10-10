Ft
10. 10.
péntek
m5 zár m44 munkálatok főút gyorsforgalmi út autópálya Építési és Közlekedési Minisztérium

Autósok, figyelem: hatalmas lezárásokra kell készülni az egyik legforgalmasabb autópályán – íme a részletek!

2025. október 10. 11:06

Mindenkit fokozott figyelemre és óvatosságra int az Építési és Közlekedési Minisztérium.

2025. október 10. 11:06
null

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével 

folytatódik az M44-M5-ös csomópont építése, ami miatt időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között 

– közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik.

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. A gerendabeemeléssel egy időben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés – tették hozzá.

A munkálatokra tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal kell számolni, ezért a minisztérium azt kéri a közlekedőktől, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek.

Az ÉKM beruházásában megvalósuló projekt során az M5-ös autópálya és az M44-es autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül, a csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

***

bunko-jobbos
2025. október 10. 12:14
Szuper, már nagyon várom a csomópontot. Gondolom, a békéscsabaiak meg a vonalon lakók meg még jobban. Már minden kész van, csak ez a csomópont nincs, de remélem, nem sokat kell már várni rá.
