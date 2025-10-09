Katonai járművek lepik el csütörtökön a magyar utakat

Tovább folytatódik a szeptemberben kezdődő országvédelmi gyakorlat, az Adaptive Hussars 2025, a honvédség művelete miatt a közutakon is megnövekedett harcjármű-forgalomra kell számítani.

„Az előre tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt – megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken” – írták a honvédelem honlapján.

Csütörtökön napközben az MH Klapka György 1. Páncélosdandár járművei hajtanak végre menetet a Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon – írja az ATV.

A katonai járművek a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével haladnak, emiatt a honvédség fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az arra közlekedőket.