tisza párt lázár jános építési és közlekedési minisztérium európai unió vasútfejlesztés

Nem sikerültek a szabotázsakciók – indulhat az elmúlt évszázad legjelentősebb hazai vasúti fejlesztése

2025. december 18. 20:29

A Tisza Párt brüsszeli képviselői mindent megtettek a források ellehetetlenítéséért.

2025. december 18. 20:29
null

Az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentése szerint sikeresen elhárították a vasútfejlesztést akadályozó brüsszeli kísérleteket, és már 2026-ban megkezdődhetnek az elmúlt évszázad legjelentősebb hazai vasúti beruházásai. A tárca Facebook-bejegyzése hangsúlyozza: az uniós források visszatartása ellenére a kormány nem tétlenkedik, és saját erőforrásokkal, valamint hitelfelvétellel biztosítja a fejlesztések folytatását.

A minisztérium szerint az Európai Unió által visszatartott és eltérített források érdemben nehezítik a 10 éves vasútfejlesztési stratégia megvalósítását, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV-csoport dolgozott ki.

Ez a mesterséges forráshiány azonban csupán lassítani tudja a magyar vasút modernizációját, de megakadályozni nem

– fogalmaz a bejegyzés. Lázár János miniszter vezetésével a közlekedési kormányzat proaktívan lép fel: árcsökkentést érnek el a nagy beszállítókkal folytatott tárgyalások révén, szükség esetén használt járműveket vásárolnak vagy bérelnek, és hitelből finanszírozzák a stratégiai pályaszakaszok erősítését.

A kulcsfontosságú lépés, hogy: Magyarország 1 milliárd euró hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól (EIB), amelyet további 1 milliárd euró nemzeti forrás egészít ki.

Ez összesen körülbelül 800 milliárd forintot jelent, amelyből már 2026-ban indulhatnak a beruházások.

Ezek a fejlesztések nem csupán helyi jelentőségűek: multiplikátor hatásuk révén teljes térségek és az országos vasúthálózat menetrendszerűsége, átbocsátóképessége javul. Prioritás a pályasebesség emelése, lassújelek felszámolása, villamosítás, valamint az informatikai korszerűsítések.

A program eredményeként összesen mintegy 1000 kilométernyi vasúti infrastruktúra újul meg: pályafelújítások, sebességkorlátozások feloldása és modern jelzőrendszerek bevezetése várható.

Ez a pénz végre megvan!  Kifejezett szabotázs kellett volna ahhoz, hogy Magyarország ne kapja meg, hiszen kiváló pályázati anyagot adtunk le. A szabotázsra persze volt jelentkező… ”

– írja az ÉKM. A minisztérium szerint azok, akik az uniós pénzek visszaszerzését blokkolják, itt is próbálkoztak: konkrét információik alapján a Tisza Párt brüsszeli képviselői mindent megtettek a hitelfelvétel utolsó körben történő megakadályozásáért, és két kisebb projektelemet sikerült is elhárítaniuk. Végül azonban a józan ész és a közös európai gazdasági érdek győzött.

Nyitókép forrása: Hatházi Tamás / MTI

***

 

Antoine
2025. december 18. 21:04
Ez EIB hitel, nem vissza nem térítendő támogatás, semmi köze nincs az egyéb uniós pénzekhez, és egy EP képviselőnek semmi hatása nincs rá. A hős Don Quijote megküzdött a szélmalommal és körbeüvöltötte a környéket, hogy legyőzte a félelmetes sárkányt. A nem létező harcokat a legkönnyebb megnyerni.
elcapo-2
2025. december 18. 20:59
Nevesíteni kellene a tiszás hulladékok szavazatait és számonkérni őket! Genetikai selejtek!
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. december 18. 20:47 Szerkesztve
Ha az elmúlt 15 évben nem sikerült foglalkozni érdemben a vasúttal, akkor erre a kis időre már ne erőlködjetek! Inkább kezdjetek el keresni egy jó ügyvédet!
Neless
2025. december 18. 20:39
Szembesíteni kellene név szerint a Tisza párti képviselőket a tetteikkel! A fidesz képviselőinek minden tiszás szarkavarást a nyilvánosság előtt kellene az interneten dokumentálni, és erről értesíteni a közvéleményt! Dolgozzanak a fideszes képviselők is, tessék tudósítani a tiszás tárgyalásokról! A képviselőknek névvel kell vállalni a munkájukat, közszereplők, akkor tessék beszámolni a tiszások aknamunkájáról!
