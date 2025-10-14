Ft
10. 14.
kedd
Balaton MÁV vasútfejlesztés Építési és Közlekedési Minisztérium infrastruktúra

A vasútfejlesztés is lendületet vehet Magyarországon: milliárdos beruházásokat terveznek

2025. október 14. 14:29

Az ország számos pontján fejlődésnek indulhat a kötöttpályás közlekedés.

2025. október 14. 14:29
null

A magyar vasúti infrastruktúra folyamatos fejlesztés alatt áll, amelynek eredményeként csökkenhetnek a vonatkésések, javulhat az árufuvarozás hatékonysága, és összességében magasabb színvonalú vasúti szolgáltatások várhatók – írta a Világgazdaság. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára egy közelmúltban megrendezett eseményen, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület konferenciáján részletezte a folyamatban lévő és tervezett beruházásokat és vasútfejlesztéseket.

vasútfejlesztés
Szeptemberben fejeződött be az elmúlt hónapok egyik legnagyobb vasútfejlesztése: a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása. Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

Milliárdos projektek, vasútfejlesztések

Jelenleg bruttó 13,5 milliárd forint értékben zajlik négy nagy vasúti beruházás előkészítése, míg öt további projekt, összesen 584,1 milliárd forint költséggel, már a kivitelezési fázisban tart. Emellett öt új fejlesztés közbeszerzésének előkészítése van folyamatban 31,8 milliárd forint értékben, és további öt, összesen 191,2 milliárd forintos projekt már zajlik.

A fejlesztések számos magyarországi helyszínt érintenek, köztük kiemelt figyelmet kap a Balaton környéke.

Pántya József bemutatta a magyar vasúti hálózat főbb jellemzőit:

  • A hazai vasútvonalak hossza körülbelül 8000 kilométer, ebből 3600 kilométer villamosított.
  • A hálózatot a MÁV és a GYSEV üzemelteti.
  • Jelentős az átmenő forgalom, ami különösen hangsúlyossá teszi a korszerűsítést.

A beruházások az uniós előírások szerint zajlanak, a 2023-as törvényi változásoknak megfelelően módosult az állami építési beruházások rendje és a szerződéses feltételek.

Befejezett fejlesztések

Az elmúlt időszakban több jelentős projekt zárult le. Pántya József szerint különösen büszkék lehetünk a balatoni vasútállomások korszerűsítésére: Balatonszéplak-felső és Balatonfenyves állomásai már 2024 őszére megújultak. Az állomásépületek modernizálása mellett a parkolók, gyalogosfelületek és zöldterületek is megújultak. Az utasok számára új parkolókat, akadálymentesített közlekedést, kerékpártárolókat és korszerű utastájékoztatási rendszereket alakítottak ki.

További jelentős fejlesztések történtek 2025 májusában a debreceni Macs terminálon és a Fatér kisállomáson, amelyek az ottani ipari beruházások kiszolgálását célozzák. Macson új irodaépület, valamint beléptető- és megfigyelőrendszerek létesültek, míg Fatéren új állomás- és üzemi épület, gyalogos-üzemi felüljáró, 4,4 kilométernyi új vágány és kitérő épült.

Szintén 2025 júliusára elkészült a Békéscsaba és Lőkösháza közötti 75 kilométeres vonalszakasz felújítása,

amely magában foglalt állomásfelújításokat, 55 cm magas peronokat, parkolókat, aluljárókat, zajvédő falakat és Lőkösházán határvédelmi eszközöket.

Folyamatban lévő és tervezett beruházások

Pántya József négy, a fővárosi agglomerációt érintő projekt előkészítéséről is beszámolt. 2025-ben várható a Hatvan–Füzesabony vonal korszerűsítési terve, 2026 első negyedévében pedig a Kelenföld–Budaörs szakasz fejlesztési terve, amely a Déli körvasút V. üteméhez kapcsolódik, így nemzetközi jelentőségű teherfuvarozási beruházás része.

A második negyedévben a Kelenföld–Ferencváros szakasz kapacitásbővítése és a Rákospalota-Újpest–Vácrátót–Vác vonal fejlesztési terve készül el. Ezek a projektek összesen 13,5 milliárd forintba kerülnek, és 47 kilométernyi új, valamint 212 kilométernyi átépített vágányt érintenek.

A kivitelezések terén is jelentős előrelépések történtek. Szeptemberben befejeződött a Gyoma–Lőkösháza szakaszon az ETCS L2 rendszer telepítése, amely a vasúti közlekedés biztonságát növeli. 2026-ra várható a Debrecen–Balmazújváros vonal korszerűsítése és villamosítása, az iváncsai ipari park vasúti infrastruktúrájának megújulása, valamint a Békéscsaba–Lőkösháza vonal ETCS L2 rendszerének kiépítése. A Ferencváros–Kelenföld szakasz kapacitásbővítése 2027-re készül el, összesen 584,1 milliárd forint költséggel.

A Balaton térsége is kiemelt figyelmet kap a vasúti korszerűsítésekben.

A 2026-ban induló kivitelezési projektek között tizenegy dél-balatoni és tizenöt észak-balatoni vasútállomás fejlesztése szerepel. Ezek a beruházások új és átépített vágányokat, korszerűbb állomásokat és jobb utaskiszolgálást hoznak a térségbe, hozzájárulva a turizmus és a helyi közlekedés fejlődéséhez.

Hamarosan több mint egy tucat balatoni vasútállomás újulhat meg. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Közbeszerzések és jövőbeli tervek

További közbeszerzések előkészítése zajlik 31,9 milliárd forint értékben, amelyek 77,7 kilométer új és 185,7 kilométer átépített vágányt érintenek. A projektek logisztikai fejlesztéseket, ipari kiszolgálást, Budapest vonzáskörzetének személyszállítási javítását és vasútvonalak korszerűsítését célozzák. 2025 végén indul a tatai rakodó tervezése, 2026-ban pedig a nyíregyházi ipari park, az Apafa–Mátészalka vonal, a H8–H9 HÉV és a Zalaszentiván–Nagykanizsa szakasz fejlesztése.

Új közbeszerzési kiírások is várhatók 2026-ban, köztük egy 10,2 milliárd forintos tervezési tender a Cegléd–Kiskunfélegyháza vonalra, valamint öt kivitelezési pályázat 1532,2 milliárd forint értékben, amelyek Kiskunfélegyháza–Szeged, Debrecen–Nyíregyháza, Nagykáta–Újszász, Kőbánya-Kispest–Kecskemét és a H5 HÉV vonal fejlesztését célozzák.

Fotó: MTI/Purger Tamás

