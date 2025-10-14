A vasútfejlesztés is lendületet vehet Magyarországon: milliárdos beruházásokat terveznek

Pántya József négy, a fővárosi agglomerációt érintő projekt előkészítéséről is beszámolt. 2025-ben várható a Hatvan–Füzesabony vonal korszerűsítési terve, 2026 első negyedévében pedig a Kelenföld–Budaörs szakasz fejlesztési terve, amely a Déli körvasút V. üteméhez kapcsolódik, így nemzetközi jelentőségű teherfuvarozási beruházás része.

A második negyedévben a Kelenföld–Ferencváros szakasz kapacitásbővítése és a Rákospalota-Újpest–Vácrátót–Vác vonal fejlesztési terve készül el. Ezek a projektek összesen 13,5 milliárd forintba kerülnek, és 47 kilométernyi új, valamint 212 kilométernyi átépített vágányt érintenek.

A kivitelezések terén is jelentős előrelépések történtek. Szeptemberben befejeződött a Gyoma–Lőkösháza szakaszon az ETCS L2 rendszer telepítése, amely a vasúti közlekedés biztonságát növeli. 2026-ra várható a Debrecen–Balmazújváros vonal korszerűsítése és villamosítása, az iváncsai ipari park vasúti infrastruktúrájának megújulása, valamint a Békéscsaba–Lőkösháza vonal ETCS L2 rendszerének kiépítése. A Ferencváros–Kelenföld szakasz kapacitásbővítése 2027-re készül el, összesen 584,1 milliárd forint költséggel.

A Balaton térsége is kiemelt figyelmet kap a vasúti korszerűsítésekben.

A 2026-ban induló kivitelezési projektek között tizenegy dél-balatoni és tizenöt észak-balatoni vasútállomás fejlesztése szerepel. Ezek a beruházások új és átépített vágányokat, korszerűbb állomásokat és jobb utaskiszolgálást hoznak a térségbe, hozzájárulva a turizmus és a helyi közlekedés fejlődéséhez.