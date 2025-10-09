Katonai járművek lepik el csütörtökön a magyar utakat

Káosz az utakon: három útvonalon is torlódás bénítja a forgalmat
Több baleset és karbantartási munka is nehezíti a közlekedést az M0-s, M1-es és M7-es autópályákon.
A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.
Tovább folytatódik a szeptemberben kezdődő országvédelmi gyakorlat, az Adaptive Hussars 2025, a honvédség művelete miatt a közutakon is megnövekedett harcjármű-forgalomra kell számítani.
„Az előre tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt – megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken” – írták a honvédelem honlapján.
Csütörtökön napközben az MH Klapka György 1. Páncélosdandár járművei hajtanak végre menetet a Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon – írja az ATV.
A katonai járművek a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével haladnak, emiatt a honvédség fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az arra közlekedőket.
A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos”
– figyelmeztet a honvédség.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter