Nem sikerültek a szabotázsakciók – indulhat az elmúlt évszázad legjelentősebb hazai vasúti fejlesztése

Az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentése szerint sikeresen elhárították a vasútfejlesztést akadályozó brüsszeli kísérleteket, és már 2026-ban megkezdődhetnek az elmúlt évszázad legjelentősebb hazai vasúti beruházásai. A tárca Facebook-bejegyzése hangsúlyozza: az uniós források visszatartása ellenére a kormány nem tétlenkedik, és saját erőforrásokkal, valamint hitelfelvétellel biztosítja a fejlesztések folytatását.

A minisztérium szerint az Európai Unió által visszatartott és eltérített források érdemben nehezítik a 10 éves vasútfejlesztési stratégia megvalósítását, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV-csoport dolgozott ki.