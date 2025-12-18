Nem sikerültek a szabotázsakciók – indulhat az elmúlt évszázad legjelentősebb hazai vasúti fejlesztése

Nemcsak a bérletesek járnak jól: folytatódik a tarifareform (VIDEÓ)
Hamarosan olcsóbban utazhatunk a MÁV-csoport járatain.
A Tisza Párt brüsszeli képviselői mindent megtettek a források ellehetetlenítéséért.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentése szerint sikeresen elhárították a vasútfejlesztést akadályozó brüsszeli kísérleteket, és már 2026-ban megkezdődhetnek az elmúlt évszázad legjelentősebb hazai vasúti beruházásai. A tárca Facebook-bejegyzése hangsúlyozza: az uniós források visszatartása ellenére a kormány nem tétlenkedik, és saját erőforrásokkal, valamint hitelfelvétellel biztosítja a fejlesztések folytatását.
A minisztérium szerint az Európai Unió által visszatartott és eltérített források érdemben nehezítik a 10 éves vasútfejlesztési stratégia megvalósítását, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV-csoport dolgozott ki.
Ez a mesterséges forráshiány azonban csupán lassítani tudja a magyar vasút modernizációját, de megakadályozni nem
– fogalmaz a bejegyzés. Lázár János miniszter vezetésével a közlekedési kormányzat proaktívan lép fel: árcsökkentést érnek el a nagy beszállítókkal folytatott tárgyalások révén, szükség esetén használt járműveket vásárolnak vagy bérelnek, és hitelből finanszírozzák a stratégiai pályaszakaszok erősítését.
A kulcsfontosságú lépés, hogy: Magyarország 1 milliárd euró hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól (EIB), amelyet további 1 milliárd euró nemzeti forrás egészít ki.
Ez összesen körülbelül 800 milliárd forintot jelent, amelyből már 2026-ban indulhatnak a beruházások.
Ezek a fejlesztések nem csupán helyi jelentőségűek: multiplikátor hatásuk révén teljes térségek és az országos vasúthálózat menetrendszerűsége, átbocsátóképessége javul. Prioritás a pályasebesség emelése, lassújelek felszámolása, villamosítás, valamint az informatikai korszerűsítések.
A program eredményeként összesen mintegy 1000 kilométernyi vasúti infrastruktúra újul meg: pályafelújítások, sebességkorlátozások feloldása és modern jelzőrendszerek bevezetése várható.
Ez a pénz végre megvan! Kifejezett szabotázs kellett volna ahhoz, hogy Magyarország ne kapja meg, hiszen kiváló pályázati anyagot adtunk le. A szabotázsra persze volt jelentkező… ”
– írja az ÉKM. A minisztérium szerint azok, akik az uniós pénzek visszaszerzését blokkolják, itt is próbálkoztak: konkrét információik alapján a Tisza Párt brüsszeli képviselői mindent megtettek a hitelfelvétel utolsó körben történő megakadályozásáért, és két kisebb projektelemet sikerült is elhárítaniuk. Végül azonban a józan ész és a közös európai gazdasági érdek győzött.
Nyitókép forrása: Hatházi Tamás / MTI
