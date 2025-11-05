„Csak álmodozik arról, amit a kormány megvalósít” – határozottan tette helyre Vitézy Dávidot a miniszterhelyettes

Kaotikus közlekedés, szemétkupacok és hajléktalanok hada – dokumentumfilm mutatja be a főváros tragédiáját (VIDEÓ)
Az Építési és Közlekedési Minisztérium éveken át lehetőséget kínált Vitézynek az együttműködésre, ám ő azt visszautasította.
Újabb éles üzenetváltás bontakozott ki Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettes és Vitézy Dávid között a budapesti HÉV-fejlesztés kapcsán.
Csepreghy Nándor a Facebookon közzétett bejegyzésében azzal vádolta a volt közlekedési államtitkárt, hogy ismét félrevezeti a közvéleményt, és „csak fejben épít XXL-es HÉV-et”, miközben a kormány a valóságban valósítja meg az „L-es” méretű fejlesztést.
A miniszterhelyettes szerint Vitézy az elmúlt 15 évben minden lehetőséget megkapott – pénzt, pozíciót és időt is –, mégsem tudott kézzelfogható eredményeket felmutatni.
„Amikor valóban tehetett volna a HÉV-ért, csak fantáziált róla” – írta. Csepreghy Nándor hangsúlyozta, hogy az új HÉV-járművek esetében a 120 helyett 110 méteres szerelvények beszerzése a realitás, mivel a hosszabb vonatokhoz a teljes infrastruktúrát át kellene építeni.
A politikus szerint a HÉV-tender körül Vitézy több ponton csúsztat, például az előzetes típusengedély kérdésében is. „Ha minden nap hisztizik a Facebookon, akkor is megcsináljuk” – zárta bejegyzését Csepreghy, hozzátéve, hogy évek óta lehetőséget kínált Vitézynek az együttműködésre, ám az visszautasította.
