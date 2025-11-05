Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hév Budapest Építési és Közlekedési Minisztérium Vitézy Dávid Csepreghy Nándor

„Csak álmodozik arról, amit a kormány megvalósít” – határozottan tette helyre Vitézy Dávidot a miniszterhelyettes

2025. november 05. 16:17

Az Építési és Közlekedési Minisztérium éveken át lehetőséget kínált Vitézynek az együttműködésre, ám ő azt visszautasította.

2025. november 05. 16:17
null

Újabb éles üzenetváltás bontakozott ki Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettes és Vitézy Dávid között a budapesti HÉV-fejlesztés kapcsán.

Csepreghy Nándor a Facebookon közzétett bejegyzésében azzal vádolta a volt közlekedési államtitkárt, hogy ismét félrevezeti a közvéleményt, és „csak fejben épít XXL-es HÉV-et”, miközben a kormány a valóságban valósítja meg az „L-es” méretű fejlesztést.

A miniszterhelyettes szerint Vitézy az elmúlt 15 évben minden lehetőséget megkapott – pénzt, pozíciót és időt is –, mégsem tudott kézzelfogható eredményeket felmutatni.

„Amikor valóban tehetett volna a HÉV-ért, csak fantáziált róla” – írta. Csepreghy Nándor hangsúlyozta, hogy az új HÉV-járművek esetében a 120 helyett 110 méteres szerelvények beszerzése a realitás, mivel a hosszabb vonatokhoz a teljes infrastruktúrát át kellene építeni.

A politikus szerint a HÉV-tender körül Vitézy több ponton csúsztat, például az előzetes típusengedély kérdésében is. „Ha minden nap hisztizik a Facebookon, akkor is megcsináljuk” – zárta bejegyzését Csepreghy, hozzátéve, hogy évek óta lehetőséget kínált Vitézynek az együttműködésre, ám az visszautasította.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. november 05. 17:45 Szerkesztve
A Vitézy család óriási tévedése az MJK ® többmilliós táborának. Mégiscsak molyfing.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 05. 17:32 Szerkesztve
35 éve mindig a jobboldalra szavaztam, mikor őt jelölték főpolginak és elmentem szavazni, azt a mai napig én szégyelem. " A ( budapesti ) Rákóczi utat faltól falig felújíttatom ! " Azt, persze,.. mindent. Ő olyan lesz, mint F. Gáborunk, az idők végezetéig. A teljes haszontalanságuk biztosítva van.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
•••
2025. november 05. 17:21 Szerkesztve
Most akkor a "szakember" megpihenhet, mert egy nem szakember, az is jobban ért a közlekedéshez. Leszólta Lázár jános vármegye és országbérlet rendszerét, erre fel Magyarországon +60%-al többen utaznak vasúton...DDD
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 05. 17:04
Olyan helyre született, ahol mást nem tehet....DDD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!